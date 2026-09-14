НОВОСТИОбщество

Космонавт Анна Кикина запечатлела ночную Москву с МКС

На снимке — самый большой по площади город Европы с высоты 400 километров

14 сентября 2026, 08:37, ИА Амител

Москва, вид с МКС / Фото: Анна Кикина / Роскосмос
Москва, вид с МКС / Фото: Анна Кикина / Роскосмос

Космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина сделала снимок ночной Москвы с Международной космической станции, которая вращается на высоте примерно 400 километров. Фото опубликовала госкорпорация в своем канале на платформе "Макс".

"Столице исполнилось 879 лет. В честь этого события космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина сфотографировала самый большой по площади город Европы с борта Международной космической станции", — указано в описании к снимку.

Празднование Дня города в Москве прошло 5–6 сентября. Напомним, Анна Кикина находится на МКС с 27 июля 2026 года. Она прибыла туда на корабле "Союз МС‑29" вместе с российским космонавтом Петром Дубровым и американским астронавтом Анилом Меноном.

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НОВОСТИОбщество
Москва Роскосмос
       

Комментарии 8

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Гость

09:12:28 14-09-2026

мне одному пришла ассоциация с онкологией?

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Гость

10:31:05 14-09-2026

Ух ты, самый детализированный снимок года!

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Свирепый Чарли

14:06:46 14-09-2026

Кто нибудь внятно и без демагогии может мне объснить, чем занимаются космонавты на МКС и где можно увидеть или хотя бы почитать об резельтатах их деятельности. Снимки ночной Москвы и прочих мест не предлагать.

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Мусик

14:15:12 14-09-2026

Свирепый Чарли (14:06:46 14-09-2026) Кто нибудь внятно и без демагогии может мне объснить, чем за... навскидку:
Сайт Центра подготовки космонавтов (ЦПК)Официальные ежегодные брошюры «Эффект от использования МКС для России» и подробные отчеты по каждой научной экспедиции на русском языке.
Space Station Research Explorer (NASA)Огромная интерактивная база данных обо всех ~4000 экспериментов, проводившихся на станции. Есть описания, цели, фотографии и ссылки на научные публикации.

и, этто, учитесь уже пользоваться поиском, а? земеля?

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Таких не берут в космонавты

14:39:12 14-09-2026

Мусик (14:15:12 14-09-2026) навскидку:Сайт Центра подготовки космонавтов (ЦПК)Официа... А теперь посмотри что все эти эксперименты не дали ровным счётом ничего. А ещё лучше посмотри видео от Юрия Тимовского.

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Мусик

14:49:34 14-09-2026

Таких не берут в космонавты (14:39:12 14-09-2026) А теперь посмотри что все эти эксперименты не дали ровным сч... для кого не дали? для науки техники и сельского хозяйства?
судя по тому что вы упомянули Юрия Тимовского - вы ожидаете увидеть фото глобуса Москвы?

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Гость

16:46:11 14-09-2026

Свирепый Чарли (14:06:46 14-09-2026) Кто нибудь внятно и без демагогии может мне объснить, чем за... Ну что тут непонятного?Они пока на МКС тусуются,что то изучают,зелёные всходы всякие,потом полетят на Марс картошку садить.А потом уж и яблони.Но сначала только ранетки.

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Гость

16:26:52 14-09-2026

Так она что?Уже четвёртая российская космонавтка?

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