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Как в России изменился порядок расчета больничных и пособий

Нововведения вступили в силу с 1 июля

02 июля 2026, 21:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Социальный фонд России (СФР) с 1 июля начал по-новому рассчитывать выплаты по больничным и пособиям, сообщил РИА Новости ассистент кафедры финансового права МГЮА Максим Хромченко.

«Выплаты по больничным листам, пособия будут назначаться автоматически на основании сведений, которые содержатся в индивидуальных лицевых счетах граждан (беззаявительный расчет)», — сказал он.

До изменений Соцфонд запрашивал данные у работодателей. Эта возможность так и останется, однако впредь СФР будет брать информацию из индивидуальных лицевых счетов.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Россия выплаты
       

Комментарии 1

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Гость

07:56:32 03-07-2026

Времени то прошло всего ни чего! После того как придумали компьютеры интернет и сайты всякие...!? И сразу, можно сказать мгновенно, придумали автоматически обмениваться данными между ведомствами!...
Вот это оперативность!?
Вот это я понимаю!...
Молодцы! Чё сказать...

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