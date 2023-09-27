Крупные пробки сковали Барнаул утром 27 сентября

Заторы наблюдаются даже далеко за пределами центра

27 сентября 2023, 08:20, ИА Амител

Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 27 сентября достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Наибольшие трудности наблюдаются на проспекте Калинина, Павловском тракте, улице Советской Армии, шоссе Ленточный бор и на Солнечной Поляне.

Также загружены улицы Власихинская, Попова, Юрина, Цеховая, Профинтерна и некоторые другие.

Напомним, 27 сентября в Барнауле отключат светофор на пересечении Южного тракта и шоссе Ленточный бор.