Сбежавший по тоннелю из колонии Евгений Печенкин снова предстанет перед судом

70-летний новосибирец, прославившийся побегом через 113-метровый подкоп, обвиняется в поджогах

21 февраля 2026, 21:20, ИА Амител

Евгений Печенкин вновь предстанет перед судом / Фото: "КП-Новосибирск"

Евгений Печенкин, чья дерзкая история с побегом из колонии в 2000 году прогремела на всю страну, вновь оказался на скамье подсудимых. На этот раз пенсионера обвиняют в поджогах имущества людей, которые приобрели его конфискованные активы на торгах, сообщает "КП-Новосибирск"

В 90-х Печенкин работал риелтором, но, по версии следствия, вместо честных сделок обманывал людей, продавая несуществующие квартиры. Сотни потерпевших лишились денег, суд назначил ему девять с половиной лет колонии за мошенничество в особо крупном размере.

В исправительном учреждении он вошел в доверие к начальнику, пообещав отреставрировать барак. Под видом ремонта Печенкин с четырьмя сообщниками прорыл тоннель длиной 113 метров и диаметром метр. В канун Нового, 2001 года он сбежал один.

Скрывался в Ульяновске под чужим именем, где снова орудовал как риелтор-аферист, выманив у клиентов около 2 млн рублей. Его поймали, добавили срок — еще 12 лет строгого режима. В 2013-м вышел на свободу, но к тому времени жена с ним развелась, а имущество распродали за долги.

Последние годы 70-летний мужчина жил в подвале своего бывшего офиса, пытался разводить кур. А в 2025 году, по данным следствия, начал мстить новым владельцам изъятой недвижимости.

«Сначала нам кто-то резал колеса у машин. По камерам посмотрели, какой-то мужчина крутился. Не могли понять, откуда он взялся. Спустя месяц кто-то нарисовал около нашей квартиры крест и залил дверной замок клеем», — рассказала одна из пострадавших.

Затем, по версии прокуратуры, Печенкин поджег дверной коврик у офиса, сбил камеру и забрал ее себе. Следом — подпалил автомобиль, летнюю кухню и дверь квартиры одного из собственников. Общий ущерб превысил 4,7 млн рублей.

При обыске у него нашли маски, перчатки и бутылки со следами зажигательной смеси. В августе 2025 года суд отправил его в СИЗО — официального жилья у обвиняемого не было, он обитал в подвале, который юридически ему уже не принадлежал.

Сейчас дело передано в Кировский районный суд. Предварительное слушание назначено на 3 марта. Меру пресечения в виде ареста продлили еще на полгода. Сам Печенкин вину не признает.