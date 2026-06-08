"Больше вопросов, чем ответов". Автоэксперт с Алтая оценил новинки российского автопрома
Александр Михельсон рассказал, чем удивил Казанский форум, сможет ли новый электромобиль найти покупателей и почему будущее все чаще связывают с гибридами
08 июня 2026, 07:15, ИА Амител
На международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum" в мае представили несколько новинок российского автопрома, в том числе электромобиль "Атом" и новый кроссовер Lada Azimut. Форум посетил автоэксперт из Алтайского края Александр Михельсон. В интервью Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул он рассказал, что его впечатлило в Казани, какие вопросы вызывает новый российский электромобиль и почему китайские технологии пока остаются определяющими для российского авторынка.
— Александр, вы впервые побывали на Казанском форуме. Что это за площадка и чем она вас удивила?
— Я был там впервые и, честно говоря, оказался впечатлен масштабом. Это форум, где собираются представители российских регионов и стран исламского мира — от Малайзии и Индонезии до государств Ближнего Востока. Представлены самые разные направления: строительство, промышленность, туризм, культура, кулинария. Для меня стало открытием, насколько серьезно все организовано и сколько ресурсов вкладывается в развитие таких площадок. Кроме того, очень понравилась сама Казань. Город ухоженный, с богатой историей и современной инфраструктурой. Видно, что власти уделяют большое внимание его развитию.
— Автомобильная тематика была одной из ключевых?
— Отдельной автомобильной секции я не увидел, но на выставке было представлено много техники. Причем не только автомобили, но и строительная техника, авиационные разработки, в том числе продукция Казанского вертолетного завода. Для меня самым интересным стали две новинки — Lada Azimut и электромобиль "Атом".
— Начнем с Lada Azimut. Какие впечатления оставила машина?
— Вживую она выглядит значительно лучше, чем на фотографиях. Дизайн действительно получился интересным и самобытным. Машина не похожа на нынешние модели Lada и не выглядит копией какого-то зарубежного автомобиля.
Но есть вопросы к технической части. Автомобиль построен на платформе, которая берет начало еще от разработок Renault. Кроме того, пока заявлены только передний привод и относительно скромные двигатели. Если цена действительно окажется на уровне около 2,5 млн рублей, конкурировать с китайскими кроссоверами будет непросто.
— Больше всего обсуждают электромобиль "Атом". Что вы увидели на стенде?
— Это, пожалуй, самый спорный проект на выставке. Автомобиль получился очень необычным. Там множество электронных решений, нестандартные двери, необычная компоновка салона. Видно, что разработчики хотели создать эффектную машину, которая будет привлекать внимание. При этом вопросов пока больше, чем ответов. Заявляется, что это российская разработка, включая платформу и батареи. Но ряд технических деталей пока остаются не до конца понятными.
— Главный вопрос — цена?
— Цена тоже. Нам называли цифру более трех миллионов рублей с учетом господдержки. Для небольшого городского электромобиля это серьезная сумма. На форуме произошел показательный эпизод. Мы разговаривали возле автомобиля с одним из посетителей. Когда он услышал предполагаемую стоимость, то сказал, что, по его мнению, такая машина должна стоить около миллиона рублей. Это хорошо показывает отношение потенциальных покупателей.
— Разработчики заявляют, что будут продавать автомобиль без дилерской сети. Насколько это реалистично?
— Вот это один из главных вопросов. Предполагается, что автомобиль можно будет заказать через интернет. Но тогда возникает множество сопутствующих тем: где его обслуживать, кто будет ремонтировать, как организуют поставки в регионы. Для Москвы или крупных агломераций это еще можно представить. Но что делать покупателю в Барнауле или другом региональном городе? Пока ответов на эти вопросы нет.
— Получается, перспективы "Атома" вызывают сомнения?
— На мой взгляд, да. Возможно, машина найдет применение в каршеринге или корпоративных автопарках. Но массовым продуктом она станет только в том случае, если удастся решить вопросы стоимости и обслуживания.
— При этом электромобили и гибриды продолжают набирать популярность?
— Безусловно. Это уже устойчивый мировой тренд. Причем сейчас наиболее активно растет сегмент гибридов. Многие модели, которые продаются в России с традиционными двигателями, в Китае уже имеют гибридные версии. И постепенно такие автомобили будут приходить и на наш рынок. Кроме того, эксплуатация электротранспорта может быть заметно дешевле. Если заряжать машину дома, расходы на поездки оказываются значительно ниже по сравнению с бензиновыми автомобилями.
— После форума какой вывод вы сделали для себя относительно российского автопрома?
— Если говорить откровенно, то впечатления неоднозначные. С одной стороны, приятно видеть попытки создавать новые модели и развивать собственные проекты. С другой — многие нынешние автомобили фактически представляют собой адаптацию китайских разработок. Пока трудно назвать это технологическим прорывом. Но рынок развивается, появляются новые решения, и за этим процессом интересно наблюдать.
