Крупные пробки сковали Барнаул утром 27 сентября
Заторы наблюдаются даже далеко за пределами центра
27 сентября 2023, 08:20, ИА Амител
Изображение: 2ГИС
Пробки в Барнауле утром 27 сентября достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.
Наибольшие трудности наблюдаются на проспекте Калинина, Павловском тракте, улице Советской Армии, шоссе Ленточный бор и на Солнечной Поляне.
Также загружены улицы Власихинская, Попова, Юрина, Цеховая, Профинтерна и некоторые другие.
Напомним, 27 сентября в Барнауле отключат светофор на пересечении Южного тракта и шоссе Ленточный бор.
14:23:34 27-09-2023
Пробки не могут сковать, оне могут только заткнуть)