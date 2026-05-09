Из-за плановых работ в пригороде Барнаула 12 мая отключат холодную воду
Ремонт пройдет на объекте по улице Красивой
09 мая 2026, 11:02, ИА Амител
Ремонтная бригада / Фото: "Росводоканал Барнаул"
В поселке Казенная Заимка 12 мая более 160 частных домов временно останутся без холодной воды из-за плановых коммунальных работ. Об этом сообщили в "Росводоканале Барнаул".
Специалисты проведут переврезку водопровода диаметром 160 миллиметров на улице Красивой. Работы запланированы с 09:00 до 18:00.
На время ремонта холодное водоснабжение отключат в 162 частных домах по следующим адресам:
- улица Арбатская, 11–27, 8а, 34а;
- переулок Медовый, 1, 3, 2–8а;
- улица Розовая, 1–9, 2–14;
- улица Грушевая, 1–11;
- улица Дуброва, 1–57, 2–48;
- улица Шинников, 3–21, 2а, 16а;
- улица Каштановая, 2–18, 1–13;
- улица Красивая, 2–26, 1–21;
- улица Садовое Кольцо, 1–41, 2–50.
«Приносим извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 500-101, 202-200», — сообщили в "Росводоканале".
Комментарии 0