Концерты и ярмарки. Какие мероприятия пройдут в парках Барнаула в День защиты детей
Гостей ждут конкурсы, мастер-классы и развлекательные программы с аниматорами
01 июня 2026, 09:15, ИА Амител
1 июня, в понедельник, отмечается Международный день защиты детей. В честь этого праздника парки Барнаула подготовили развлекательную программу. Рассказываем, куда можно сходить.
"Арлекино"
В парке "Арлекино" праздник пройдет 10:00 до 18:00 часов. Гостей ждут ярмарка, дегустации, развлекательная программа с аниматором, концерты, мастер-классы и шахматная площадка.
"Изумрудный"
В парке "Изумрудный" запланирован фестиваль творчества "Изумрудное детство", он пройдет с 14:00 до 20:00. Гостей тоже ждут концерт, интерактивные площадки и ярмарка.
"Центральный"
В парке "Центральный" для детей и взрослых праздник устраивает "Движение Первых" Алтайского края, мероприятие пройдет с 14:00 до 17:00. Барнаульцев приглашают посетить творческие мастер-классы, познакомиться с профессиями и природой региона, попробовать себя в спортивных активностях, проверить знания ПДД и увидеть спасательную технику.
20:54:31 31-05-2026
А мы пойдём в Лесную сказку!
10:10:55 01-06-2026
Гость (20:54:31 31-05-2026) А мы пойдём в Лесную сказку!...
А мы пойдем на север
11:38:26 01-06-2026
А "Эдельвейс" ничем не порадует? Находится в центре Ленинского района, можно бы провести мероприятия для детей. Совсем парк превратился в развлекаловку "только для взрослых".