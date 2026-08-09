Куски штукатурки рухнули с потолка квартиры в центре Барнаула

Причиной разрушения хозяйка считает проблемы с гидроизоляцией балкона квартиры этажом выше

09 августа 2026, 08:35, ИА Амител

Штукатурка / Фото: скриншот "Вести Алтай"

Жительница дома на проспекте Строителей в Барнауле едва не пострадала из-за обрушения штукатурки с потолка. Женщина находилась в комнате, когда часть покрытия внезапно упала рядом со столом. О ситуации сообщают "Вести Алтай".

Во время происшествия хозяйка успела отойти в сторону, поэтому обошлось без травм. После обвала на потолке образовался крупный участок с полностью отсутствующей штукатуркой.

«По словам горожанки, одним происшествием проблема не ограничивается. Покрытие продолжает осыпаться и в других местах практически ежедневно», — отмечает издание.

Причиной разрушения потолка хозяйка считает проблемы с гидроизоляцией балкона квартиры этажом выше. Она утверждает, что после дождей внутрь попадает вода, которая постепенно повреждает конструкцию в районе эркера. О сложившейся ситуации, по словам женщины, управляющей компании известно. Ее представители пообещали выполнить локальный ремонт весной.

В самой УК отмечают, что кровлю многоэтажки ремонтировали в прошлом году. При этом дом был построен еще в 1955 году, поэтому ветхость отдельных конструкций в компании связывают с возрастом здания. Устранять накопившиеся внутренние и наружные дефекты приходится постепенно, пояснили в управляющей организации. Пока жильцам остается ждать проведения необходимых ремонтных работ.