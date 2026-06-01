НОВОСТИОбщество

Концерты и ярмарки. Какие мероприятия пройдут в парках Барнаула в День защиты детей

Гостей ждут конкурсы, мастер-классы и развлекательные программы с аниматорами

01 июня 2026, 09:15, ИА Амител

Какие мероприятия пройдут в барнаульских парках в честь Дня защиты детей

1 июня, в понедельник, отмечается Международный день защиты детей. В честь этого праздника парки Барнаула подготовили развлекательную программу. Рассказываем, куда можно сходить.

"Арлекино"

В парке "Арлекино" праздник пройдет 10:00 до 18:00 часов. Гостей ждут ярмарка, дегустации, развлекательная программа с аниматором, концерты, мастер-классы и шахматная площадка.

"Изумрудный"

В парке "Изумрудный" запланирован фестиваль творчества "Изумрудное детство", он пройдет с 14:00 до 20:00. Гостей тоже ждут концерт, интерактивные площадки и ярмарка.

"Центральный"

В парке "Центральный" для детей и взрослых праздник устраивает "Движение Первых" Алтайского края, мероприятие пройдет с 14:00 до 17:00. Барнаульцев приглашают посетить творческие мастер-классы, познакомиться с профессиями и природой региона, попробовать себя в спортивных активностях, проверить знания ПДД и увидеть спасательную технику.

Барнаул Афиша праздники дети
       

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

20:54:31 31-05-2026

А мы пойдём в Лесную сказку!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:10:55 01-06-2026

Гость (20:54:31 31-05-2026) А мы пойдём в Лесную сказку!...
А мы пойдем на север

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанка

11:38:26 01-06-2026

А "Эдельвейс" ничем не порадует? Находится в центре Ленинского района, можно бы провести мероприятия для детей. Совсем парк превратился в развлекаловку "только для взрослых".

  -7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров