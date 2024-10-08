"Кого карать?" Поручение Матвиенко по закошмаренным муниципалитетам оценили эксперты

Спикер Совфеда призвала сенаторов подумать, как снять с руководителей муниципального уровня "ответственность за то, что они не могут сделать"

08 октября 2024, 17:50, ИА Амител

Валентина Матвиенко / Фото: kremlin.ru

Огромные штрафы муниципалитетам за формальные нарушения зачастую сдерживают развитие этих территорий, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях по бюджету на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, пишет "Парламентская газета". С этим согласились опрошенные amic.ru эксперты.

Выступивший в ходе обсуждений губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в 2024 году в регионе в адрес муниципалитетов выдано уже более трехсот предписаний надзорных органов на общую сумму 2,4 млрд рублей. Так, администрацию одного из районов оштрафовали на 307 млн рублей за то, что не обеспечила строительство новой дороги, причем собственные доходы района составляют 310 млн рублей.

Матвиенко отметила, что надзорные органы упрекнуть вроде бы не в чем, поскольку они поступают по закону, однако поддержала Артамонова несколько переиначенной ленинской фразой: "По форме, конечно, правильно, а по сути ерунда получается".

Спикер Совфеда поручила сенаторам изучить вопрос и подумать, "как снять с руководителей муниципального уровня ответственность за то, что они не могут сделать". Она также напомнила о проблеме дефицита кадров в муниципальных органах власти:

"Туда уже боятся идти ставить подпись под документами. А то не построил дорогу – вот тебе такой штраф! Но нам надо на земле стоять, коллеги, и принимать соответствующие решения".

Штрафы отбивают желание работать

По словам руководителя барнаульского Центра политического консалтинга Константина Лукина, вопрос огромных задолженностей муниципалитетов касается всей России, в том числе Алтайского края.

"Эти штрафы не то что сдерживают развитие муниципалитетов, но и подчас отбивают желание управленцев работать в этих структурах. Проблема, конечно, перезрела", – поделился он своим мнением с amic.ru.

По его словам, положение можно изменить только активным взаимодействием надзорных органов и муниципальных руководителей:

"Там, где прокурор участвует в местных совещаниях, погружается в территориальную проблематику, сложностей со штрафами меньше. Там, где он формально исполняет свои обязанности и просто выписывает штрафы, – проблема остра. В общем, необходимо глубокое переосмысление нормативной базы, согласно которой надзорные органы выдают свои предписания", – убежден Лукин.

"Все средства выцарапать на штрафы"

Проблема муниципальных штрафов крайне остра, повсеместна и носит "кольцевой характер", заявил amic.ru научный руководитель института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев.

"В некоторых случаях взимание штрафов приведет к тому, что уже не на что будет исправлять ошибки, за которые эти штрафы выписывались. В то же время нужно отделить зерна от плевел: при наличии объективной проблемы, видимо, нет смысла наказывать руководителя – дело все равно не сдвинется. А вот за персональные просчеты и недоработки нужно спрашивать по всей строгости, но при этом четко оценить положение дел: кого карать, за какие нарушения и поможет ли это решению вопроса", – считает он.

Журавлев также не сомневается, что решением вопроса должны заняться как вышестоящие органы власти, таки правоохранители: