Жители краевой столицы все еще нередко негодуют из-за оттаявших весной собачьих "подарков", однако увидеть "собаковода" с пакетом можно все чаще и чаще

20 апреля 2026, 09:15, ИА Амител

Весна в России, помимо солнца и тепла — да и тех зачастую в гомеопатических дозах, — несет с собой привычные, но от этого не менее неприятные явления. Они могут быть по-настоящему масштабными и разрушительными, как паводок и подтопления, а могут наносить ущерб в основном эстетическим чувствам граждан.

В этой категории первое место занимают оттаявшие после зимы скопления мусора и, конечно же, продукты жизнедеятельности городских четвероногих. Несмотря на все попытки приучить владельцев собак убирать за питомцами, жалобы на "биологические отходы" все равно остаются привычным явлением. Не стал исключением и Барнаул: весной 2026 года в городских сообществах в соцсетях традиционно появились публикации, наполненные гневом в адрес безответственных "собаководов". А в комментариях к ним развернулись настоящие локальные войны. Насколько велик в действительности масштаб проблемы и стали ли барнаульские владельцы "друзей человека" охотнее убирать за питомцами — выяснял корреспондент amic.ru.

Чей "вклад" больше?

Самый свежий пост о проблеме "собачьих дел" на улицах краевой столицы появился в сообществе "Черный список Барнаул" 13 апреля.

«Почему не штрафуют хозяев? Владельцы огромных собак гуляют с ними где попало, а собаки везде оставляют следы», — обращается к горожанам автор весьма эмоциональной публикации.

И хотя он и не называет конкретных участков, где, по его мнению, остро стоит эта проблема, у подписчиков его "крик души" явно нашел отклик. Под постом развернулась настоящая битва между двумя "лагерями".

Так, многие горожане говорят, что "побочные" результаты выгула собак — лишь жалкая толика того, что загрязняет город на самом деле. То есть — бытового мусора.

«Столько, сколько люди [мусорят], миллиардам собак не снилось», — пишет одна из участниц сообщества.

Кто-то, напротив, поддержал автора поста. Например, одна из участниц сообщества рассказала о, по всей видимости, типичном для нее взаимодействии с владельцем собаки.

«Когда с балкона вежливо говоришь: тетенька, вы за собачкой убрать забыли, она прикидывается глухой и убегает. Главное, гуляют не в своем дворе в основном, а в чужом», — сетует женщина.

Впрочем, этот же комментатор отмечает: хозяев, которые убирают за своими питомцами, все же становится больше.

Перепись чистоплотных

При этом попытаться объективно оценить, сколько же горожан сегодня готовы убирать за своими четвероногими друзьями (и уже это делают), не очень просто. По-настоящему серьезных опросов — с большим количеством участников — среди барнаульцев на эту тему никто пока не проводил.

Однако можно предположить, что городские показатели будут коррелировать с показателями федеральными. В феврале 2026 года, как сообщает РИА Новости, Российская кинологическая федерация опубликовала результаты соответствующего опроса. Назвать их совсем плачевными нельзя: 45% респондентов уверенно заявили, что они всегда убирают за питомцами.

При этом смелости признаться в том, что они этого не делают никогда, хватило лишь 3% граждан. Все остальные убирают "ситуативно": или только в черте города, или только в людных местах, или попросту не всегда.

А в 2025 году данные аналогичного опроса, как сообщал retail.ru, публиковала сеть зоомагазинов "Зоозавр". Его результаты, как ни странно, были лучше: тогда сразу 55% владельцев собак сообщили, что всегда убирают за питомцами. Такая разница в цифрах, конечно, может иметь множество причин — от охвата опроса до выборки участников.

Возможно и то, что ситуация с уборкой с 2024 по 2025 год не поменялась, но сами россияне просто стали немного честнее.

Большинство или меньшинство

Серьезно разнятся оценки даже у "идейных" владельцев собак: заводчиков и членов профильных клубов. И в целом, как и в случае с оценкой ситуации, можно увидеть два лагеря: "оптимистов", убежденных в том, что уровень ответственности вырос, и "пессимистов", которые в подъеме сознательности совсем не уверены.

«Людей, убирающих за собаками, — две трети от всего числа хозяев. Так что тенденция к улучшению нашей жизни есть», — считает руководитель клуба владельцев собак Liberty Fly Инна Рыжкова.

Женщина подчеркнула: при продаже щенка новым владельцам она в обязательном порядке продает им и контейнер для уборки.

«Собаку дома можете забыть, а вот "вкусняшки" и емкость для уборки должны быть всегда», — уверена Рыжкова.

По оценке эксперта, готовность убирать за животным на выгуле больше демонстрирует "молодое поколение", а также владельцы породистых собак. А, например, пожилые люди, по словам Рыжковой, хотя и склонны возмущаться порчей городского пейзажа, за своими питомцами убирают неохотно.

