Крупные пробки сковали Барнаул утром 29 ноября
Самая сложная ситуация — на проспекте Калинина и Павловском тракте
29 ноября 2023, 08:15, ИА Амител
В Барнауле утром 29 ноября пробки достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.
Движение транспорта сильнее всего затруднено на проспекте Калинина, Павловском тракте, улицах Кутузова и Власихинской.
Кроме того, трудности наблюдаются на Профинтерна, Советской Армии, Юрина, Змеиногорском тракте и других участках. Также крупные заторы образовались в поселке Пригородном.
По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Барнауле будет от -1 до -3 градусов. Преимущественно без осадков.
Напомним, движение личного транспорта по мосту на проспекте Ленина в Барнауле возобновят 30 ноября, а общественный транспорт запустят по нему 1 декабря.
09:06:43 29-11-2023
А когда мост на Калинина закроют? Хоть не в этом году? Не нашли нигде инфу.
09:26:02 29-11-2023
Гость (09:06:43 29-11-2023) А когда мост на Калинина закроют? Хоть не в этом году? Не на... ПА зачем его закрывать?
09:54:32 29-11-2023
Надо Челюскинцев расширять! Или уменьшать там выделенную полосу, Зачем она с Партизанской??? Сделайте с Папанинцев, а лучше с Шевченко!
11:11:14 29-11-2023
Гость (09:54:32 29-11-2023) Надо Челюскинцев расширять! Или уменьшать там выделенную пол... А ее уберут, оставят только на Ленина и Строителей
10:19:33 29-11-2023
Ну а что с Пригородным делать, расселеть в Фирсово? Так там вообще дорога в одну полосу в каждую сторону.