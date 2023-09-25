Садоводческий сезон в этом году стартовал 22 апреля

25 сентября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле 15 октября завершат работу все садоводческие маршруты. Об этом amic.ru рассказали в комитете по дорожному хозяйству и транспорту мэрии города.

Напомним, сезон садоводческих маршрутов стартовал в Барнауле 22 апреля. К работе привлечено 14 маршрутов: № 23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125, 151. В будни на рейс выходят 22 автобуса, в выходные и праздничные дни – 30.

Стоимость проезда – 30 рублей, для детей до семи лет – бесплатно. Действуют проездные билеты, персональные транспортные карты и льготный проезд для отдельных категорий.

Для тех, кто еще не успел собрать урожай, публикуем расписание дачных маршрутов.

№ День недели Первый конечный пункт маршрута (время отправления) Второй конечный пункт маршрута (время отправления) 23 ежедневно Площадь Текстильщиков 06:25, 07:29, 08:33, 09:37, 10:41, 11:45, 12:49, 14:40, 15:42, 16:44, 17:46, 18:48, 19:50 Сады 06:57, 08:01, 09:05, 10:09, 11:13, 12:17, 13:21, 15:10, 16:12, 17:14, 18:16, 19:18, 20:20 111 понедельник- пятница Площадь Спартака 07:20, 08:44, 10:08, 14:00, 15:24, 16:48, 18:12 Садоводство "Росинка" 08:02, 09:26, 10:50, 14:42, 16:06, 17:30, 18:54 суббота, воскресенье, праздничные дни Площадь Спартака 07:20, 08:02, 08:44, 09:26, 10:08, 10:50, 14:00, 14:42, 15:24, 16:06, 16:48, 17:30, 18:12, 18:54 Садоводство "Росинка" 08:02, 08:44, 09:26, 10:08, 10:50, 11:32, 14:42, 15:24, 16:06, 16:48, 17:30, 18:12, 18:54, 19:36 112 ежедневно ЛДП "Спартак-2" 07:00, 10:55, 14:46, 16:34 Укладочный 07:54, 11:49, 15:40, 17:28 112т ежедневно ЛДП "Спартак-2" 08:48, 18:22 Садоводство "Трансмашевец-2" 09:51, 19:25 113к понедельник- пятница ЛДП "Урожайный" 07:00, 07:30, 08:00, 08:40, 09:10, 09:40, 10:20, 10:50, 11:20, 12:00, 13:00, 13:30, 13:40, 14:40, 15:20, 16:10, 16:50, 17:20, 17:50, 18:30, 19:00, 19:30 Садоводство "Берёзовая роща" 07:50, 08:20, 08:50, 09:30, 10:00, 10:30, 11:10, 11:40, 12:10, 12:50, 13:50, 14:20, 15:30, 16:10, 17:00, 17:40, 18:10, 18:40, 19:20, 19:50, 20:20 суббота, воскресенье, праздничные дни ЛДП "Урожайный" 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:33, 11:13, 11:33, 11:53, 12:13, 13:13, 13:33, 13:53, 14:13, 14:53, 15:13, 15:33, 15:53, 16:33, 16:53, 17:13, 17:33, 17:53, 18:13, 18:53, 19:33 Садоводство "Березовая роща" 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 9:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:23, 12:03, 12:23, 12:43, 13:03, 14:03, 14:23, 14:43, 15:03, 15:43, 16:03, 16:23, 16:43, 17:43, 18:03, 18:23, 18:43, 19:03, 19:43, 20:23 114 ежедневно Докучаево 06:50, 07:50, 08:50, 09:50, 10:50, 11:50, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50, 18:50 Докучаево 07:20, 09:20, 11:20, 15:20, 17:20 Садоводство "Луговое" 07:50, 08:50, 09:50, 10:50, 11:50, 12:50, 15:50, 16:50, 17:50, 18:50, 19:50 Садоводство "Росинка" 08:20, 10:20, 12:20, 16:20, 18:20

118 будние дни Площадь Спартака 07:08, 07:31, 07:53, 08:15, 08:38, 09:23, 09:41, 09:55, 10:13, 10:53, 11:20, 12:50, 13:53, 14:38, 15:23, 15:45, 16:08, 16:48, 17:10, 17:20, 17:38, 18:18, 18:45, 19:10, 19:30 Садоводство "Степное-2" 07:53, 08:38, 08:51, 09:05, 09:23, 10:08, 10:35, 10:55, 11:11, 11:38, 12:05, 13:35, 14:38, 15:23, 16:03, 16:20, 16:35, 16:53, 17:33, 18:00, 18:18, 18:30, 19:03, 19:30, 19:55, 20:15 выходные дни Площадь Спартака 06:45, 07:00, 07:15, 07:45, 08:00, 08:15, 08:40, 08:55, 09:10, 09:20, 09:30, 09:50, 10:10, 10:25, 10:50, 11:00, 11:20, 11:40, 11:55, 12:30, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:50, 16:15, 16:25, 16:40, 16:50, 17:00, 17:20, 17:45, 17:55, 18:20, 18:30, 18:50, 19:25 Садоводство "Степное-2" 07:30, 07:55, 08:20, 08:30, 08:45, 09:00, 09:25, 10:05, 10:15, 10:25, 10:35, 10:55, 11:10, 11:35, 11:45, 12:05, 12:25, 12:40, 13:15, 14:30, 15:00, 15:30, 15:40, 15:50, 16:00, 16:15, 16:35, 17:00, 17:10, 17:35, 17:45, 18:10, 18:25, 18:40, 19:00, 19:15, 19:35, 20:10 118э будние дни Площадь Спартака 07:31, 09:41, 15:00, 17:10, 19:30 Садоводство "Эллара" 08:36, 10:56, 16:05, 18:15 выходные дни Площадь Спартака 07:00, 09:10, 14:30, 16:40, 18:50 Садоводство "Эллара" 08:05, 10:10, 15:35, 17:45 119 будние дни ул. Солнечная Поляна 07:33, 08:07, 08:40, 09:28, 09:47, 10:54, 12:18, 12:51, 13:25, 13:58, 14:32, 15:05, 16:12, 17:53, 18:40, 19:30 Садоводство "Степное-2" 08:40, 09:14, 09:47, 10:35, 10:54, 12:01, 13:25, 13:58, 14:32, 15:05, 15:39, 16:12, 17:19, 19:00, 19:47, 20:37 выходные дни ул. Солнечная Поляна 07:22, 07:43, 08:05, 08:26, 08:47, 09:25, 09:43, 10:26, 10:47, 11:08, 11:51, 12:34, 13:16, 13:24, 14:07, 14:50, 15 16:15, 16:37, 16:58, 17:19, 17:57, 18:07, 18:45, 19:06, 19:27 Садоводство "Степное-2" 08:26, 08:47, 09:09, 09:30, 09:51, 10:29, 10:47, 11:30, 11:51, 12:12, 12:55, 13:38, 14:20, 14:28, 15:11, 15:54, 17:03, 17:19, 17:41, 18:02, 18:23, 19:01, 19:11, 19:54, 20:10, 20:31 119ш будние дни ул. Солнечная Поляна 07:00, 10:21, 15:39, 17:20 село Шадрино 08:14, 11:35, 16:53, 18:34 выходные дни ул. Солнечная Поляна 07:00, 10:04, 15:32, 18:23 село Шадрино 08:14, 11:18, 16:46, 19:37