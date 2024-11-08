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Крупные пробки сковали Барнаул вечером 8 ноября

Движение существенно затруднено на проспекте Строителей и многих других участках

08 ноября 2024, 17:17, ИА Амител

Пробки в Барнауле вечером 8 ноября / 2ГИС
Пробки в Барнауле вечером 8 ноября / 2ГИС

Пробки в Барнауле вечером 8 ноября достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Крупные заторы наблюдаются на проспекте Строителей, улицах Загородной, Кутузова, а также на Змеиногорском тракте в сторону Южного перед строящейся развязкой.

Кроме того, движение затруднено на Советской Армии, Власихинской, Балтийской, Взлетной, Попова, Солнечной Поляне, Матросова, проспекте Ленина и некоторых других участках.

Барнаул Пробки

Комментарии 1

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Гость

12:28:39 09-11-2024

ну так 2 см снега выпало

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