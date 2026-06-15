"Куда деваться?" Сибиряк выплачивает кредит за арестованную машину, проданную автосалоном
В какой-то момент он решил отказаться от покупки и уйти из автосалона, однако сотрудники убедили его остаться
15 июня 2026, 13:14, ИА Амител
Житель Красноярского края пытается через суд добиться возврата денег за кроссовер, купленный в одном из новосибирских автосалонов. После оформления сделки стоимостью более 2,3 млн рублей мужчина выяснил, что автомобиль находится под запретом регистрационных действий. Несмотря на это, ему приходится продолжать выплачивать кредит за машину, которую невозможно поставить на учет.
Историю Сергея Бондаренко опубликовала "КП-Новосибирск". По словам мужчины, в соседний регион он отправился за конкретным автомобилем японского производства, который заранее присмотрел на одном из интернет-сайтов.
Однако уже в салоне выяснилось, что приобрести именно эту машину не получится. Вместо нее покупателю начали предлагать другие варианты.
«На сайтах размещают информацию, что есть автомобиль по цене ниже рыночной. Приезжаешь в автосалон, а тебе говорят: мол, тот автомобиль вам кто-то из кол-центра обещал, но по этой цене продавать его не будут. А потом начинают предлагать свои варианты. Я провел в салоне тогда практически весь день. С обеда и до 11 вечера меня там продержали. Показывали разные автомобили, потом предложили Geely Coolray. В итоге я его и купил», — рассказал "КП-Новосибирск" Сергей Бондаренко.
По словам мужчины, в какой-то момент он решил отказаться от покупки и уйти из автосалона, однако сотрудники убедили его остаться.
«Мне говорят: "Вы куда пошли? Мы же сделали заявки на кредит. Их надо закрыть, иначе кто-то может кредит взять на вас". Я, конечно, опешил. Потом оказалось, что это была неправда», — вспоминает он.
В итоге Сергей приобрел белый Geely Coolray 2023 года выпуска. Стоимость автомобиля составила более 2,29 млн рублей. Из этой суммы 900 тыс. рублей покупатель внес наличными, а оставшуюся часть оформил в кредит.
Проверять историю машины по специальным базам мужчина не стал, поскольку доверял автосалону. Кроме того, документы на автомобиль ему показали уже после подписания кредитного договора.
Проблемы начались после возвращения домой. Когда Сергей попытался поставить кроссовер на учет, сотрудники Госавтоинспекции сообщили ему о запрете регистрационных действий.
«Я через "Госуслуги" заплатил за регистрацию, приехал ставить машину на учет в ГИБДД, а мне говорят: "У вас стоит арест на регистрационные действия". Самое главное, что арест поставили за два дня до продажи автомобиля мне», — говорит Сергей.
Выяснилось, что ранее автомобиль принадлежал жителю Иркутской области, который проходил процедуру банкротства. После этого машина несколько раз перепродавалась между различными компаниями. Запрет на регистрационные действия был наложен судебным приставом еще до того, как транспортное средство оказалось у нового владельца.
Как утверждает мужчина, в ходе дальнейшей проверки обнаружились и другие проблемы. По его словам, специалисты выявили признаки скрученного пробега, а также необходимость ремонта двигателя и коробки передач.
Несмотря на невозможность полноценно пользоваться автомобилем, Сергей продолжает выплачивать кредит.
«А мне куда деваться? Если не буду платить, проценты полетят, — говорит мужчина. — Представители автосалона сперва реагировали как-то неохотно. Деньги вернуть или заменить автомобиль мне не предлагали. Разговор пошел только после того, как я обратился за юридической помощью».
Сейчас сибиряк добивается защиты своих прав в судебном порядке. Он подал иск о признании договора купли-продажи недействительным, взыскании стоимости автомобиля, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа в соответствии с законом о защите прав потребителей. Кроме того, мужчина обратился в правоохранительные органы.
При этом Сергей не исключает возможности урегулировать конфликт без длительных разбирательств.
