Последнее убийство осталось рассмотреть в суде по делу возможного маньяка Манишина

2 октября суд изучил обстоятельства смерти Анжелы Бурдаковой, которая стала предпоследней жертвой маньяка

03 октября 2024, 12:14, Антон Дегтярев

Последняя жертва "политеховского" маньяка Ксения Киргизова / Фото: dzen.ru

Калманскому районному суду осталось рассмотреть последнее убийство возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина. Тогда жертвой стала 17-летняя Ксения Киргизова. На заседании 2 октября 2024 года суд изучил обстоятельства гибели 17-летней Анжелы Бурдаковой. Об этом amic.ru рассказали в Калманском районном суде.

Предпоследнее убийство рассмотрено?

На процессе 2 октября суд изучил письменные доказательства по эпизоду с исчезновением Анжелы Бурдаковой: данные с осмотра места происшествия, экспертизы и так далее. Никаких свидетелей и потерпевших (потерпевшими могут быть и родственники погибшей. – Прим. ред.) не вызывали и не опрашивали, отметили в суде. На этом изучение обстоятельств гибели Бурдаковой закончено, суд приступит к следующему эпизоду, пояснили там.

Всего на рассмотрение эпизода с Бурдаковой потребовалось два заседания. На первом, которое состоялось 30 сентября, суд по видеосвязи опросил свидетеля, а также огласил ранее данные показания еще одного свидетеля и потерпевшей.

Отметим, что Анжела Бурдакова приехала в Барнаул из Камня-на-Оби и пошла в АлтГТУ, чтобы подписать контракт на целевое обучение. Она взяла бланк заявления, вышла в коридор, чтобы заполнить его, и больше девушку никто не видел. Тело абитуриентки обнаружили на 42-м километре трассы Барнаул – Рубцовск в Калманском районе 1 октября 2000 года.

Анжела Бурдакова/ Фото: dzen.ru

Что будет на следующем заседании?

Следующее заседание по делу Манишина состоится 7 октября 2024 года в 11 часов. На нем начнут исследовать обстоятельства исчезновения и смерти последней жертвы маньяка, 17-летней Ксении Киргизовой. На процесс позвали несколько свидетелей и потерпевших, они должны будут выступить перед судом очно.

"Вызваны свидетели и потерпевшие – кто явится, мы пока не знаем. Вызывали всех согласно спискам, которые есть в обвинительном заключении. По видеосвязи пока не планируется никого опрашивать, только очно", – рассказали в суде.

Ксения Киргизова – 11-я жертва "политеховского" маньяка. Она была зачислена в АлтГТУ и приехала в вуз на отработку. Девушка пошла в деканат, чтобы узнать, возможно ли перевестись с платного отделения на бесплатное. В последний раз однокурсница видела ее у входа в здание главного корпуса.

Следствие считает, что Манишин познакомился с Киргизовой на "сковородке" (площадь перед главным корпусом вуза). Незнакомец пообещал девушке помочь перевестись на бюджет и сказал, что человек, который решает такие вопросы, живет за городом. Подсудимый, по версии следствия, смог убедить Киргизову поехать и поговорить с этим человеком. В результате преступник убил девушку. Тело Ксении нашли на 34-м километре трассы Барнаул – Рубцовск в октябре 2000 года.

Отец студентки, Владимир Киргизов, был известным бийским бизнесменом, он помог распространить информацию об исчезновении дочери и других абитуриенток АлтГТУ, а также содействовал милиции в поисках девушки. Ранее Владимир Киргизов рассказывал amic.ru, уверен ли он в виновности Манишина и какой срок устроит родственников убитой.

Суд над Виталием Манишиным / Фото: amic.ru

Как идет процесс?

Виталия Манишина задержали в мае 2023 года, тогда его подозревали лишь в убийстве Людмилы Обидиной, совершенном 16 сентября 1989 года в селе Зеленая Дубрава. Однако на допросах Манишин признался еще в десяти убийствах, среди них были и абитуриентки АлтГУ – жертвы "политеховского" маньяка. Полный список преступлений, которые приписывают Манишину, можно увидеть здесь. А о том, как шло следствие, можно прочитать по ссылке.

В мае 2024 года дело Виталия Манишина направили в Калманский районный суд. Манишина обвинили по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием").

На текущий момент суд рассмотрел убийства Людмилы Обидиной, Чодураа Ооржак, Светланы Филипченко, Натальи Бердышевой, Юлии Техтиековой, Елены Анисимовой, Валентины Михайлюковой, Лилианы Вознюк, Ольги Шмаковой и Анжелы Бурдаковой. Осталось изучить только гибель Ксении Киргизовой. Однако amic.ru в суде рассказали, что после этого будут опрашивать еще "общих" свидетелей, которые не связаны с конкретными убийствами. В суде подчеркнули, что таких свидетелей осталось еще много – более десяти человек. После того как все они будут опрошены, начнутся судебные прения.