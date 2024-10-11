На банкротство подал муж экс-главы "Жилфонда" Авдюхиной, похитившей деньги клиентов

Всего Авдюхин задолжал различным фирмам 14,8 млн рублей

11 октября 2024, 07:30, Антон Дегтярев

Егор Авдюхин, муж Людмилы Авдюхиной / Фото: realtai.ru

Процедуру банкротства запустил муж экс-главы барнаульского "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной, Егор Авдюхин. Его супруга обвиняется в хищении около 121,3 млн рублей у клиентов "Жилфонда", с деньгами она уехала в Аргентину, где и была поймана Интерполом. Карточка дела о банкротстве Егора Авдюхина есть на сайте Арбитражного суда Алтайского края.

Как идет дело о банкротстве?

По информации на сайте суда, дело о банкротстве Егора Авдюхина рассматривается уже целых шесть месяцев. Заявление от него поступило 22 марта 2024 года. Оно было мотивировано тем, что у Авдюхина есть долги на 14,8 млн рублей.

Кредиторами мужчины были банки "Русский Стандарт", ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк, Альфа-Банк, Тинькофф-банк, а также ПКО "Траст" и МИФНС России № 16 по Алтайскому краю. Кроме того, среди заявителей есть два физических лица – мужчина и женщина.

Егор Авдюхин с женой / Фото со странице Людмилы Авдюхиной в запрещённом и заблокированном в РФ Facebook

В документе о признании Егора Авдюхина банкротом сказано, что он прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 30 марта 2024 года, сейчас в трудовых отношениях не состоит, то есть официально нигде не работает. В собственности есть квартира площадью 43,1 кв.м в Барнауле. А вот другого имущества у него не имеется.

28 марта заявление приняли к рассмотрению, возбуждено производство о банкротстве Егора Авдюхина. 10 июня 2024 года в отношении него ввели процедуру реструктуризации долгов до 9 октября 2024 года. 10 октября же состоялось рассмотрение вопроса об утверждении плана реструктуризации долгов. Следующее заседание по делу должно состояться 16 октября 2024 года.

Что сейчас с Егором Авдюхиным?

Ранее amic.ru писал, что Егор Авдюхин работал риелтором в "Жилфонде". После того как его жена Людмила Авдюхина присвоила деньги клиентов "Жилфонда", супруги вместе с ребенком и матерью Егора уехали по маршруту Новосибирск – Сочи – Москва – Стамбул (Турция) – Дубай (ОАЭ) – Буэнос-Айрес (Аргентина). Там Авдюхину и арестовал Интерпол, затем ее доставили в Барнаул.

Егор Авдюхин же в Алтайский край не вернулся. Сейчас он живет в Москве вместе со своим ребенком, является свидетелем по делу и не находится в статусе обвиняемого. На данный момент правоохранители не видят состава преступления в действиях Авдюхина. А вот в барнаульском "Жилфонде" считают, что супруг обвиняемой может быть как-либо причастен к делу. При этом деньги пострадавших клиентов "Жилфонда" пока не найдены. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Людмила Авдюхина на суде / Фото: amic.ru

Как судят Людмилу Авдюхину?

Авдюхину сейчас судят по статье о "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которой ей грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

По версии следствия, с 15 марта по 15 декабря 2022 года Авдюхина путем обмана и злоупотребления доверием похитила более чем у 30 жителей Алтайского края в общей сложности свыше 121 млн рублей, а также нанесла ущерб деловой репутации "Жилфонда". Авдюхина брала крупные суммы у покупателей недвижимости на хранение или для передачи продавцам, а также получала средства для инвестиций в недвижимость.

Забрав деньги, Авдюхина с дочерью, мужем и свекровью через другие страны отправились в Аргентину, там женщину объявили в международный розыск. 2 января 2024 года Авдюхину задержали в Аргентине, а 29 февраля экстрадировали в Россию. В апреле 2024 года ее доставили в Барнаул. В Центральном районном суде подсудимой несколько раз продлевали меру пресечения.

В сентябре 2024 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу и направила его в суд. Первое заседание состоялось 8 октября. На нем Авдюхиной продлили меру пресечения на шесть месяцев.