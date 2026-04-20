Собачье дело. "Созрели" ли барнаульцы для уборки за своими питомцами
Жители краевой столицы все еще нередко негодуют из-за оттаявших весной собачьих "подарков", однако увидеть "собаковода" с пакетом можно все чаще и чаще
20 апреля 2026, 09:15, ИА Амител
Весна в России, помимо солнца и тепла — да и тех зачастую в гомеопатических дозах, — несет с собой привычные, но от этого не менее неприятные явления. Они могут быть по-настоящему масштабными и разрушительными, как паводок и подтопления, а могут наносить ущерб в основном эстетическим чувствам граждан.
В этой категории первое место занимают оттаявшие после зимы скопления мусора и, конечно же, продукты жизнедеятельности городских четвероногих. Несмотря на все попытки приучить владельцев собак убирать за питомцами, жалобы на "биологические отходы" все равно остаются привычным явлением. Не стал исключением и Барнаул: весной 2026 года в городских сообществах в соцсетях традиционно появились публикации, наполненные гневом в адрес безответственных "собаководов". А в комментариях к ним развернулись настоящие локальные войны. Насколько велик в действительности масштаб проблемы и стали ли барнаульские владельцы "друзей человека" охотнее убирать за питомцами — выяснял корреспондент amic.ru.
Чей "вклад" больше?
Самый свежий пост о проблеме "собачьих дел" на улицах краевой столицы появился в сообществе "Черный список Барнаул" 13 апреля.
«Почему не штрафуют хозяев? Владельцы огромных собак гуляют с ними где попало, а собаки везде оставляют следы», — обращается к горожанам автор весьма эмоциональной публикации.
И хотя он и не называет конкретных участков, где, по его мнению, остро стоит эта проблема, у подписчиков его "крик души" явно нашел отклик. Под постом развернулась настоящая битва между двумя "лагерями".
Так, многие горожане говорят, что "побочные" результаты выгула собак — лишь жалкая толика того, что загрязняет город на самом деле. То есть — бытового мусора.
«Столько, сколько люди [мусорят], миллиардам собак не снилось», — пишет одна из участниц сообщества.
Кто-то, напротив, поддержал автора поста. Например, одна из участниц сообщества рассказала о, по всей видимости, типичном для нее взаимодействии с владельцем собаки.
«Когда с балкона вежливо говоришь: тетенька, вы за собачкой убрать забыли, она прикидывается глухой и убегает. Главное, гуляют не в своем дворе в основном, а в чужом», — сетует женщина.
Впрочем, этот же комментатор отмечает: хозяев, которые убирают за своими питомцами, все же становится больше.
Перепись чистоплотных
При этом попытаться объективно оценить, сколько же горожан сегодня готовы убирать за своими четвероногими друзьями (и уже это делают), не очень просто. По-настоящему серьезных опросов — с большим количеством участников — среди барнаульцев на эту тему никто пока не проводил.
Однако можно предположить, что городские показатели будут коррелировать с показателями федеральными. В феврале 2026 года, как сообщает РИА Новости, Российская кинологическая федерация опубликовала результаты соответствующего опроса. Назвать их совсем плачевными нельзя: 45% респондентов уверенно заявили, что они всегда убирают за питомцами.
При этом смелости признаться в том, что они этого не делают никогда, хватило лишь 3% граждан. Все остальные убирают "ситуативно": или только в черте города, или только в людных местах, или попросту не всегда.
А в 2025 году данные аналогичного опроса, как сообщал retail.ru, публиковала сеть зоомагазинов "Зоозавр". Его результаты, как ни странно, были лучше: тогда сразу 55% владельцев собак сообщили, что всегда убирают за питомцами. Такая разница в цифрах, конечно, может иметь множество причин — от охвата опроса до выборки участников.
Возможно и то, что ситуация с уборкой с 2024 по 2025 год не поменялась, но сами россияне просто стали немного честнее.
Большинство или меньшинство
Серьезно разнятся оценки даже у "идейных" владельцев собак: заводчиков и членов профильных клубов. И в целом, как и в случае с оценкой ситуации, можно увидеть два лагеря: "оптимистов", убежденных в том, что уровень ответственности вырос, и "пессимистов", которые в подъеме сознательности совсем не уверены.
«Людей, убирающих за собаками, — две трети от всего числа хозяев. Так что тенденция к улучшению нашей жизни есть», — считает руководитель клуба владельцев собак Liberty Fly Инна Рыжкова.
