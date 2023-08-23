Кстати, в новом офисе компании на все изделия и остекление балконов действует скидка 30%

23 августа 2023, 10:00, ИА Амител LjN8KcFDm

Балкон от "Теплокона" / Фото предоставлено компанией

Чтобы получить еще одну комнату в квартире, не обязательно делать перепланировку. В личный кабинет, гардеробную, игровую или лаундж-зону можно превратить балкон, даже самый маленький. Эти дополнительные метры можно использовать круглогодично, если выбрать правильное остекление и утепление. Эксперты завода светопрозрачных конструкций "Теплокон" рассказали, как правильно застеклить балкон или лоджию, на что обратить внимание и каких ошибок важно избежать.

Выбор створок

Заранее стоит продумать, какой способ открывания створок будет удобен в использовании. Створки могут быть:

распашными;

откидными;

раздвижными.

В компании "Теплокон" возможны комбинированные решения для ПВХ систем – например, с одной стороны балкона окно будет открываться внутрь, а с другой – отодвигаться друг на друга.

Например, с помощью раздвижной ПВХ системы balkonka* можно увеличить полезную площадь на балконе. Это удобная в эксплуатации конструкция, во время низкой температуры створки не примерзают друг к другу и эффективно сохраняют тепло. Благодаря замкам серповидной формы ее невозможно взломать снаружи, не разбив стекло.

Выбор профиля

Чтобы на балконе было комфортно в любое время года, для остекления стоит выбрать профиль ПВХ. Такие системы состоят из нескольких изолированных камер и содержат встроенный армированный стержень, который придает жесткость конструкции.

Его устанавливают внутри рамы и створки, защищая окно от деформации. Производители часто экономят на армировании ввиду его скрытости. В профильных системах "Теплокон" используют только замкнутое армирование толщиной 2 мм.

Завод "Теплокон" является официальным партнером немецких профильных систем KBE* и kommerling*. Их производят по специальной технологии greenline* без традиционно используемых стабилизаторов на свинцовой основе (это хоть и обеспечивает долговечность изделиям, но "грешит" выделением вредных веществ). Тяжелый металл полностью заменен на экологичные кальциево-цинковые соединения. Они не выделяют в атмосферу вредных веществ в процессе производства, эксплуатации или утилизации продукции.

Это единственные системы на российском рынке с подтвержденной экомаркировкой международного уровня "Листок жизни". Данные системы рекомендованы для установки в образовательных учреждения и полностью безопасны для здоровья.

В общем, "Теплокон" поможет сделать выбор, услышит все пожелания и установит современное остекление. А еще специалисты могут сделать утепление балкона и выполнить его отделку. А после бесплатно вывезут мусор. Вызов специалиста и замер бесплатный.





























Балконы и окна от "Теплокона" / Фото предоставлено компанией

Акция

Кстати, как раз сейчас действует акция: в новом офисе "Теплокон" в ТРЦ "Малина", на ул. Попова, 82 действует скидка 30% на остекление балконов и все изделия (до 30. 09.2023 г.). Более подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (3852) 600-096.

*Balkonka ("Балконка"); KBE ("КейБиИ"); kommerling ("комерлин"); greenline ("гринлайн").

ООО "Теплокон"

Тел.: 8 (3852) 600-096

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