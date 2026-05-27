В России предложили сделать 1 июня выходным для многодетных семей

Владислав Гриб считает, что дополнительный день отдыха необходимо закрепить в Трудовом кодексе — это станет хорошей мерой поддержки

27 мая 2026, 07:31, ИА Амител

Многодетная семья / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с РИА Новости предложил сделать Международный день защиты детей (1 июня) выходным для многодетных семей.

«Считаю, что необходимо сделать 1 июня выходным днем для многодетных семей. Тем самым мы подчеркнем важность многодетных семей в России, выделим в отдельную категорию, что семьи с тремя и более детьми имеют право на дополнительный выходной», — сказал Гриб.

По его словам, эту норму следует закрепить в Трудовом кодексе РФ.

«День защиты детей — это праздник для всех. Я не уверен, что нужно вводить выходной для всех граждан с детьми, однако для многодетных — нужно. И включить это в Трудовой кодекс», — добавил он.

Гриб также подчеркнул, что меры поддержки многодетных семей необходимо расширять во всех сферах.