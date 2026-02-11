НОВОСТИПроисшествия

Короткое замыкание электрощита привело к эвакуации подъезда жилого дома в Барнауле

Площадь пожара составила около двух квадратных метров

11 февраля 2026, 12:12, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС России по Алтайскому краю
Место происшествия / Фото: МЧС России по Алтайскому краю

Вечером 10 февраля в поселке Новосиликатном в Барнауле произошел пожар в подъезде многоэтажного дома на улице Весенней. Из задымленного здания самостоятельно эвакуировались 43 человека, еще восемь жильцов, включая двоих детей, вывели спасатели.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, возгорание произошло на восьмом этаже в общедомовом помещении. К моменту прибытия первых пожарных подразделений подъезд был сильно задымлен.

Газодымозащитники оперативно обследовали этажи и помогли выбраться людям, которые не могли покинуть здание самостоятельно. Площадь пожара составила около двух квадратных метров — огонь ликвидировали с помощью огнетушителя.

На месте работали 12 человек личного состава и четыре единицы техники. По предварительной версии, причиной происшествия стало короткое замыкание счетчика в электрощите.

Пожар в курортном кластере

В курортном кластере "Бирюзовая Катунь" вспыхнула турбаза

Возгорание в утеплителе вентилируемого фасада охватило около 40 кв. метров
НОВОСТИПроисшествия

Барнаул Пожары

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

12:31:24 11-02-2026

У нас в подобном случае никто не эвакуировался. Приехали потушили и всё. Только света потом не было до конца дня.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:43:43 12-02-2026

Шахты бетонные, чего зря народ гонять? Повоняет и пройдет.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров