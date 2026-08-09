Календарь отдыха. Сколько коротких рабочих недель будет в 2027 году

Первая трехдневная рабочая неделя ожидается уже в феврале

09 августа 2026, 19:02, ИА Амител

Календарь / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Рабочий календарь россиян в 2027 году будет включать семь сокращенных недель. Две из них продлятся по три рабочих дня, еще пять — по четыре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

Первая трехдневная рабочая неделя ожидается в феврале: отработать нужно будет с 24-го по 26-е число.

Вторая неделя такой же продолжительности выпадет на осень. В начале ноября трудовыми станут только три дня — с 1 по 3 ноября.

Кроме того, в течение года россиян ожидают пять четырехдневных рабочих недель.

«Также будет четыре четырехдневных рабочих недели со вторника по пятницу — с 9 по 12 марта, с 4 по 7 мая, с 11 по 14 мая и с 15 по 18 июня. Завершится 2027 год четырехдневной рабочей неделей с 27 по 30 декабря (с понедельника по четверг)», — сообщил Балынин.

Таким образом, сокращенные рабочие недели в следующем году выпадут на февраль, март, дважды на май, июнь, ноябрь и конец декабря.