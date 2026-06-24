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Крупную партию национального продукта из Узбекистана не пустили в Алтайский край

Продукция перевозилась без маркировки и сопроводительных ветеринарных документов

24 июня 2026, 12:17, ИА Амител

Запрещенный к ввозу курт / Фото: Алтайский Россельхознадзор
Запрещенный к ввозу курт / Фото: Алтайский Россельхознадзор

Сотрудники Россельхознадзора пресекли попытку ввоза в Алтайский край 100 килограммов кисломолочной продукции без необходимых документов. Груз следовал из Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Нарушение ветеринарного законодательства выявили 20 июня в автомобильном пункте пропуска "Веселоярск" при взаимодействии сотрудников ведомства и Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Во время досмотра выяснилось, что житель Узбекистана пытался ввезти на территорию России курт — традиционный кисломолочный продукт, представляющий собой высушенные шарики или цилиндры.

Продукция перевозилась без маркировки и сопроводительных ветеринарных документов, что противоречит требованиям законодательства Евразийского экономического союза и Российской Федерации. В результате ввоз продукции был запрещен, а груз возвращен отправителю.

В Россельхознадзоре отметили, что с начала 2026 года благодаря взаимодействию специалистов ведомства, сотрудников Алтайской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю удалось пресечь незаконное перемещение через государственную границу более 500 тонн животноводческой продукции.

Алтайский край Продукты Таможня
       

Комментарии 3

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Гость

14:17:49 24-06-2026

это же казахское блюдо, при чем здесь узбеки?

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Гость

15:07:33 24-06-2026

Гость (14:17:49 24-06-2026) это же казахское блюдо, при чем здесь узбеки?... не, у узбеков тоже такое есть, правда на вкус такое себе.

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Гость

16:23:46 24-06-2026

Гость (15:07:33 24-06-2026) не, у узбеков тоже такое есть, правда на вкус такое себе....
ну тогда правильно, что не пустили))

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