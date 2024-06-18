Это один из самых ярких и ожидаемых сериалов 2024 года, который понравится как поклонникам "Бывших", так и новым зрителям

18 июня 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KcfSL

Кино. Сериал. Смотреть телевизор / Фото: senivpetro on Freepik

16 мая 2024 года на платформе Start ("Старт") состоялась премьера нового захватывающего сериала "Красные линии". Это спин-офф популярного проекта "Бывшие", который приоткроет завесу над тайнами жизни Елены Берн (Полина Гагарина) – известной писательницы, бизнес-коуча и иконы саморазвития. Это история о поиске себя, о любви и предательстве, о силе духа и о том, как важно не бояться переступать через свои границы.

Сюжет

Сериал рассказывает историю Лены Огурцовой, которая в будущем станет известной писательницей под псевдонимом Елена Берн, более известной как "Тетя Лена".

В "Красных линиях" мы видим Лену в самом начале ее пути: она скромная начинающая писательница из маленького городка, которая много лет работает над своим первым романом.

Путь к успеху тернист, и она сталкивается с множеством трудностей: поиском вдохновения, критикой близких, сомнениями в своих силах. Но она полна решимости добиться цели и не сдается, даже когда кажется, что все рушится. Лена решается бросить все и уехать в Москву, чтобы осуществить мечту: издать роман и познакомиться со своим кумиром.

Так получается, что судьба сводит Лену с известным писателем Наумовым, который становится ее учителем и ментором. Под его руководством Лена оттачивает мастерство, пишет свой первый роман и обретает уверенность в своих силах.

Помимо истории тети Лены, в сериале также будут показаны истории других героев.

Актеры

В сериале "Красные линии" снялся целый ряд известных российских актеров.

"Эпатажная тетя Лена – это маска, под которой скрывается совсем другая женщина. Она тихая, ранимая и очень одинокая. Мне было интересно показать эту трансформацию, путь Елены к себе настоящей", – рассказала Полина Гагарина о своей героине.

Также в сериале снялись Илья Любимов, Александра Флоринская, Ростислав Бершауэр, Алексей Маклаков, Сергей Бредюк, Тина Стойилкович.

Первые серии уже можно смотреть в онлайн-кинотеатре Start. Сериал о сильной женщине, не побоявшейся идти против течения и отстаивать свои "красные линии" – принципы, за которые она готова бороться. Сюжет держит в напряжении до финала, оставляя много вопросов без ответа.

ООО "Старт.Ру"

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