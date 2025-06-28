"Искренне гордимся". Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем молодежи

К поздравлению также присоединился Александр Романенко

28 июня 2025, 09:30, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем молодежи. Поздравление опубликовано в телеграм-канале правительства региона.

"Поздравляем вас с Днем молодежи! [...] Быть молодым – значит стремиться к профессиональным и творческим вершинам, быть готовым к преодолению жизненных трудностей, жаждать новых знаний и побед. Энергия молодых — важнейший ресурс для экономического, научного и духовного развития Алтайского края. Мы искренне гордимся разносторонними талантами алтайской молодежи. Вы показываете высокие результаты в учебе и науке, с успехом занимаетесь предпринимательством, побеждаете на самых престижных спортивных и творческих турнирах", — заявили политики.

Особое внимание они уделили участию молодежи в общественной-политической деятельности: тысячи девушек и парней стали волонтерами, участвуют в поисковых и патриотических клубах, развивают студотряды и "Движение первых", пробуют себя в политике, на производстве и в сельском хозяйстве. "Особое уважение ребятам, которые выбрали для себя путь — быть защитниками Отечества", — подчеркнули Томенко и Романенко.

"Уверены, что вместе мы сможем сделать многое для процветания родного Алтайского края. Желаем вам верить в свои силы, никогда не прекращать мечтать и стремиться к новым рубежам! Счастья, мира, оптимизма и успехов во всех начинаниях!" — поздравили политики.

С Днем молодежи также поздравил жителей Барнаула мэр Вячеслав Франк. Градоначальник всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

28 июня в Барнауле пройдут праздничные мероприятия в честь Дня молодежи. Спортивные, концертные и игровые программы пройдут в эту субботу во всех районах города. А основной площадкой станет парк "Центральный".