Женщина подчеркнула: при продаже щенка новым владельцам она в обязательном порядке продает им и контейнер для уборки.
«Собаку дома можете забыть, а вот "вкусняшки" и емкость для уборки должны быть всегда», — уверена Рыжкова.
По оценке эксперта, готовность убирать за животным на выгуле больше демонстрирует "молодое поколение", а также владельцы породистых собак. А, например, пожилые люди, по словам Рыжковой, хотя и склонны возмущаться порчей городского пейзажа, за своими питомцами убирают неохотно.
Соорганизатор другого "собачьего" сообщества — "ЛайХАК Барнаул" — Наталья Майер, похоже, уверена: привычка убирать за питомцем просто коррелирует с общим уровнем ответственности в обществе. По ее словам, осознанных владельцев животных пока все же меньше:
«Если человек животное завел осознанно и принял на себя ответственность за его содержание и воспитание, то он и воспитывает, и содержит его согласно своим принципам. А если он и к другим вопросам безответственно относится, то и в процессе воспитания и содержания животного не станет проявлять ответственность».
Штрафы и разговоры
Управляющие компании, которым зачастую и приходится бороться с собачьими "следами" на вверенных территориях, отмечают: проблема безответственных владельцев собак все еще остается. Однако среди всех прочих забот УК, ТСЖ и ТСН она явно занимает далеко не первое место.
«[Проблема] стала поменьше, но все же имеет место быть. Специально мы ее не отслеживали, да и жители дома не жаловались. Каждый второй и сам с собакой, а ворон ворону глаз не выклюет», — сообщила председатель ТСЖ "На Папанинцев" (дом по адресу Папанинцев, 121) Анастасия Вегнер.
При этом воздействовать на тех, кто продолжает "упорствовать", похоже, особо не удается. На просьбу убрать за собакой люди могут отреагировать достаточно агрессивно. И, как уверена председатель ТСЖ, повлиять на тех, кто отказывается убирать за четвероногими, могут только штрафы.
Примерно схожую оценку дали и в УК "ПКС". Там также сообщают: проблема существует и на их "территории", а разговоры с жильцами домов пока каких-то заметных результатов не приносят. И, опять же, вызывают негативную реакцию. Однако в этой УК все равно уверены: изменить ситуацию может только дальнейшее информирование горожан.
Культура растет!
Популярной зоной для выгула собак остаются городские парки. Где-то происходит "дикий" выгул, а где-то для этого даже предусмотрены отдельные территории.
«Когда мы проектировали парк, мы заложили идею полноценной площадки для выгула, проработали его маршруты, чтобы они не пересекались с местами, где могут быть дети. И это стало шагом в дальнейшем развитии культуры владельцев собак», — сообщает руководитель КГКУ "Фонд имущества Алтайского края" и директор барнаульского парка "Изумрудный" Владислав Вакаев.
Вакаева однозначно можно записать в "оптимисты". По его оценке, большинство владельцев собак соблюдают установленные в "Изумрудном" правила и убирают за своими животными. Что заметно и после весеннего таяния снега.
«Весна пришла, снег растаял — и я не увидел стихийного бедствия», — отметил директор парка.
И в целом Вакаев, по его словам, в парке уже наблюдает "высокую культуру владельцев собак". В чем он видит серьезную заслугу сообщества владельцев: его сознательные участники воздействуют на менее ответственных коллег.
Закон для хозяев
А теперь немного о запросе на штрафы для безответственных хозяев, который исходит от горожан. Такая мера законодательством действительно предусмотрена и зафиксирована в статье КоАП 8.52 "Несоблюдение требований к содержанию животных".
"Антисанитарный" выгул, согласно части 1, может обернуться для гражданина штрафом до трех тысяч рублей. Однако с применением статьи на практике возникают очевидные сложности. Связать "продукт жизнедеятельности" с конкретным животным и его владельцем весьма нелегко, даже при наличии камер видеонаблюдения.
В ряде стран эту проблему решают с помощью технологий. Так, в Израиле на территории Тель-Авива действует закон, согласно которому хозяева животных включают в лицензию на владение питомцем его ДНК-профиль. Каждый случай загрязнения за счет этого успешно отслеживается, а недобросовестный гражданин получает штраф на почту.Практика применения статьи 8.52 в Алтайском крае и Барнауле, похоже, еще просто не сложилась. Так, портал "Т-Ж" в своем материале о том, за что и как судят владельцев собак, приводит следующие данные: за 2024–2025 годы в судах Алтайского края рассматривалось лишь семь связанных с собаками дел.
