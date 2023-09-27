Светофор отключат 27 сентября на оживленном перекрестке в Барнауле
Устройство не будет работать с 10:00 до 17:00
27 сентября 2023, 07:25, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле 27 сентября отключат светофор на пересечении Южного тракта и шоссе Ленточный бор, сообщили в мэрии.
Устройство не будет работать с 10:00 до 17:00 из-за ремонта электросетей.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.
Ранее рассказали, когда в Барнауле перестанут работать дачные маршруты.
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