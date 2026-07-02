Как в России изменился порядок расчета больничных и пособий
Нововведения вступили в силу с 1 июля
02 июля 2026, 21:45, ИА Амител
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Социальный фонд России (СФР) с 1 июля начал по-новому рассчитывать выплаты по больничным и пособиям, сообщил РИА Новости ассистент кафедры финансового права МГЮА Максим Хромченко.
«Выплаты по больничным листам, пособия будут назначаться автоматически на основании сведений, которые содержатся в индивидуальных лицевых счетах граждан (беззаявительный расчет)», — сказал он.
До изменений Соцфонд запрашивал данные у работодателей. Эта возможность так и останется, однако впредь СФР будет брать информацию из индивидуальных лицевых счетов.
07:56:32 03-07-2026
Времени то прошло всего ни чего! После того как придумали компьютеры интернет и сайты всякие...!? И сразу, можно сказать мгновенно, придумали автоматически обмениваться данными между ведомствами!...
Вот это оперативность!?
Вот это я понимаю!...
Молодцы! Чё сказать...