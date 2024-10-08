"Кого карать?" Поручение Матвиенко по закошмаренным муниципалитетам оценили эксперты
Спикер Совфеда призвала сенаторов подумать, как снять с руководителей муниципального уровня "ответственность за то, что они не могут сделать"
08 октября 2024, 17:50, ИА Амител
Огромные штрафы муниципалитетам за формальные нарушения зачастую сдерживают развитие этих территорий, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях по бюджету на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, пишет "Парламентская газета". С этим согласились опрошенные amic.ru эксперты.
Выступивший в ходе обсуждений губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в 2024 году в регионе в адрес муниципалитетов выдано уже более трехсот предписаний надзорных органов на общую сумму 2,4 млрд рублей. Так, администрацию одного из районов оштрафовали на 307 млн рублей за то, что не обеспечила строительство новой дороги, причем собственные доходы района составляют 310 млн рублей.
Матвиенко отметила, что надзорные органы упрекнуть вроде бы не в чем, поскольку они поступают по закону, однако поддержала Артамонова несколько переиначенной ленинской фразой: "По форме, конечно, правильно, а по сути ерунда получается".
Спикер Совфеда поручила сенаторам изучить вопрос и подумать, "как снять с руководителей муниципального уровня ответственность за то, что они не могут сделать". Она также напомнила о проблеме дефицита кадров в муниципальных органах власти:
"Туда уже боятся идти ставить подпись под документами. А то не построил дорогу – вот тебе такой штраф! Но нам надо на земле стоять, коллеги, и принимать соответствующие решения".
Штрафы отбивают желание работать
По словам руководителя барнаульского Центра политического консалтинга Константина Лукина, вопрос огромных задолженностей муниципалитетов касается всей России, в том числе Алтайского края.
"Эти штрафы не то что сдерживают развитие муниципалитетов, но и подчас отбивают желание управленцев работать в этих структурах. Проблема, конечно, перезрела", – поделился он своим мнением с amic.ru.
По его словам, положение можно изменить только активным взаимодействием надзорных органов и муниципальных руководителей:
"Там, где прокурор участвует в местных совещаниях, погружается в территориальную проблематику, сложностей со штрафами меньше. Там, где он формально исполняет свои обязанности и просто выписывает штрафы, – проблема остра. В общем, необходимо глубокое переосмысление нормативной базы, согласно которой надзорные органы выдают свои предписания", – убежден Лукин.
"Все средства выцарапать на штрафы"
Проблема муниципальных штрафов крайне остра, повсеместна и носит "кольцевой характер", заявил amic.ru научный руководитель института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев.
"В некоторых случаях взимание штрафов приведет к тому, что уже не на что будет исправлять ошибки, за которые эти штрафы выписывались. В то же время нужно отделить зерна от плевел: при наличии объективной проблемы, видимо, нет смысла наказывать руководителя – дело все равно не сдвинется. А вот за персональные просчеты и недоработки нужно спрашивать по всей строгости, но при этом четко оценить положение дел: кого карать, за какие нарушения и поможет ли это решению вопроса", – считает он.
Журавлев также не сомневается, что решением вопроса должны заняться как вышестоящие органы власти, таки правоохранители:
"Надзорные органы должны более четко формулировать причины, следствия и цели, когда они выдают предписания. Чтобы власти могли что-то предпринять. Кроме того, необходимо, конечно, наполнять должным образом муниципальные бюджеты. Но не таким образом, чтобы все средства потом выцарапать на штрафы".
17:59:14 08-10-2024
ну вот барнаулу пофигу на все эти штрафы и решения суда - исполнять их они не собираются
18:13:49 08-10-2024
А не пробовали штрафы выписывать с чинушачьего жалования.
А то эти дармаеды с наших подборов оплачивают штрафы и начисляются себе премиальные
18:22:17 08-10-2024
Даромеды, почему со 104 маршрутом не решили до сих пор? Сами на пазиках ржавых на работу с работы и детей в садик, школы.
21:03:12 08-10-2024
Гость (18:22:17 08-10-2024) Даромеды, почему со 104 маршрутом не решили до сих пор? Сами... Учитесь и работайте по прописке
Не создавайте пробки в городе
06:54:18 09-10-2024
Гость (21:03:12 08-10-2024) Учитесь и работайте по пропискеНе создавайте пробки в го... А это уже не твоё дело, заступник или заступница.Человеку приходится ездить и работать очень далеко от дома не по собственной воле, а из=за обстоятельств, созданных такими,как вы, недалекими по уму.Иногда и думать немного надо, прежде, чем писать на сайт. Назови хоть один ВУЗ в Бельмесево, хоть один колледж,да и школ,наверняка, не хватает,да и нормальный родитель будет отдавать своё чадо в ту школу, где ребёнок может получить хорошее образование.Ещё раз, думай, прежде, чем пишешь. Если,конечно, не тяжело вам это делать.
06:54:55 09-10-2024
Гость (21:03:12 08-10-2024) Учитесь и работайте по пропискеНе создавайте пробки в го... Это по какому закону работать нужно по месту прописки? а если работу сменил- сразу квартиру продавать?
19:20:03 08-10-2024
"По форме, конечно, правильно, а по сути ерунда получается" - так у нас это почти везде так, на всех уровнях. А иначе и быть не может поскольку под лозунгом строительства "правового государства" уже много лет пытаются буквой закона регулировать всё, полностью игнорируя "дух закона". Но никакие законы в принципе не смогут адекватно описать все возможные случаи в стремительно меняющейся жизни чтобы ориентироваться только на них. Да и народ уже массово включился в эту игру - "а в каком законе прописано что я не могу выгуливать крокодила без намордника?". Давно пора прекращать этот маразм и возвращаться к сути закона, а не его буковкам.
19:26:10 08-10-2024
Кто налепил эти законы и получил агроменную зарплату+ премию? И какая ответственность у них за эти неправильные законы? Нужно так ставить вопрос...
21:26:15 08-10-2024
Костя! (19:26:10 08-10-2024) Кто налепил эти законы и получил агроменную зарплату+ премию... Проблема не столько в законах, сколько в практике их применения. Это не одно и то же. Когда исключительно формально, основываясь на запятых и игнорируя контекст и суть, применяют статьи то получается "по сути ерунда". К примеру, когда депутата/представителя власти поймали на взятке/воровстве его судят за исключительно за воровство, хотя по сути это общественно опасное деяние - тут и компрометация власти, и злоупотребление должностным положением, и возможно (как с брониками) чего похуже. Или наоборот, везет мужик в Донбасс рации нашим в помощь потому как МО не обеспечиват, а его мордой в пол - контрабандист! И вроде бы все по букве закона.
19:37:56 08-10-2024
На сколько понимаю у каждой проблемы есть свое имя,так причем тут муниципалитет