Критик рассказала, как в советском кино начали появляться эротические сцены
"Обнаженку" в перестроечные времена она назвала "эксплуатационной"
02 июля 2023, 11:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Кинокритик Елена Кушнир рассказала о том, как обходились с эротикой в советских фильмах. Ее слова передает РИА Новости.
По словам специалиста, эротические сцены в фильмах были даже в 1920-х, однако с наступлением сталинской эпохи все это ушло и продлилась такая ситуация до 1960-х. Кушнир отметила, что в это время на экране могли показывать семейную пару, но их сексуальные отношения игнорировались.
Ситуация изменилась во времена перестройки. Эротику в кино этого времени Кушнир назвала "эксплуатационной".
15:59:32 02-07-2023
в кино, слом сознания Советских людей, начался с фильма 17 мгновений весны. там впервые за послевоенное время показали фашистов не злых и беспощадных, хотя и были такие сцены, но в основном в фильме они выглядели "человечными", улыбающимися, шутящими... после показа этого фильма, во дворах, стали играть и раздавать роли штирлица, бормана, мюллера... и уже мало кто кидался в драку, если ему доставалась роль фашиста...