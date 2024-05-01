Салюта и шествий на Первомай не будет, зато запланировано много концертов

01 мая 2024, 08:00, ИА Амител

Первомай в Барнауле / Фото: amic.ru

Первомай-2024 будет не самым масштабным за последние годы. В городе отменили салют, будет только один митинг. Однако тем, кто никуда не уехал, все равно будет куда сходить. Насыщенные программы к открытию сезона приготовили парки, на набережной будет концерт, а на площади Советов состоится легкоатлетический забег. Amic.ru собрал все мероприятия, которые запланированы на Первомай.

Где состоится главный концерт?

Главный концерт на Первомай пройдет на набережной Оби.

Праздник будет длиться не менее четырех часов. Запланирована концертная программа в виде четырех постановок, объединенных единой темой. Они будут включать песни и танцы различных жанров. На сцене выступит не менее четырех хореографических и не менее двух вокальных коллективов, трех вокалистов и столько же артистов инструментального жанра. Каждый номер будет длиться минимум три минуты. Всего запланировано 40 номеров.

Что еще пройдет в центре города?

На площади Советов 1 мая будут идти спортивные мероприятия: там состоится легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Алтайская правда". С 09:30 до 11:30 будет идти регистрация участников. Парад открытия пройдет в 11:45, школьники стартуют в 12 часов, в 12:30 побегут женские команды, в 12:35 – команды вспомогательных школ, а в 12:45 начнется большая мужская эстафета, сообщает Минспорт Алтайского края.

Мужские команды и сборные образовательных учреждений побегут от площади Советов до улицы Короленко и обратно с разворотом на площади Октября. А от площади Советов до улицы Чкалова и обратно с разворотом на площади Октября побегут женщины вместе с командами из образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто оставался без попечения родителей.

После эстафеты там должны состояться соревнования по баскетболу.

Что будет в городских парках?

Городские парки приготовили на Первомай насыщенные программы. Там 1 мая запустится летний сезон. В парке "Центральный" с 12 до 14 часов выступят Барнаульский духовой оркестр и учащиеся Детской музыкальной школы № 1, в "Изумрудном" в 13:00 состоится концерт бардов, а в 17:00 на площади перед визит-центром будет конкурсно-игровая программа. Кроме того, в "Изумрудном" с 1 мая можно будет прокатиться на лодке или катамаране.

В 12 часов начнется концерт в "Лесной сказке", в 10:00 – в парке "Эдельвейс", в 11:00 – в "Солнечном ветре", а 14:00 – в парке "Арлекино". В последнем будет шоу уличного танца, номера от спортклуба "Олимп" и четыре интерактивные площадки от академии спорта "Академикс". Подробнее о мероприятиях в парках города можно прочитать здесь.

Будет ли салют?

Нет, в этом году салют в Барнауле отменили в связи с обеспечением общественной безопасности. Пятиминутный фейерверк планировали провести на набережной Барнаула, но от идеи отказались.

Пройдут ли шествия, демонстрации и митинги?

В 2024 году шествие профсоюзов отменили, также власти не разрешили КПРФ проводить демонстрацию и митинг на площади Советов. Вместо этого они организуют митинг в 18 часов в сквере Германа Титова. Другие партии от проведения очных мероприятий на Первомай отказались. Профсоюзы вместо демонстрации возложат цветы у стелы "Город трудовой доблести".

Алкоголь продавать не запретили?

Нет. Продавать алкоголь 1 мая мэрия не запрещала. Купить спиртное нельзя будет 9 мая.

Сколько выходных будет на 1 мая?

На Первомай будет четыре дня выходных подряд: 28 апреля (воскресенье), 29 апреля (понедельник), 30 апреля (вторник) и 1 мая (среда). На работу нужно будет выйти в четверг, 2 мая.