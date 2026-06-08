"Больше вопросов, чем ответов". Автоэксперт с Алтая оценил новинки российского автопрома

Александр Михельсон рассказал, чем удивил Казанский форум, сможет ли новый электромобиль найти покупателей и почему будущее все чаще связывают с гибридами

08 июня 2026, 07:15, ИА Амител

Машина будущего / Фото: создано в нейросети ChatGPT

На международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum" в мае представили несколько новинок российского автопрома, в том числе электромобиль "Атом" и новый кроссовер Lada Azimut. Форум посетил автоэксперт из Алтайского края Александр Михельсон. В интервью Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул он рассказал, что его впечатлило в Казани, какие вопросы вызывает новый российский электромобиль и почему китайские технологии пока остаются определяющими для российского авторынка.

— Александр, вы впервые побывали на Казанском форуме. Что это за площадка и чем она вас удивила?

— Я был там впервые и, честно говоря, оказался впечатлен масштабом. Это форум, где собираются представители российских регионов и стран исламского мира — от Малайзии и Индонезии до государств Ближнего Востока. Представлены самые разные направления: строительство, промышленность, туризм, культура, кулинария. Для меня стало открытием, насколько серьезно все организовано и сколько ресурсов вкладывается в развитие таких площадок. Кроме того, очень понравилась сама Казань. Город ухоженный, с богатой историей и современной инфраструктурой. Видно, что власти уделяют большое внимание его развитию.

— Автомобильная тематика была одной из ключевых?

— Отдельной автомобильной секции я не увидел, но на выставке было представлено много техники. Причем не только автомобили, но и строительная техника, авиационные разработки, в том числе продукция Казанского вертолетного завода. Для меня самым интересным стали две новинки — Lada Azimut и электромобиль "Атом".

— Начнем с Lada Azimut. Какие впечатления оставила машина?

— Вживую она выглядит значительно лучше, чем на фотографиях. Дизайн действительно получился интересным и самобытным. Машина не похожа на нынешние модели Lada и не выглядит копией какого-то зарубежного автомобиля.

Но есть вопросы к технической части. Автомобиль построен на платформе, которая берет начало еще от разработок Renault. Кроме того, пока заявлены только передний привод и относительно скромные двигатели. Если цена действительно окажется на уровне около 2,5 млн рублей, конкурировать с китайскими кроссоверами будет непросто.

— Больше всего обсуждают электромобиль "Атом". Что вы увидели на стенде?

— Это, пожалуй, самый спорный проект на выставке. Автомобиль получился очень необычным. Там множество электронных решений, нестандартные двери, необычная компоновка салона. Видно, что разработчики хотели создать эффектную машину, которая будет привлекать внимание. При этом вопросов пока больше, чем ответов. Заявляется, что это российская разработка, включая платформу и батареи. Но ряд технических деталей пока остаются не до конца понятными.

— Главный вопрос — цена?

— Цена тоже. Нам называли цифру более трех миллионов рублей с учетом господдержки. Для небольшого городского электромобиля это серьезная сумма. На форуме произошел показательный эпизод. Мы разговаривали возле автомобиля с одним из посетителей. Когда он услышал предполагаемую стоимость, то сказал, что, по его мнению, такая машина должна стоить около миллиона рублей. Это хорошо показывает отношение потенциальных покупателей.

— Разработчики заявляют, что будут продавать автомобиль без дилерской сети. Насколько это реалистично?

— Вот это один из главных вопросов. Предполагается, что автомобиль можно будет заказать через интернет. Но тогда возникает множество сопутствующих тем: где его обслуживать, кто будет ремонтировать, как организуют поставки в регионы. Для Москвы или крупных агломераций это еще можно представить. Но что делать покупателю в Барнауле или другом региональном городе? Пока ответов на эти вопросы нет.

— Получается, перспективы "Атома" вызывают сомнения?

— На мой взгляд, да. Возможно, машина найдет применение в каршеринге или корпоративных автопарках. Но массовым продуктом она станет только в том случае, если удастся решить вопросы стоимости и обслуживания.

— При этом электромобили и гибриды продолжают набирать популярность?

— Безусловно. Это уже устойчивый мировой тренд. Причем сейчас наиболее активно растет сегмент гибридов. Многие модели, которые продаются в России с традиционными двигателями, в Китае уже имеют гибридные версии. И постепенно такие автомобили будут приходить и на наш рынок. Кроме того, эксплуатация электротранспорта может быть заметно дешевле. Если заряжать машину дома, расходы на поездки оказываются значительно ниже по сравнению с бензиновыми автомобилями.

— После форума какой вывод вы сделали для себя относительно российского автопрома?

— Если говорить откровенно, то впечатления неоднозначные. С одной стороны, приятно видеть попытки создавать новые модели и развивать собственные проекты. С другой — многие нынешние автомобили фактически представляют собой адаптацию китайских разработок. Пока трудно назвать это технологическим прорывом. Но рынок развивается, появляются новые решения, и за этим процессом интересно наблюдать.

— А если говорить о массовом сегменте, какие модели сегодня выглядят наиболее привлекательными для покупателей?

— Если смотреть на продажи и популярность, то одним из лидеров остается Haval Jolion. Это автомобиль, который сегодня удачно сочетает цену, размеры и оснащение. Именно поэтому он пользуется стабильным спросом на российском рынке.