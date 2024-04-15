Как правильно выбрать штабелер?

Рассказываем о пяти популярных критериях выбора

15 апреля 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8JvxGf

Склад. Погрузчик / Фото: freepik.com

Штабелеры – приспособления, которые служат для подъема и перемещения грузов, а также размещения их на стеллажи. Чаще всего технику используют на складах, в логистических центрах, на производственных предприятиях, в гипермаркетах. Чтобы штабелер выполнял свои функции максимально эффективно, важно приобрести подходящую модель. Рассказываем, что учесть при выборе.

Тип привода

По типу привода технику делят на три вида:

ручной штабелер . Отличается простотой конструкции, работает за счет встроенной гидравлической системы;

. Отличается простотой конструкции, работает за счет встроенной гидравлической системы; электроштабелер. Их делят на два подтипа: самоходные и с электроподъемом. По сравнению с ручными моделями, они имеют более высокую производительность и облегчают труд оператора машины. Самоходные модели бывают сопровождаемые и с площадкой для оператора;

другие виды. Сюда можно отнести узкопроходные модели, штабелеры с выдвижной мачтой и т.д.

Грузоподъемность

Грузоподъемность и высота подъема штабелера ограничены (до 2 тонн и 5,6 м соответственно). При выборе важно определить, на какую высоту нужно поднимать груз. Длина вил обычно стандартная, но при необходимости можно выбрать агрегат с удлиненными вилами.

Автономность

Чтобы техника работала длительно без подзарядки, важна емкость аккумулятора. Большинство моделей рассчитано на 8-10 часов непрерывной работы, что "укладывается" в продолжительность обычной смены. Однако можно подобрать штабелеры с более емким аккумулятором, что актуально для складов или других мест, работающих круглосуточно.

Маневренность

Она зависит от минимального радиуса разворота. Подбирать указанный параметр необходимо, исходя из ширины проходов между стеллажами.

Условия эксплуатации

Большинство моделей рассчитаны на езду по относительно гладкому бетонному покрытию. Для сложных условий и улицы разрабатывают модели с усиленной ходовой и улучшенной проходимостью за счет более мощного протектора колес, возможности увеличения клиренса и т.д.

Выбрать подходящий штабелер можно здесь: https://shtabeler-kzn.ru/ . В каталоге доступны как самые популярные, так и специализированные модели.

ООО "Фикси"

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