Критик рассказала, как в советском кино начали появляться эротические сцены

"Обнаженку" в перестроечные времена она назвала "эксплуатационной"

02 июля 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Кинокритик Елена Кушнир рассказала о том, как обходились с эротикой в советских фильмах. Ее слова передает РИА Новости.

По словам специалиста, эротические сцены в фильмах были даже в 1920-х, однако с наступлением сталинской эпохи все это ушло и продлилась такая ситуация до 1960-х. Кушнир отметила, что в это время на экране могли показывать семейную пару, но их сексуальные отношения игнорировались.

Ситуация изменилась во времена перестройки. Эротику в кино этого времени Кушнир назвала "эксплуатационной".