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Крупные пробки сковали Барнаул утром 29 ноября

Самая сложная ситуация — на проспекте Калинина и Павловском тракте

29 ноября 2023, 08:15, ИА Амител

Изображение: 2ГИС
Изображение: 2ГИС

В Барнауле утром 29 ноября пробки достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Движение транспорта сильнее всего затруднено на проспекте Калинина, Павловском тракте, улицах Кутузова и Власихинской.

Кроме того, трудности наблюдаются на Профинтерна, Советской Армии, Юрина, Змеиногорском тракте и других участках. Также крупные заторы образовались в поселке Пригородном.

По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Барнауле будет от -1 до -3 градусов. Преимущественно без осадков.

Напомним, движение личного транспорта по мосту на проспекте Ленина в Барнауле возобновят 30 ноября, а общественный транспорт запустят по нему 1 декабря.

Барнаул Пробки

Комментарии 5

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Гость

09:06:43 29-11-2023

А когда мост на Калинина закроют? Хоть не в этом году? Не нашли нигде инфу.

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Гость

09:26:02 29-11-2023

Гость (09:06:43 29-11-2023) А когда мост на Калинина закроют? Хоть не в этом году? Не на... ПА зачем его закрывать?

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Гость

09:54:32 29-11-2023

Надо Челюскинцев расширять! Или уменьшать там выделенную полосу, Зачем она с Партизанской??? Сделайте с Папанинцев, а лучше с Шевченко!

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1

11:11:14 29-11-2023

Гость (09:54:32 29-11-2023) Надо Челюскинцев расширять! Или уменьшать там выделенную пол... А ее уберут, оставят только на Ленина и Строителей

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Гость

10:19:33 29-11-2023

Ну а что с Пригородным делать, расселеть в Фирсово? Так там вообще дорога в одну полосу в каждую сторону.

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