И где их еще можно посмотреть?

30 августа 2024, 19:30, ИА Амител erid: LjN8Jwd6E

Телевизор / Фото: drobotdean / Freepik

Доступность и удобство онлайн-кинотеатров с огромным выбором картин превратили их в весьма популярный способ организации досуга. Домашний просмотр фильмов для многих стал хорошей альтернативой походам в кинотеатры. Найти подходящий вариант всегда можно на сайте okko.tv , мы же расскажем, какие картины стали самыми популярными по итогам 2023 года.

Популярные жанры

Мир кино предлагает зрителям огромное количество жанров. Одни из них не пользуются большой популярностью, другие завоевывают сердца миллионов. В 2023 году чаще всего зрители выбирали картины, относящиеся к следующим категориям:

экшен – большое число спецэффектов, динамичный сюжет, напряженные сцены, все это характерно для этого популярного жанра;

большое число спецэффектов, динамичный сюжет, напряженные сцены, все это характерно для этого популярного жанра; романтика – сложности взаимоотношений между людьми, любовь, страсть – все это привлекает зрителей, особенно женскую половину;

сложности взаимоотношений между людьми, любовь, страсть – все это привлекает зрителей, особенно женскую половину; драма – жанр затрагивает глубокие темы, включая человеческие эмоции, чувства, события и ситуации из реальной жизни;

жанр затрагивает глубокие темы, включая человеческие эмоции, чувства, события и ситуации из реальной жизни; комедия – этот жанр считается легким. Юмор подается под разными формами и стилями, за что комедию так любят зрители разных возрастов, вне зависимости от имеющихся предпочтений;

этот жанр считается легким. Юмор подается под разными формами и стилями, за что комедию так любят зрители разных возрастов, вне зависимости от имеющихся предпочтений; семейное кино – смотреть такие фильмы можно всей семьей, поэтому зрителей у картин мало не бывает;

смотреть такие фильмы можно всей семьей, поэтому зрителей у картин мало не бывает; научная фантастика – нравится тем, кто любит задавать вопрос: "А что если?";

нравится тем, кто любит задавать вопрос: "А что если?"; документальное кино – этот жанр позволяет расширить кругозор и узнать много нового.

Конечно, это лишь часть существующих кинематографических направлений. И именно в перечисленные разделы стоит заглянуть тем, кто ищет лучшие фильмы онлайн-2023 .

Топ фильмов от кинотеатра Окко

Приведем картины разных жанров, которые стали самыми просматриваемые в 2023 году на онлайн-платформе:

Комедии: "Папины дочки" (12+), "Поехавшая" (16+), "Одна дома" (12+).

Документальное кино: "37 тысяч причин для счастья" (12+), "Вампиры средней полосы" (18+), "Мама, короче говоря, пора жить как раньше" (16+).

Семейное кино: "Чебурашка. Выходной" (6+), "Испытание аулом" (6+), "Рождество в городе мастеров" (12+).

Приключения: "Робопес" (12+), "Дикое сердце" (12+), "Питомец Юрского периода" (6+), "Принц пустыни"( 12+).

Драмы: "Мой Хатико" (18+), "Кухня со звездами" (16+), "Праведник" (12+), "Командир"(18+).

Фэнтезийное кино: "Шакунтала" (16+), "По щучьему велению" (6+).

Боевики: "Джон Уик 4" (18+), "Переводчик" (18+), "Меч короля" (18+).

Каждый жанр – это особый кинематографический опыт, отвечающий разным вкусам и предпочтениям.

ООО "Окко"

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