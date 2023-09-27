Светофор отключат 27 сентября на оживленном перекрестке в Барнауле

Устройство не будет работать с 10:00 до 17:00

27 сентября 2023, 07:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле 27 сентября отключат светофор на пересечении Южного тракта и шоссе Ленточный бор, сообщили в мэрии.

Устройство не будет работать с 10:00 до 17:00 из-за ремонта электросетей.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

Ранее рассказали, когда в Барнауле перестанут работать дачные маршруты.