— А если говорить о массовом сегменте, какие модели сегодня выглядят наиболее привлекательными для покупателей?
— Если смотреть на продажи и популярность, то одним из лидеров остается Haval Jolion. Это автомобиль, который сегодня удачно сочетает цену, размеры и оснащение. Именно поэтому он пользуется стабильным спросом на российском рынке.
07:56:07 08-06-2026
Зачем кому может понадобиться непонятное ведро на колесах от автоТаза за 2,5 ляма, когда за те же деньги можно купить пусть и китайский, но настоящий автомобиль в неплохой комплектации от Хавал или Тенет?
08:19:48 08-06-2026
Гость (07:56:07 08-06-2026) Зачем кому может понадобиться непонятное ведро на колесах от... Подождите пару лет, и эта цифра будет казаться вполне себе. В Китае правда за эти деньги можно будет купить 3-4 автомобиля, но ведь мы же не китайцы слава богу
11:55:19 08-06-2026
Гость (08:19:48 08-06-2026) Подождите пару лет, и эта цифра будет казаться вполне себе. ... С Китаем большой вопрос относительно цен.
То что мы покупаем что-то китайское необыно дешево - заслуга китайского правительства.
Там достается дешево потому что за нас частично платит сам Китай.
Зачем они так делают - открытый вопрос.
Прокачать свою промышленность и занять доминирующее место в мире - да.
Но цена этому - колоссально растущий внутрений долг. Он уже $18,7 трлн и продолжает быстро расти. Рано или поздно этот вопрос надо как-то решать, они уменьшат субсидирование и цены вырастут, со временм - значительно.
08:11:19 08-06-2026
Россия — Исламский мир:©
дальше можно не читать..
что писатели, что эксперты..
08:13:29 08-06-2026
В сети есть обзоры огромных полей нераспроданных авто. Есть даже подобные города с высотками и посёлками котеджей под снос.
09:07:08 08-06-2026
нет никакого отечественного автопрома.
Страна переклеевания шильдиков сскитпйских на российский
09:18:54 08-06-2026
Гость (09:07:08 08-06-2026) нет никакого отечественного автопрома. Страна переклеева... Не только на машины шильдик переклеивают. Возьмём к примеру так называемые отечественные компьютеры.
09:18:10 08-06-2026
Просто уберите ввозные пошлины и сборы на б/у иномарки - и поток иностранных качественных авто смоет в унитаз поделки Тазостроительных Фабрик и Шильдикопереклееивательных Заводов.
Рынок должен быть рынком, а не фикцией.
10:35:26 08-06-2026
Гость (09:18:10 08-06-2026) Просто уберите ввозные пошлины и сборы на б/у иномарки - и п... а ещё такой вариант.
авто Вазы до 500 т.р.
сметут враз, чем покупать за 2.5 млн.р.-до бесконечности импортные и импортнозамещённые.
11:48:51 08-06-2026
Критикуя - предлагай.
Предлагая - делай.
Просто критиковать - каждый может.
Не понимаю профессию критика. Вечно ворчать.
11:56:30 08-06-2026
Гость (11:48:51 08-06-2026) Критикуя - предлагай.Предлагая - делай.Просто кр... Ладно, отбой. Это к заголовку больше вопросов.
11:56:49 08-06-2026
Порше Тайкан... Ничего придумывать не надо...
12:32:51 08-06-2026
Кость (11:56:49 08-06-2026) Порше Тайкан... Ничего придумывать не надо... ... Прокатись-ка на электрокаре за 20 млн до Монголии и обратно....
Ну и вообще цена не очень тянет на народный массовый автомобиль
01:07:47 09-06-2026
Критика типа ,, российского автопрома" имеет место быть обоснованно. Мы получили не одну страну, а две. Одна- для ,, избранных". Другая для Нищебродов и терпил. Т.е. для народа. Чтобы что-то создавать, нужно связывать своё будущее и своих детей, внуков, с этой страной. Покажите хоть одного ,, избранного", который бы ездил на вестах, грантах и т.п. Нет таких. А чтобы терпила не брыкаясь лез в долгосрочную кредитную кабалу, дешевый импорт задушили. Выбора нет. Или наше говно ( красная цена дажу у Весты около ляма, гранта не дороже 500-600) по два миллиона или китайцы- по три. Мысли сделать дешевле у бенефициаров нет в помине. Зачем?
09:52:25 09-06-2026
Лада МАДА на фоне русского села
Это так по русски
23:15:59 09-06-2026
Такое впечатление, что АВТОВАЗ живет и работает в другой стране, где зарплата минимум 150 т.р. Это не просто купить, а ремонт практически сразу??? А какими запчастями? Теми, что на пару тысяч километров???
Сделали бы электромобиль без лишних наворотов и тысяч за 500. Вот это бы был прорыв, а за больше 3 млн, неизвестно чего... 🤔
07:23:14 10-06-2026
АвтоВАЗ это дыра для отмывания денег определенного круга лиц
03:37:17 13-06-2026
Авто эксперт с Алтая уже звучит как анекдот)))