При этом нельзя не отметить, что оштрафовать по статье 8.52 КоАП могут и без суда. Однако даже попыток отменить данный штраф, похоже, пока совсем немного. В судах краевой столицы удалось найти лишь три упоминания о таком оспаривании.
Все три случая — в суде Центрального района. Два из них касаются части 3 статьи 8.52: она действует в ситуациях, когда безалаберность владельца животного повлекла за собой вред здоровью человека.
К части 1 этой статьи относилось лишь одно дело из трех: и далеко не факт, что оно возникло из-за того, что кто-то не убрал за питомцем. Это, в общем-то, позволяет предположить, что на данный момент вероятность быть наказанным за нежелание убрать за питомцем очень и очень невелика. Тем, кого беспокоит состояние родных улиц, остается надеяться лишь на искреннюю чистоплотность владельцев животных.
А как с сознательностью в этом вопросе обстоят дела у читателей amic.ru? Чтобы узнать, что о необходимости во время прогулки убрать "последствия" за четвероногим компаньоном думаете вы, — предлагаем принять участие в нашем анонимном опросе.
Напомним, в феврале 2026 года стало известно: Алтайский край лидирует в рейтинге регионов России по регистрации домашних собак. В федеральной информационной системе Россельхознадзора "Хорриот" к этому времени на учет поставили почти 80 тысяч животных, находящихся в регионе. Регистрация и чипирование собак в Алтайском крае стали обязательными с 1 января 2025 года, а хозяевам, которые не поставили питомцев на учет, грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.
09:23:06 20-04-2026
По моим наблюдения за собаками убираю в основном люди среднего возраста. Молодеж и пенсионеры, как правило, очень редко убирают.
09:36:38 20-04-2026
Гость (09:23:06 20-04-2026) По моим наблюдения за собаками убираю в основном люди средне... По моим наблюдениям, за собаками как раз убирают молодые и пенсы. Средний возраст деликатно отходит в сторонку, якобы какает чужая собачка )))
10:29:49 20-04-2026
Гость (09:23:06 20-04-2026) По моим наблюдения за собаками убираю в основном люди средне... Странная уборка. Кроме сбора отходов в пакеты, владельцы собак должны отмывать землю и траву от испражнений, в том числе и жидких.
15:36:52 20-04-2026
Гость (10:29:49 20-04-2026) Странная уборка. Кроме сбора отходов в пакеты, владельцы соб...
А ты траву и асфальт облизываешь что ли?
15:41:31 20-04-2026
Гость (09:23:06 20-04-2026) По моим наблюдения за собаками убираю в основном люди средне... вот пенсы как раз и не убирают.
09:24:11 20-04-2026
Это вот как "созрели"? Не гадить вокруг себя - это косвенный признак человека. А макаки не могут никуда созреть. Они как есть макаки, так и остаются до смерти. Во всем.
09:37:25 20-04-2026
Под окнами выгуливают собак и не убирают за ними.
10:07:52 20-04-2026
Пусть власти все силы бросят на штрафование собаколюбов. Город нужно очистить от каках.
13:10:25 20-04-2026
Гость (10:07:52 20-04-2026) Пусть власти все силы бросят на штрафование собаколюбов. Гор... Если бы власти все силы бросили, на тех кто курит и бычки с балконов бросает, а еще штраф за курение в общественных местах, т.е на остановках , то казна пополнилась бы на половину
14:51:34 20-04-2026
Гость (13:10:25 20-04-2026) Если бы власти все силы бросили, на тех кто курит и бычки с ... Одно другому не мешает, но власти за собой зимнюю грязь(песок) с тротуаров не в состоянии убрать, а требовать с других горазды
10:15:59 20-04-2026
Если честно, среди оттаявшего мусора, бутылок, бычков, оберток и толстенного слоя песка с грязью в этом году, даже гов*о потерялось. Это просто жесть, такое ощущение, что не по городу ходишь, а по свалке. Люди, оглянитесь вокруг, мы живем в свинарнике и сами его создаем, только мы и больше никто!!!
10:20:06 20-04-2026
Гость (10:15:59 20-04-2026) Если честно, среди оттаявшего мусора, бутылок, бычков, оберт... Типичный собакофил пытается увести диалог в сторону, переведя стрелки на бутылки и бычки. С ними и без тебя справятся! Ты сначала за своё собачье дерьмо ответь!
