Крупные пробки сковали Барнаул вечером 8 ноября

Движение существенно затруднено на проспекте Строителей и многих других участках

08 ноября 2024, 17:17, ИА Амител

Пробки в Барнауле вечером 8 ноября / 2ГИС

Пробки в Барнауле вечером 8 ноября достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Крупные заторы наблюдаются на проспекте Строителей, улицах Загородной, Кутузова, а также на Змеиногорском тракте в сторону Южного перед строящейся развязкой.

Кроме того, движение затруднено на Советской Армии, Власихинской, Балтийской, Взлетной, Попова, Солнечной Поляне, Матросова, проспекте Ленина и некоторых других участках.