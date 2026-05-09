Из-за плановых работ в пригороде Барнаула 12 мая отключат холодную воду

Ремонт пройдет на объекте по улице Красивой

09 мая 2026, 11:02, ИА Амител

Ремонтная бригада / Фото: "Росводоканал Барнаул"

В поселке Казенная Заимка 12 мая более 160 частных домов временно останутся без холодной воды из-за плановых коммунальных работ. Об этом сообщили в "Росводоканале Барнаул".

Специалисты проведут переврезку водопровода диаметром 160 миллиметров на улице Красивой. Работы запланированы с 09:00 до 18:00.

На время ремонта холодное водоснабжение отключат в 162 частных домах по следующим адресам:

улица Арбатская, 11–27, 8а, 34а;

переулок Медовый, 1, 3, 2–8а;

улица Розовая, 1–9, 2–14;

улица Грушевая, 1–11;

улица Дуброва, 1–57, 2–48;

улица Шинников, 3–21, 2а, 16а;

улица Каштановая, 2–18, 1–13;

улица Красивая, 2–26, 1–21;

улица Садовое Кольцо, 1–41, 2–50.