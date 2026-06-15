"Куда деваться?" Сибиряк выплачивает кредит за арестованную машину, проданную автосалоном

В какой-то момент он решил отказаться от покупки и уйти из автосалона, однако сотрудники убедили его остаться

15 июня 2026, 13:14, ИА Амител

Руль автомобиля / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat / amic.ru

Житель Красноярского края пытается через суд добиться возврата денег за кроссовер, купленный в одном из новосибирских автосалонов. После оформления сделки стоимостью более 2,3 млн рублей мужчина выяснил, что автомобиль находится под запретом регистрационных действий. Несмотря на это, ему приходится продолжать выплачивать кредит за машину, которую невозможно поставить на учет.

Историю Сергея Бондаренко опубликовала "КП-Новосибирск". По словам мужчины, в соседний регион он отправился за конкретным автомобилем японского производства, который заранее присмотрел на одном из интернет-сайтов.

Однако уже в салоне выяснилось, что приобрести именно эту машину не получится. Вместо нее покупателю начали предлагать другие варианты.

«На сайтах размещают информацию, что есть автомобиль по цене ниже рыночной. Приезжаешь в автосалон, а тебе говорят: мол, тот автомобиль вам кто-то из кол-центра обещал, но по этой цене продавать его не будут. А потом начинают предлагать свои варианты. Я провел в салоне тогда практически весь день. С обеда и до 11 вечера меня там продержали. Показывали разные автомобили, потом предложили Geely Coolray. В итоге я его и купил», — рассказал "КП-Новосибирск" Сергей Бондаренко.

По словам мужчины, в какой-то момент он решил отказаться от покупки и уйти из автосалона, однако сотрудники убедили его остаться.

«Мне говорят: "Вы куда пошли? Мы же сделали заявки на кредит. Их надо закрыть, иначе кто-то может кредит взять на вас". Я, конечно, опешил. Потом оказалось, что это была неправда», — вспоминает он.

В итоге Сергей приобрел белый Geely Coolray 2023 года выпуска. Стоимость автомобиля составила более 2,29 млн рублей. Из этой суммы 900 тыс. рублей покупатель внес наличными, а оставшуюся часть оформил в кредит.

Проверять историю машины по специальным базам мужчина не стал, поскольку доверял автосалону. Кроме того, документы на автомобиль ему показали уже после подписания кредитного договора.

Проблемы начались после возвращения домой. Когда Сергей попытался поставить кроссовер на учет, сотрудники Госавтоинспекции сообщили ему о запрете регистрационных действий.

«Я через "Госуслуги" заплатил за регистрацию, приехал ставить машину на учет в ГИБДД, а мне говорят: "У вас стоит арест на регистрационные действия". Самое главное, что арест поставили за два дня до продажи автомобиля мне», — говорит Сергей.

Выяснилось, что ранее автомобиль принадлежал жителю Иркутской области, который проходил процедуру банкротства. После этого машина несколько раз перепродавалась между различными компаниями. Запрет на регистрационные действия был наложен судебным приставом еще до того, как транспортное средство оказалось у нового владельца.

Как утверждает мужчина, в ходе дальнейшей проверки обнаружились и другие проблемы. По его словам, специалисты выявили признаки скрученного пробега, а также необходимость ремонта двигателя и коробки передач.

Несмотря на невозможность полноценно пользоваться автомобилем, Сергей продолжает выплачивать кредит.

«А мне куда деваться? Если не буду платить, проценты полетят, — говорит мужчина. — Представители автосалона сперва реагировали как-то неохотно. Деньги вернуть или заменить автомобиль мне не предлагали. Разговор пошел только после того, как я обратился за юридической помощью».

Сейчас сибиряк добивается защиты своих прав в судебном порядке. Он подал иск о признании договора купли-продажи недействительным, взыскании стоимости автомобиля, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа в соответствии с законом о защите прав потребителей. Кроме того, мужчина обратился в правоохранительные органы.

При этом Сергей не исключает возможности урегулировать конфликт без длительных разбирательств.