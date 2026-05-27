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В России предложили сделать 1 июня выходным для многодетных семей

Владислав Гриб считает, что дополнительный день отдыха необходимо закрепить в Трудовом кодексе — это станет хорошей мерой поддержки

27 мая 2026, 07:31, ИА Амител

Многодетная семья / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Многодетная семья / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с РИА Новости предложил сделать Международный день защиты детей (1 июня) выходным для многодетных семей.

«Считаю, что необходимо сделать 1 июня выходным днем для многодетных семей. Тем самым мы подчеркнем важность многодетных семей в России, выделим в отдельную категорию, что семьи с тремя и более детьми имеют право на дополнительный выходной», — сказал Гриб.

По его словам, эту норму следует закрепить в Трудовом кодексе РФ.

«День защиты детей — это праздник для всех. Я не уверен, что нужно вводить выходной для всех граждан с детьми, однако для многодетных — нужно. И включить это в Трудовой кодекс», — добавил он.

Гриб также подчеркнул, что меры поддержки многодетных семей необходимо расширять во всех сферах.

       

Комментарии 10

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Вежливый Человек

07:46:03 27-05-2026

Прекрасная предвыборная традиция - мериться намерениями. Дурь кандидатов и видна, но индекс цитирования важнее.

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Гость

10:56:33 27-05-2026

Вежливый Человек (07:46:03 27-05-2026) Прекрасная предвыборная традиция - мериться намерениями. Дур... Так он не кандидат, он общественник. Впрочем, и у тех, и у этих, дурь нести - это профессиональное (им за это деньги платят).

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Гость

08:20:02 27-05-2026

Давайте сделаем, чтобы многодетные на работе вызывали раздражение. И так работать некому, ещё отпускать на выходной будем(

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Гость

10:01:25 27-05-2026

Гость (08:20:02 27-05-2026) Давайте сделаем, чтобы многодетные на работе вызывали раздра... Вы на работе должны гордиться многодетными и всячески им помогать.

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Гость

10:43:20 27-05-2026

Гость (10:01:25 27-05-2026) Вы на работе должны гордиться многодетными и всячески им пом...
Гордиться? Типа их многодетность это заслуга всего коллектива? Нет, может кто-то втихушку и помог, но разве ж признаются

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Гость

09:00:59 27-05-2026

У нас многодетная и так постоянно отпрашивается. То с одним в поликлинику надо, то с другим. В этом году у старшей выпускной в школе, у младшего выпускной в садике. Отпускают, входят в положение. Давайте ещё выходной дополнительный дадим, а чо, пусть другие впахивают!

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Гость

10:00:52 27-05-2026

Гость (09:00:59 27-05-2026) У нас многодетная и так постоянно отпрашивается. То с одним ... Зато у тебя никого нет, нытик, и ты не оставишь после себя потомство. Твой генофонд природа как бы просто вычеркнет как неудачный.

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Гость

10:12:58 27-05-2026

Гость (10:00:52 27-05-2026) Зато у тебя никого нет, нытик, и ты не оставишь после себя п... вообще-то есть, и не один

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Гость

09:05:24 27-05-2026

Очередной популиз

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Горожанин

10:45:14 27-05-2026

Выходной надо дать бельмесевским. Пусть дороги строят.

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