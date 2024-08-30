Какие фильмы стали самыми популярными в 2023 году?
И где их еще можно посмотреть?
30 августа 2024, 19:30, ИА Амител erid: LjN8Jwd6E
Доступность и удобство онлайн-кинотеатров с огромным выбором картин превратили их в весьма популярный способ организации досуга. Домашний просмотр фильмов для многих стал хорошей альтернативой походам в кинотеатры. Найти подходящий вариант всегда можно на сайте okko.tv, мы же расскажем, какие картины стали самыми популярными по итогам 2023 года.
Популярные жанры
Мир кино предлагает зрителям огромное количество жанров. Одни из них не пользуются большой популярностью, другие завоевывают сердца миллионов. В 2023 году чаще всего зрители выбирали картины, относящиеся к следующим категориям:
- экшен – большое число спецэффектов, динамичный сюжет, напряженные сцены, все это характерно для этого популярного жанра;
- романтика – сложности взаимоотношений между людьми, любовь, страсть – все это привлекает зрителей, особенно женскую половину;
- драма – жанр затрагивает глубокие темы, включая человеческие эмоции, чувства, события и ситуации из реальной жизни;
- комедия – этот жанр считается легким. Юмор подается под разными формами и стилями, за что комедию так любят зрители разных возрастов, вне зависимости от имеющихся предпочтений;
- семейное кино – смотреть такие фильмы можно всей семьей, поэтому зрителей у картин мало не бывает;
- научная фантастика – нравится тем, кто любит задавать вопрос: "А что если?";
- документальное кино – этот жанр позволяет расширить кругозор и узнать много нового.
Конечно, это лишь часть существующих кинематографических направлений. И именно в перечисленные разделы стоит заглянуть тем, кто ищет лучшие фильмы онлайн-2023.
Топ фильмов от кинотеатра Окко
Приведем картины разных жанров, которые стали самыми просматриваемые в 2023 году на онлайн-платформе:
Комедии: "Папины дочки" (12+), "Поехавшая" (16+), "Одна дома" (12+).
Документальное кино: "37 тысяч причин для счастья" (12+), "Вампиры средней полосы" (18+), "Мама, короче говоря, пора жить как раньше" (16+).
Семейное кино: "Чебурашка. Выходной" (6+), "Испытание аулом" (6+), "Рождество в городе мастеров" (12+).
Приключения: "Робопес" (12+), "Дикое сердце" (12+), "Питомец Юрского периода" (6+), "Принц пустыни"( 12+).
Драмы: "Мой Хатико" (18+), "Кухня со звездами" (16+), "Праведник" (12+), "Командир"(18+).
Фэнтезийное кино: "Шакунтала" (16+), "По щучьему велению" (6+).
Боевики: "Джон Уик 4" (18+), "Переводчик" (18+), "Меч короля" (18+).
Каждый жанр – это особый кинематографический опыт, отвечающий разным вкусам и предпочтениям.
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