Инвестиционные апартаменты. Как оценить объект перед покупкой

Рассказываем, на какие факторы следует обратить внимание

10 августа 2026, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFJkJqZB

Квартира с ремонтом / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

Недвижимость часто рассматривают как способ сохранить капитал и получать регулярный доход от аренды. Один из вариантов для частных инвесторов — инвестиционные апартаменты от застройщика . Перед покупкой важно оценить не только цену объекта, а также локацию, формат управления, расходы на содержание и реальную востребованность у арендаторов.

Чем апартаменты отличаются от квартиры?

Апартаменты чаще используют для проживания, краткосрочной или долгосрочной аренды. Юридически они отличаются от обычных квартир. Чаще всего такие объекты располагают в апарт-отелях или многофункциональных комплексах, где часть бытовых и сервисных вопросов берет на себя управляющая компания.

Для инвестора это может быть удобно: не нужно самостоятельно искать арендаторов, заниматься заселением, уборкой, рекламой и ежедневным управлением. Однако такой формат требует внимательного изучения договора с управляющей компанией, условий распределения дохода и расходов на обслуживание.

На что смотреть инвестору?

Первый фактор — локация. Апартаменты рядом с метро, деловыми центрами, учебными заведениями, туристическими маршрутами и крупными транспортными узлами обычно проще сдавать. Второй фактор — готовность объекта. Сданный апарт-отель позволяет быстрее начать получать доход, а строящийся проект может быть дешевле на входе, но несет риски ожидания.

Также важно оценить площадь, планировку, оснащение, ремонт, наличие мебели, инфраструктуру здания и формат управления. Для краткосрочной аренды имеют значение ресепшен, уборка, безопасность, сервисы для гостей и стабильный поток арендаторов. Для долгосрочной аренды важнее транспортная доступность, удобство проживания и понятные коммунальные расходы.

Какие риски учитывать?

Инвестиции в апартаменты, как и в любую недвижимость, не гарантируют прибыль автоматически. На результат влияют цена покупки, спрос на аренду, конкуренция, налоги, расходы на содержание, ремонт, работа управляющей компании и общая ситуация на рынке.

Перед сделкой стоит проверить документы на объект, репутацию застройщика и УК, условия покупки, возможность перепродажи и правила использования помещения. Также полезно заранее посчитать несколько сценариев: оптимистичный, базовый и осторожный.

ООО ИНВЕСТ ХАБ

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