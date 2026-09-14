Космонавт Анна Кикина запечатлела ночную Москву с МКС

На снимке — самый большой по площади город Европы с высоты 400 километров

14 сентября 2026, 08:37, ИА Амител

Москва, вид с МКС / Фото: Анна Кикина / Роскосмос

Космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина сделала снимок ночной Москвы с Международной космической станции, которая вращается на высоте примерно 400 километров. Фото опубликовала госкорпорация в своем канале на платформе "Макс".

"Столице исполнилось 879 лет. В честь этого события космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина сфотографировала самый большой по площади город Европы с борта Международной космической станции", — указано в описании к снимку.

Празднование Дня города в Москве прошло 5–6 сентября. Напомним, Анна Кикина находится на МКС с 27 июля 2026 года. Она прибыла туда на корабле "Союз МС‑29" вместе с российским космонавтом Петром Дубровым и американским астронавтом Анилом Меноном.