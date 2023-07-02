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Критик рассказала, как в советском кино начали появляться эротические сцены

"Обнаженку" в перестроечные времена она назвала "эксплуатационной"

02 июля 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Кинокритик Елена Кушнир рассказала о том, как обходились с эротикой в советских фильмах. Ее слова передает РИА Новости.

По словам специалиста, эротические сцены в фильмах были даже в 1920-х, однако с наступлением сталинской эпохи все это ушло и продлилась такая ситуация до 1960-х. Кушнир отметила, что в это время на экране могли показывать семейную пару, но их сексуальные отношения игнорировались.

Ситуация изменилась во времена перестройки. Эротику в кино этого времени Кушнир назвала "эксплуатационной".

Кино

Комментарии 1

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Гость

15:59:32 02-07-2023

в кино, слом сознания Советских людей, начался с фильма 17 мгновений весны. там впервые за послевоенное время показали фашистов не злых и беспощадных, хотя и были такие сцены, но в основном в фильме они выглядели "человечными", улыбающимися, шутящими... после показа этого фильма, во дворах, стали играть и раздавать роли штирлица, бормана, мюллера... и уже мало кто кидался в драку, если ему доставалась роль фашиста...

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