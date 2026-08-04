В Алтайском крае пристав оказал помощь пенсионеру, получившему тепловой удар
До приезда врачей он находился рядом с мужчиной и следил за его состоянием
04 августа 2026, 10:47, ИА Амител
В Топчихинском районе судебный пристав оказал помощь пожилому мужчине, которому стало плохо из-за сильной жары. Инцидент произошел во время исполнения сотрудником служебных обязанностей, сообщили в ГУФССП России по Алтайскому краю.
Пристав находился на выезде, чтобы вручить должнику извещение о необходимости явиться в отделение. По пути к дому он заметил нескольких местных жителей, которые поддерживали под руки пожилого мужчину.
Выяснилось, что пенсионеру внезапно стало плохо прямо на улице. Предположительно, причиной ухудшения самочувствия стал тепловой удар.
«Не теряя времени, сотрудник службы судебных приставов помог перенести мужчину в тень под навес, после чего вызвал бригаду скорой медицинской помощи. До приезда врачей он находился рядом с пенсионером и следил за его состоянием», — отметили в ведомстве.
После осмотра медики приняли решение госпитализировать мужчину в Топчихинскую центральную районную больницу. Убедившись, что пенсионер находится в руках специалистов, судебный пристав продолжил выполнение своих служебных обязанностей.
12:01:30 04-08-2026
А если бы это был не пристав, а обычный гражданин (слесарь, электрик ТСЖ, дворник про него бы написали? Причем здесь должность человека и что он сделал героического чтобы о нем писать?
13:14:18 04-08-2026
Может у пенсионера удар случился после того, как увидел пристава?
16:16:45 04-08-2026
Вот однозначно, что лысый и без панамки на солнцепёке и ещё слабое потоотделение из за обезвоживания. Старики в жару должны иметь при себе головной убор и бутылочку воды. С открытой головой на солнце полезно быть 15-30 минут (кратковременное УФ-облучение стимулирует рост волос, а длительное ведёт к облысению).