Соорганизатор другого "собачьего" сообщества — "ЛайХАК Барнаул" — Наталья Майер, похоже, уверена: привычка убирать за питомцем просто коррелирует с общим уровнем ответственности в обществе. По ее словам, осознанных владельцев животных пока все же меньше:

«Если человек животное завел осознанно и принял на себя ответственность за его содержание и воспитание, то он и воспитывает, и содержит его согласно своим принципам. А если он и к другим вопросам безответственно относится, то и в процессе воспитания и содержания животного не станет проявлять ответственность».

Штрафы и разговоры

Управляющие компании, которым зачастую и приходится бороться с собачьими "следами" на вверенных территориях, отмечают: проблема безответственных владельцев собак все еще остается. Однако среди всех прочих забот УК, ТСЖ и ТСН она явно занимает далеко не первое место.

«[Проблема] стала поменьше, но все же имеет место быть. Специально мы ее не отслеживали, да и жители дома не жаловались. Каждый второй и сам с собакой, а ворон ворону глаз не выклюет», — сообщила председатель ТСЖ "На Папанинцев" (дом по адресу Папанинцев, 121) Анастасия Вегнер.

При этом воздействовать на тех, кто продолжает "упорствовать", похоже, особо не удается. На просьбу убрать за собакой люди могут отреагировать достаточно агрессивно. И, как уверена председатель ТСЖ, повлиять на тех, кто отказывается убирать за четвероногими, могут только штрафы.

Примерно схожую оценку дали и в УК "ПКС". Там также сообщают: проблема существует и на их "территории", а разговоры с жильцами домов пока каких-то заметных результатов не приносят. И, опять же, вызывают негативную реакцию. Однако в этой УК все равно уверены: изменить ситуацию может только дальнейшее информирование горожан.

Культура растет!

Популярной зоной для выгула собак остаются городские парки. Где-то происходит "дикий" выгул, а где-то для этого даже предусмотрены отдельные территории.

«Когда мы проектировали парк, мы заложили идею полноценной площадки для выгула, проработали его маршруты, чтобы они не пересекались с местами, где могут быть дети. И это стало шагом в дальнейшем развитии культуры владельцев собак», — сообщает руководитель КГКУ "Фонд имущества Алтайского края" и директор барнаульского парка "Изумрудный" Владислав Вакаев.

Вакаева однозначно можно записать в "оптимисты". По его оценке, большинство владельцев собак соблюдают установленные в "Изумрудном" правила и убирают за своими животными. Что заметно и после весеннего таяния снега.

«Весна пришла, снег растаял — и я не увидел стихийного бедствия», — отметил директор парка.

И в целом Вакаев, по его словам, в парке уже наблюдает "высокую культуру владельцев собак". В чем он видит серьезную заслугу сообщества владельцев: его сознательные участники воздействуют на менее ответственных коллег.

Закон для хозяев

А теперь немного о запросе на штрафы для безответственных хозяев, который исходит от горожан. Такая мера законодательством действительно предусмотрена и зафиксирована в статье КоАП 8.52 "Несоблюдение требований к содержанию животных".

"Антисанитарный" выгул, согласно части 1, может обернуться для гражданина штрафом до трех тысяч рублей. Однако с применением статьи на практике возникают очевидные сложности. Связать "продукт жизнедеятельности" с конкретным животным и его владельцем весьма нелегко, даже при наличии камер видеонаблюдения.

В ряде стран эту проблему решают с помощью технологий. Так, в Израиле на территории Тель-Авива действует закон, согласно которому хозяева животных включают в лицензию на владение питомцем его ДНК-профиль. Каждый случай загрязнения за счет этого успешно отслеживается, а недобросовестный гражданин получает штраф на почту.Практика применения статьи 8.52 в Алтайском крае и Барнауле, похоже, еще просто не сложилась. Так, портал "Т-Ж" в своем материале о том, за что и как судят владельцев собак, приводит следующие данные: за 2024–2025 годы в судах Алтайского края рассматривалось лишь семь связанных с собаками дел.

При этом нельзя не отметить, что оштрафовать по статье 8.52 КоАП могут и без суда. Однако даже попыток отменить данный штраф, похоже, пока совсем немного. В судах краевой столицы удалось найти лишь три упоминания о таком оспаривании.

Все три случая — в суде Центрального района. Два из них касаются части 3 статьи 8.52: она действует в ситуациях, когда безалаберность владельца животного повлекла за собой вред здоровью человека.

К части 1 этой статьи относилось лишь одно дело из трех: и далеко не факт, что оно возникло из-за того, что кто-то не убрал за питомцем. Это, в общем-то, позволяет предположить, что на данный момент вероятность быть наказанным за нежелание убрать за питомцем очень и очень невелика. Тем, кого беспокоит состояние родных улиц, остается надеяться лишь на искреннюю чистоплотность владельцев животных.

Напомним, в феврале 2026 года стало известно: Алтайский край лидирует в рейтинге регионов России по регистрации домашних собак. В федеральной информационной системе Россельхознадзора "Хорриот" к этому времени на учет поставили почти 80 тысяч животных, находящихся в регионе. Регистрация и чипирование собак в Алтайском крае стали обязательными с 1 января 2025 года, а хозяевам, которые не поставили питомцев на учет, грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.