10:31:28 20-04-2026
Гость (10:15:59 20-04-2026) Если честно, среди оттаявшего мусора, бутылок, бычков, оберт... те же собачники во время выгула бросают окурки и бутылки.
15:29:22 20-04-2026
Гость (10:31:28 20-04-2026) те же собачники во время выгула бросают окурки и бутылки.... так я об этом и пишу, если в голове помойка, то и хоть с собакой, хоть без - от таких засранцев везде будет срач, а если человек чистоплотный, то никогда нигде мусорить не будет и за собакой своей уберет, это же логично.
12:25:26 20-04-2026
Гость (10:15:59 20-04-2026) Если честно, среди оттаявшего мусора, бутылок, бычков, оберт... С песком просто жуть в этом году.
15:42:47 20-04-2026
Гость (10:15:59 20-04-2026) Если честно, среди оттаявшего мусора, бутылок, бычков, оберт... это понаехавшие нью- горожане гадят по привычке.
10:18:54 20-04-2026
По аналогии с огнестрелом всех владельцев собак нужно обязать проходить ежегодный тестовый отдрист питомцев, чтобы потом по генетическому анализу обнаруженных на газоне экскрементов чётко определять чья собака нагадила и штрафовать беспощадно.
14:48:26 20-04-2026
Гость (10:18:54 20-04-2026) По аналогии с огнестрелом всех владельцев собак нужно обязат... Таскать на экспертизу лично будете, зоофоб?
11:19:12 20-04-2026
Весной особенно видно, как справились с этим (весь город в бутылочно-пакетно-окурочном хламе). Возвращаясь домой, по Взлетной, в районе 22-23 часов вечера, прекрасно видно перекуры на балконах, иногда семейные, и летящие траектории окурков, пустых пачек, иногда пивных бутылок и пакетиков с бывшей закуской.
11:42:54 20-04-2026
самая большая проблема с загрязнением города отнюдь не собаки. На месте их какашек вырастет трава. А вот что будет с обский грязью, которая лежит горами на дорогах? пылевые бури, угроза астмы у людей. Во всех помещениях (в наших квартирах, подъездах, офисах, магазинах) - горы песка, которые уже невозможно вымыть. Предлагаю партии на ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ запретить эту профанацию с завозом грязи в город под видом борьбы с гололедом. Предлагаю инициировать проверки на предмет расходования выделяемых средств на "борьбу" с оледенением. Предлагаю заставить предоставить отчет о целесообразности эти грязевых завозов, а также провести исследования о влиянии этой грязи на здоровье людей.
Можете расценивать этот пост как официальный запрос
13:34:50 20-04-2026
Гость (11:42:54 20-04-2026) самая большая проблема с загрязнением города отнюдь не собак... Не сочиняйте! Если редко убираете жильё, то трудно отмывать песок. Хотя даже не представляю, сколько надо не мыть пол, чтобы в квартире скопились песок и земля! Песок на улицах надо тоже регулярно чистить, есть же специальная техника. Тут, конечно вопрос к властям, почему не контролируют коммунальщиков. Но я всё равно за песок, потому что химические реагенты безвозвратно губят обувь. А хорошая обувь стоит очень дорого, в дешевой же от сибирской зимы не спастись. Поэтому лучше песок. А засранки пусть учатся поддерживать чистоту своего жилища.
14:53:49 20-04-2026
Гость (13:34:50 20-04-2026) Не сочиняйте! Если редко убираете жильё, то трудно отмывать ... При бюджетном корыте? Яростно защищаете грязь на тротуарах неспроста.
15:28:33 20-04-2026
Гость (14:53:49 20-04-2026) При бюджетном корыте? Яростно защищаете грязь на тротуарах н... Это вы яростно защищаете грязь в своём доме/квартире и оправдываете свою лень и бесхозяйственность. Благодаря посыпке песком улиц прошедшей зимой у меня не было падений из-за скользкого льда. Отсутствие травм большой плюс по сравнению с налетом песка на тротуарах. Просто сейчас надо как следует выметать тротуары, только и всего. Что касается вреда от песка, то он много меньше, чем утрата здоровья от химии, которой в некоторых городах посыпают улицы. Потом эти реагенты поднимаются в воздух и оседают в ваших легких, вы получаете онкологию. Ещё покупка новой обуви 2 раза в сезон, так как кожа разъедается до дыр, съездите в Москву, походите пару недель по улицам с химией, сами убедитесь.
