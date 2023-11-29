Крупные пробки сковали Барнаул утром 29 ноября

Самая сложная ситуация — на проспекте Калинина и Павловском тракте

29 ноября 2023, 08:15, ИА Амител

Изображение: 2ГИС

В Барнауле утром 29 ноября пробки достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Движение транспорта сильнее всего затруднено на проспекте Калинина, Павловском тракте, улицах Кутузова и Власихинской.

Кроме того, трудности наблюдаются на Профинтерна, Советской Армии, Юрина, Змеиногорском тракте и других участках. Также крупные заторы образовались в поселке Пригородном.

По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Барнауле будет от -1 до -3 градусов. Преимущественно без осадков.

Напомним, движение личного транспорта по мосту на проспекте Ленина в Барнауле возобновят 30 ноября, а общественный транспорт запустят по нему 1 декабря.