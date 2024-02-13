Когда в Алтайский край придет теплая погода?
Синоптики прогнозируют оттепель, но после нее в регион придут сибирские морозы до -38 градусов
13 февраля 2024, 12:30, ИА Амител
Синоптики прогнозируют в Алтайском крае потепление, которое принесет 14 февраля западный циклон: днем столбики термометров покажут от -6 до -1°С, а по южным районам воздух прогреется до +4°С. Однако такая погода мало кого обрадует: вместе с оттепелью в регионе усилится ветер до 19-24 м/с, местами его порывы будут достигать 27-32 м/с, на части территории ожидаются осадки. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.
"Днем 14 и сутки 15 февраля в Алтайском крае будет действовать штормовое предупреждение. Ожидается сильный северный ветер. В регионе пойдет снег и мокрый снег, по южным районам – с дождем. Поднимутся метели, на дорогах возможны снежные заносы. Если 14 февраля в регионе все будет таять, то уже 15-го ночью температура упадет до -12...-17°С. По югу столбики термометров покажут -6…-11°С, а по северу -19…-24. И в течение дня температура продолжит понижаться. Такие перепады приведут к гололедным явлениям", – сообщила синоптик.
Ждать комфортной теплой погоды точно не стоит: в регионе установится арктический антициклон, с которым придут крепкие сибирские морозы. Самой холодной станет ночь на 18 февраля: температура опустится до -28…-33°С, а местами похолодает до -38. Днем в воскресенье температура воздуха составит -19…-26°С.
Небольшое потепление, в пределах 4-6 градусов, синоптики прогнозируют с 19 февраля. Такой характер погоды, по предварительному прогнозу, сохранится в регионе до конца месяца.
14:36:29 13-02-2024
У нас будет в этом году нормальна погода, или это нормально?)
17:00:05 13-02-2024
Это нормально у природы нет плохой погоды.
19:21:52 13-02-2024
Вообще последний год был жутким. Ливни, ураганы, морозы, оттепели. Природные качели - мама не горюй... Что то еще будет....
19:44:35 13-02-2024
Всю тайгу в восточной Сибири подарили Китаю, Корее и прочим, отсюда бесконечные ветра, которых раньше у нас не было, отсюда и перепады такие большие, вместо тайги пустыня, из космоса видно
20:30:14 13-02-2024
Виктор (19:44:35 13-02-2024) Всю тайгу в восточной Сибири подарили Китаю, Корее и прочим... Поржал, ничего, что в нашем регионе дуют в основном западные, северные и южные ветра? Ничего что на наш регион максимальное воздействие оказывает Карское море, к которому восточная Сибирь не имеет отношения. Восточных ветров у нас практически не бывает, вся погода идет с запада.
23:10:46 13-02-2024
Виктор (19:44:35 13-02-2024) Всю тайгу в восточной Сибири подарили Китаю, Корее и прочим... Т.е.по вашему перепады температур из-за ветра возникают?
11:26:14 14-02-2024
Довели страну!)))
11:56:54 14-02-2024
Вот я помню молодость а это 60-70 годы февраль был всегда ветреный будучи в начале 70 тых на Урале в районе Ивделя там в феврали были намного спокойнее чем на Алтае здесь степной край вот и ветра но сейчас всё намного тише вот уже лет 15 а то и больше ветров в феврале стало меньше