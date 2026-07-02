Как в России изменился порядок расчета больничных и пособий

Нововведения вступили в силу с 1 июля

02 июля 2026, 21:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Социальный фонд России (СФР) с 1 июля начал по-новому рассчитывать выплаты по больничным и пособиям, сообщил РИА Новости ассистент кафедры финансового права МГЮА Максим Хромченко.

«Выплаты по больничным листам, пособия будут назначаться автоматически на основании сведений, которые содержатся в индивидуальных лицевых счетах граждан (беззаявительный расчет)», — сказал он.

До изменений Соцфонд запрашивал данные у работодателей. Эта возможность так и останется, однако впредь СФР будет брать информацию из индивидуальных лицевых счетов.