15:18:00 20-04-2026
Гость (13:34:50 20-04-2026) Не сочиняйте! Если редко убираете жильё, то трудно отмывать ... Пинка под зад этой обувью,никакая обувь не оправдывает тонны летающего по городу песка вперемешку с технической солью,засорение газонов,ливневок и всего что только можно в этом городе
15:37:37 20-04-2026
Гость (15:18:00 20-04-2026) Пинка под зад этой обувью,никакая обувь не оправдывает тонны... Видимо, пинки под зад вы получаете с малолетства, самые сильные детские ощущения, благодарите своих родителей за такое воспитание)))
Лучше песка - природного средства от гололеда ничего нет! Благодаря посыпке меньше травм от падений. И вам не желаю сломать ногу/ руку, но похоже, вы таки будете ходить в гипсе)))
15:36:55 20-04-2026
Гость (13:34:50 20-04-2026) Не сочиняйте! Если редко убираете жильё, то трудно отмывать ... а вы окна совсем не открываете проветривать в помещении? не совсем понятен ваш спич? У меня все лето открыты настежь и через час после уборки весь подоконник и помытый пол в пыли и в том самом песке.
18:52:55 20-04-2026
Гость (15:36:55 20-04-2026) а вы окна совсем не открываете проветривать в помещении? не ... В Барнауле и окрестностях из-за уничтожения зеленых насаждений повсеместно происходит эрозия почвы. Климат резко-континентальный, при перепадах плюсовых и минусовых температур возникают пылевые бури, частое явление. Не зависит от того мизера песка, что кое-где зимой посыпают на дорожках. Летом на окнах и выходе на балкон хорошо работает густой тюль. Раз в неделю в стиралку, нет проблем, вешать влажным. В теплую погоду раз в неделю робота –мойщика на стёкла, подоконники протереть, и норм.
11:54:27 20-04-2026
Я также негативно отношусь к гражданам, которые не убирают за своими питомцами и на пути к обычным местам прогулок собак весь снег в желтых пятнах (исключая тех кто своих собачек гуляет под окном). Но это одна сторона вопроса. В нашем городе есть специально отведенные места для выгула собак в пределах доступности? (только без фантастики, площадки до которой полтора часа добираться не в счет). Вот и получаем весь город заср*н.
12:08:29 20-04-2026
Гость (11:54:27 20-04-2026) Я также негативно отношусь к гражданам, которые не убирают ... Я тебе более скажу, в городе нет нормальной трассы для Формулы 1, и соответственно нет болидов формулы 1. Ни одного.
Так вот нет площадки для выгула собак? Значит и не должно быть самих собак. Нужен питомец? Заведи рыбок.
12:11:06 20-04-2026
Гость (11:54:27 20-04-2026) Я также негативно отношусь к гражданам, которые не убирают ... Вот ты хитрец, сам в унитаз по большому ходишь, при этом своей собакой загаживаешь весь район. Пусть твоя собака тоже ходит в унитаз, нечего клумбы и детские площадки загаживать. Более того, жёстко закреплённая над унитазом собака вполне себе спокойно справляет свои естественные надобности.
13:49:10 20-04-2026
Автору "Вот ты хитрец, сам в унитаз по большому ходишь"
Вы очень остроумный, но моя собака не ходит на детские площадки и клумбы, там сватает таких как Вы, после пивбара. Юмор прет от пивка, моч* в голову.
12:14:13 20-04-2026
Гость (11:54:27 20-04-2026) Я также негативно отношусь к гражданам, которые не убирают ... Хотите завести собачку - купите себе частный дом и в своей ограде срите пож-та на здоровье сколько угодно.
12:28:07 20-04-2026
Вы только и можете, что жаловаться в интернете. Есть хорошее лекарство от туберкулеза.
14:41:55 20-04-2026
Гость (12:28:07 20-04-2026) ...Есть хорошее лекарство от туберкулеза. Сразу вспоминается старая еврейская поговорка: Изя - не Озид!
16:59:11 20-04-2026
Гость (12:28:07 20-04-2026) Вы только и можете, что жаловаться в интернете. Есть хорошее...
Ну так лечитесь, раз вам не повезло, а то поди в общественном транспорте поди ездите и заражаете окружающих
17:11:00 20-04-2026
Гость (16:59:11 20-04-2026) Ну так лечитесь, раз вам не повезло, а то поди в обществ... Этим средством не плохо лечат блоховозов. Одна таблетка и вот она страна вечной охоты.
