Крупные пробки сковали Барнаул вечером 8 ноября
Движение существенно затруднено на проспекте Строителей и многих других участках
08 ноября 2024, 17:17, ИА Амител
Пробки в Барнауле вечером 8 ноября / 2ГИС
Пробки в Барнауле вечером 8 ноября достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.
Крупные заторы наблюдаются на проспекте Строителей, улицах Загородной, Кутузова, а также на Змеиногорском тракте в сторону Южного перед строящейся развязкой.
Кроме того, движение затруднено на Советской Армии, Власихинской, Балтийской, Взлетной, Попова, Солнечной Поляне, Матросова, проспекте Ленина и некоторых других участках.
12:28:39 09-11-2024
ну так 2 см снега выпало