Когда в Алтайский край придет теплая погода?

Синоптики прогнозируют оттепель, но после нее в регион придут сибирские морозы до -38 градусов

13 февраля 2024, 12:30, ИА Амител

Греть руки об горячую кружку с чаем / Фото: unsplash.com

Синоптики прогнозируют в Алтайском крае потепление, которое принесет 14 февраля западный циклон: днем столбики термометров покажут от -6 до -1°С, а по южным районам воздух прогреется до +4°С. Однако такая погода мало кого обрадует: вместе с оттепелью в регионе усилится ветер до 19-24 м/с, местами его порывы будут достигать 27-32 м/с, на части территории ожидаются осадки. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

"Днем 14 и сутки 15 февраля в Алтайском крае будет действовать штормовое предупреждение. Ожидается сильный северный ветер. В регионе пойдет снег и мокрый снег, по южным районам – с дождем. Поднимутся метели, на дорогах возможны снежные заносы. Если 14 февраля в регионе все будет таять, то уже 15-го ночью температура упадет до -12...-17°С. По югу столбики термометров покажут -6…-11°С, а по северу -19…-24. И в течение дня температура продолжит понижаться. Такие перепады приведут к гололедным явлениям", – сообщила синоптик.

Ждать комфортной теплой погоды точно не стоит: в регионе установится арктический антициклон, с которым придут крепкие сибирские морозы. Самой холодной станет ночь на 18 февраля: температура опустится до -28…-33°С, а местами похолодает до -38. Днем в воскресенье температура воздуха составит -19…-26°С.

Небольшое потепление, в пределах 4-6 градусов, синоптики прогнозируют с 19 февраля. Такой характер погоды, по предварительному прогнозу, сохранится в регионе до конца месяца.