13:14:04 20-04-2026
Недавно на канале Качановой "Как живут другие" показывали квартиру со специальным унитазом для питомцев. Оказывается, есть такие! Подключается к воде и канализации, есть датчики, фиксирующие животное, а после происходит слив. В Видео использовали для кошки. Ещё на человечий унитаз поместили специальную накладку и рядом поставили икеевскую табуретку-ступеньку для удобства забраться. Другие каналы тоже демонстрируют специальные автоматические устройства в виде домиков. Наполнитель после использования помешается в мешочек и запаковывается, хозяину только донести до мусорки.
14:42:41 20-04-2026
животных нужно дрессировать ходить в туалет дома или в специально отведенных для этого дела платных площадках. Сходил в туалет дома, тогда и иди гулять, а если снова животное сходило на улице, штрафовать хозяев, даже если они убрали за животным. А у нас все шиворот-навыворот - в туалет собаки ходят на улице.
15:24:28 20-04-2026
гость (14:42:41 20-04-2026) животных нужно дрессировать ходить в туалет дома или в специ... у нас люди в туалет не стесняются на улице ходить, сморкаться и харкать на асфальт зелеными соплями. Некоторые средь бела дня считают, что можно просто спиной к детям повернуться и стоять ссать на деревья и углы, по вечерам на лавках пивные вечеринки до ночи и после них все кругом в мусоре, бычках, обсосано, обкакано, оплевано и облевано, больше чем собаками. И с ними женщины с детьми. Жители первых этажей могут рассказать, как часто слышат под окнами зассанцев, а потом эта вонища - окна не возможно открыть летом. Один раз зимой в парк зашел, а там два мужика и один из них сидит и прям на лыжню с*рет, где люди катаются!!! Увидел меня штаны натянул, даже не подтерся и пошел, как ни в чем не бывало. Так же деда прям возле церкви сфотал, как стоял ссал прям на тротуаре. Телефон увидел, натянул штаны и ушел . Что с такими делать то? Что в головах? Вообще ноль чистоплотности. С воспитания людей надо начинать. А если такие вещи в норме, то о об уборке за животными и подавно говорить без толку.
15:45:42 20-04-2026
Гость (15:24:28 20-04-2026) у нас люди в туалет не стесняются на улице ходить, сморкатьс... Ссать да родить нельзя погодить. Вы туалетов много видели на улицах города? А в кафе зайдешь - и начинается "Вы куда? Вы зачем? Не положено! У нас нельзя! Счас охрану позову". Только в столовки типа Грильницы и ЛожкиВилки можно свободно зайти. Ну и то, если только днем. Атцой, кароче.
17:54:25 20-04-2026
Гость (15:45:42 20-04-2026) Ссать да родить нельзя погодить. Вы туалетов много видели на... другими словами - человеку можно гадить и вас это не смущает, верно вас понял? Если нет поблизости туалетов и урн, то можно как в Индии, прям на улицу все вываливать? Ну тогда вопросов больше не имею. "...и мы еще боремся за звание дома высокой культуры быта..."
15:50:52 20-04-2026
Гость (15:24:28 20-04-2026) у нас люди в туалет не стесняются на улице ходить, сморкатьс... + много!
16:42:33 20-04-2026
Гость (15:24:28 20-04-2026) у нас люди в туалет не стесняются на улице ходить, сморкатьс...
Философия собачника.
15:48:58 20-04-2026
гость (14:42:41 20-04-2026) животных нужно дрессировать ходить в туалет дома или в специ...
что посоветуете делать с яжематерями, которые с малых штаны чуть не на пр. Ленина снимают и сажают их гадить в любом месте, не стесняясь никого? потом вырастают и тоже никого не стесняются.
16:34:15 20-04-2026
Элен без ребят (15:48:58 20-04-2026) что посоветуете делать с яжематерями, которые с малых ш... для начала выключить зоошизу. от вас методичкой по переводу темы с собак на детей за версту несет
и начать быть терпимее к людям, а в особенности детям-у нас на том же Ленинском много общественных туалетов?
14:45:33 20-04-2026
Нужно создать административную комиссию специально для таких дел. Она будет штрафовать хозяев, если есть снимок животного, которое гадит на улице. Штраф не менее 1000 руб. Только так можно воспитать людей и животных