«Если автосалон пойдет навстречу, то желания судиться нет», — признается он.
13:21:32 15-06-2026
Интересно будет узнать дальнейшую историю, кто победит - справедливость или мошенники? И кто оплатит это разгильдяйство?
13:30:38 15-06-2026
dok_СФ (13:21:32 15-06-2026) Интересно будет узнать дальнейшую историю, кто победит - спр... Здесь нет мошенничества, всё в рамках закона. Сейчас ещё и ГИБДД лишили возможности проверить автомобиль на сайте. Не дайте себя обмануть в другом месте, покупайте новый ВАЗ
13:25:59 15-06-2026
он совершил большую ошибку оплачивая кредит. Он - добросовестный покупатель и покупая машину не мог знать о том что предыдущий ее владелец банкрот а вот салон мог знать. Здесь идет речь о мошенничестве. Преступный умысел вряд ли доказать можно а вот то что он добросоветсный покупатель -да можно доказать и расторгнуть сделку с салоном. Но суд если он уже платил будет считать что он признал что он не был прав, но и это оспорить можно и нужно. С банкирами должен разбираться салон а не он
13:50:34 15-06-2026
Холмс (13:25:59 15-06-2026) он совершил большую ошибку оплачивая кредит. Он - добросовес... Это вы про какую-то Нарнию рассказываете, в реальности всё не так радужно. Вот если вы купили квартиру, а продавец отдал деньги мошенникам это ваши проблемы ищите мошенников забирайте деньги. А вот если банк дал денег которые вы отдали мошенникам, то это не проблема банка. Ищите виновных и забирайте деньги, банк не причём и по долгам нужно платить.
Вот решили вы не платить банку, пишите куда-то там бумажки. А в это время каждый день капает пеня по кредиту и накладываются аресты на всё ваше имущество. А везде отвечают, что через 30 дней вам пришлют отписку о том, что данный вопрос не в компетенции тех к кому вы обращаетесь и нужно обратиться в другое место, а там ещё 30 дней. Потом если повезёт суд, по месту ответчика. Вот прилетели вы в Москву, а в суд никто не пришел и заседание перенесли через три недели. В итоге за три-четыре месяца у вас долгов почти на подовину кредита, всё в арестах и т.д.
А надежда на то, что суд вдруг решит восстановить справедливость она может быть только из-за отсутствия опыта
14:46:27 15-06-2026
Гость (13:50:34 15-06-2026) Это вы про какую-то Нарнию рассказываете, в реальности всё н... ну тогда только банкротиться а до банкротства сбывать ваше имущество в разные стороны а потом тихо не платить пока банк не знает что вы гол как сокол. Потом вы банкротитесь и все а проблемы с это будут уже не ваши а банка. И надо еще знать законы по которым определенное имущество при банкротстве не может быть изьято
23:14:23 15-06-2026
Холмс (13:25:59 15-06-2026) он совершил большую ошибку оплачивая кредит. Он - добросовес... Неее, он ошибку совершил, когда остался там, после того как ему не продали машину за которой ехал, ааа дальше ему начали фуфайку в ухо вкручивать. Приехал, нет обещанной машины, все до свидания, уже понятно, что тебя разводят и не успокоятся пока не разведут.
13:28:45 15-06-2026
Увы всё у нас организовано так, что страдает самый невинный.
Увы нет 100% безопасной схемы купить автомобиль или квартиру в стране нет.
Беспокоит ли это законодателей? Чуть меньше чем белые списки
14:01:32 15-06-2026
по-моему уже младенец знает, что в автосалонах НЕЛЬЗЯ ни на что соглашаться
15:22:08 15-06-2026
А как автосалон называется? Надо знать куда не ходить. Если восток, то он и меня обманывал, продал битую машину со скрученным пробегом. На большевичке.
18:22:16 15-06-2026
Я так понимаю авто в залоге у банка, пусть забирает его, а владельцу возвращает 900к, и банк уже пусть судится