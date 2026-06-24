Крупную партию национального продукта из Узбекистана не пустили в Алтайский край
Продукция перевозилась без маркировки и сопроводительных ветеринарных документов
24 июня 2026, 12:17, ИА Амител
Сотрудники Россельхознадзора пресекли попытку ввоза в Алтайский край 100 килограммов кисломолочной продукции без необходимых документов. Груз следовал из Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Нарушение ветеринарного законодательства выявили 20 июня в автомобильном пункте пропуска "Веселоярск" при взаимодействии сотрудников ведомства и Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Во время досмотра выяснилось, что житель Узбекистана пытался ввезти на территорию России курт — традиционный кисломолочный продукт, представляющий собой высушенные шарики или цилиндры.
Продукция перевозилась без маркировки и сопроводительных ветеринарных документов, что противоречит требованиям законодательства Евразийского экономического союза и Российской Федерации. В результате ввоз продукции был запрещен, а груз возвращен отправителю.
В Россельхознадзоре отметили, что с начала 2026 года благодаря взаимодействию специалистов ведомства, сотрудников Алтайской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю удалось пресечь незаконное перемещение через государственную границу более 500 тонн животноводческой продукции.
14:17:49 24-06-2026
это же казахское блюдо, при чем здесь узбеки?
15:07:33 24-06-2026
Гость (14:17:49 24-06-2026) это же казахское блюдо, при чем здесь узбеки?... не, у узбеков тоже такое есть, правда на вкус такое себе.
16:23:46 24-06-2026
Гость (15:07:33 24-06-2026) не, у узбеков тоже такое есть, правда на вкус такое себе....
ну тогда правильно, что не пустили))