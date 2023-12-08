Крупные пробки сковали Барнаул утром 8 декабря
Движение затруднено как в центре города, так и за его пределами
08 декабря 2023, 08:15, ИА Амител
Изображение: 2ГИС
В Барнауле утром 8 декабря пробки достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.
Движение транспорта сильно затруднено на Павловском тракте, улицах Власихинской, Советской Армии, Кутузова.
Также проблемы наблюдаются на проспекте Строителей, площади Октября, улицах Молодежной, Матросова, Малахова, Новосибирской и некоторых других.
На дорогах местами тем временем сохраняется сильная гололедица. По прогнозу, сегодня в Барнауле будет от -25 до -27 градусов, преимущественно без осадков.
08:30:49 08-12-2023
Убирайте выделенки и все проблемы убирутся
09:08:13 08-12-2023
Гость (08:30:49 08-12-2023) Убирайте выделенки и все проблемы убирутся ... когда не было выделенок также стояли. так что не в кассу
09:46:40 08-12-2023
Гость (09:08:13 08-12-2023) когда не было выделенок также стояли. так что не в кассу... теперь то по 3 полосы на мосту! на 30% пропускная способность должна вырасти! надо часть выделенок убирать, а часть сокращать! А Челюскинцев расширять! И мостик на Челюскинцев и на Советской армии расширять!
09:59:19 08-12-2023
Гость (08:30:49 08-12-2023) Убирайте выделенки и все проблемы убирутся ... Будет еще больше. Весь ОТ будет вместо езды по своей полосе прыгать из полосы в полосу.
17:09:37 08-12-2023
Гость (08:30:49 08-12-2023) Убирайте выделенки и все проблемы убирутся ... есть более правильное решение- убрать личные жоповозки и пересадить горожан на ОТ. только так и никак иначе. в противном случае, придется сносить дома, чтобы расширять дороги, но и это будет временным решением.
09:57:06 08-12-2023
Ну народ похоже боится что машина развалиться на ходу, через рельсы трамвайные со скоростью 2 км в час едут, окна не почистили и как танкисты в щелку смотрят. Блин не можешь в мороз ездить сиди дома, мороз то по сути детский, а у всех коллапс мозга.
13:03:03 08-12-2023
Гость (09:57:06 08-12-2023) Ну народ похоже боится что машина развалиться на ходу, через... Есть ещё олени, которые на загруженный перекресток выезжают, блокируя на светофорный цикл поток с перпендикулярной улицы
12:36:05 08-12-2023
откуда пробки, половина не завелись?