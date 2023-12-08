Крупные пробки сковали Барнаул утром 8 декабря

Движение затруднено как в центре города, так и за его пределами

08 декабря 2023, 08:15, ИА Амител

Изображение: 2ГИС

В Барнауле утром 8 декабря пробки достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Движение транспорта сильно затруднено на Павловском тракте, улицах Власихинской, Советской Армии, Кутузова.

Также проблемы наблюдаются на проспекте Строителей, площади Октября, улицах Молодежной, Матросова, Малахова, Новосибирской и некоторых других.

На дорогах местами тем временем сохраняется сильная гололедица. По прогнозу, сегодня в Барнауле будет от -25 до -27 градусов, преимущественно без осадков.