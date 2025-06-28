Вячеслав Франк поздравил жителей Барнаула с Днем молодежи

Глава города пожелал всем крепкого здоровья, счастья и благополучия

28 июня 2025, 08:30, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Днем молодежи, который в 2025 году выпал на 28 июня.

По словам градоначальника, юность и молодость — это время поисков, открытий и реализации надежд. И сегодняшние школьники, студенты и молодые специалисты вскоре будут определять пути развития России.

"Молодежь Барнаула направляет энергию на благо родного города, умеет со всей ответственностью брать инициативу в свои руки, стремится ярко проявить себя в самых разных сферах. Мы гордимся вашими достижениями в учебе и науке, труде и волонтерской деятельности, творчестве и спорте, предпринимательстве и службе Отечеству. Уверен, что наши юноши и девушки достойно продолжат дела старшего поколения, сохранят и приумножат лучшие традиции и опыт", — приводит слова Вячеслава Франка пресс-служба мэрии.

Напоследок он пожелал всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

28 июня в Барнауле пройдут праздничные мероприятия в честь Дня молодежи. Спортивные, концертные и игровые программы пройдут в эту субботу во всех районах города. А основной площадкой станет парк "Центральный".