Алтайские власти отложили ремонт Краеведческого музея из-за «игнора» строителей

Масштабной реконструкции Краеведческого музея Алтайского края к его 200-летию не произойдёт. Никто из подрядчиков региона не хочет ремонтировать культурный объект из-за сложности проекта. После трёх провальных аукционов власти решили отложить ремонт музея на неопределённый срок. Об этом во время круглого стола, посвящённого развитию отрасли, сообщил заместитель министра культуры Алтайского края Дмитрий Аристов.

Почему строители не берутся ремонтировать музей?

Многие культурные объекты имеют статус памятника архитектуры. А значит, при реконструкции для строителей действуют другие нормы, а круг подрядчиков ограничен. По словам чиновника, возникают многочисленные сложности при ремонте школ искусств в регионе. Так, например, ведомство три раза не могло найти подрядчика для реконструкции ДК «Химик» в Яровом.

«С 2021 года, когда выросли цены на строительные материалы, мы столкнулись с тем, что невозможно было пересчитать сметную стоимость и выйти на рентабельность. Строители встали перед выбором: работать в убыток или не браться за объект. Логистика после санкционных вещей нарушена. Они теперь лишены поставок импортных материалов и оборудования, которые были заложены в проекты. Но ряд нормативно-правовых актов были приняты и ряд объектов вышли из этой проблемы, — отметил Дмитрий Аристов.

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Среди проблемных объектов заместитель главы ведомства выделил Краеведческий музей. Его планировали отремонтировать в 2023 году к 200-летнему юбилею учреждения. Однако трижды желающих участвовать в закупках не нашлось. При этом стоимость работ выросла с 200 до 300 миллионов рублей. Причём за федеральные средства.

«Проходят конкурсы, а подрядчиков нет. Объект внесли в национальный проект в раздел „Реновация“. Чтобы федеральные деньги не потерять, в апреле этого года мы приняли решение заменить объект на Художественный музей края (самый масштабный долгострой в современной истории края, — прим. ред.). А проект Краеведческого музея снова повис. Снова будем пересчитывать смету, но уже не в этом году», — заключил Дмитрий Аристов.

Что известно о проекте реконструкции Краеведческого музея?

Согласно проекту реконструкции музея, который был разработан в 2020 году компанией «АМТ», у здания снесут часть аварийных пристроек и возведут новый корпус: так у объекта добавятся выставочные площади. «Сердце» комплекса — это основное здание музея, построенное из камня в первой половине XIX века. Его планируют восстановить, построить «зимний» вход с гардеробной в холле, кассой и подъёмником для маломобильных граждан.

На первом этаже музея запроектированы два зала, которые планируется использовать для сменных выставок, и административные помещения. На втором этаже авторы разместили залы для экспозиций, небольшую зону для проведения вечеров или конференций. Архитекторы сохранили у музея все элементы, которые относятся к предметам культурного наследия: деревянную лестницу на второй этаж, столетние витрины из бука и другие.

Кроме того, на территории культурного объекта должны появиться площадки для экскурсионных автобусов, музейных экспонатов и большая зелёная зона.