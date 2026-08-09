Куски штукатурки рухнули с потолка квартиры в центре Барнаула
Причиной разрушения хозяйка считает проблемы с гидроизоляцией балкона квартиры этажом выше
09 августа 2026, 08:35, ИА Амител
Жительница дома на проспекте Строителей в Барнауле едва не пострадала из-за обрушения штукатурки с потолка. Женщина находилась в комнате, когда часть покрытия внезапно упала рядом со столом. О ситуации сообщают "Вести Алтай".
Во время происшествия хозяйка успела отойти в сторону, поэтому обошлось без травм. После обвала на потолке образовался крупный участок с полностью отсутствующей штукатуркой.
«По словам горожанки, одним происшествием проблема не ограничивается. Покрытие продолжает осыпаться и в других местах практически ежедневно», — отмечает издание.
Причиной разрушения потолка хозяйка считает проблемы с гидроизоляцией балкона квартиры этажом выше. Она утверждает, что после дождей внутрь попадает вода, которая постепенно повреждает конструкцию в районе эркера. О сложившейся ситуации, по словам женщины, управляющей компании известно. Ее представители пообещали выполнить локальный ремонт весной.
В самой УК отмечают, что кровлю многоэтажки ремонтировали в прошлом году. При этом дом был построен еще в 1955 году, поэтому ветхость отдельных конструкций в компании связывают с возрастом здания. Устранять накопившиеся внутренние и наружные дефекты приходится постепенно, пояснили в управляющей организации. Пока жильцам остается ждать проведения необходимых ремонтных работ.
08:40:03 09-08-2026
эти дома были хорошие 35-40 лет
время - беспощадно
09:29:26 09-08-2026
Трагати (08:40:03 09-08-2026) эти дома были хорошие 35-40 лет время - беспощадно ... За домом надо следить. Если балкон выше этажом не ремонтировали 50 лет, не делали гидроизоляцию, то вот результат. В Москве реставрируют дореволюционные постройки, в Европе дома по 300 лет стоят, люди живут.
10:32:04 09-08-2026
Трагати (08:40:03 09-08-2026) эти дома были хорошие 35-40 лет время - беспощадно ... Эти дома и сейчас хорошие, штукатурка это внешняя отделка, она подлежит замене.
09:24:16 09-08-2026
Эркер это, над ним открытый балкон
10:30:03 09-08-2026
Штукатурку старую нужно снять и сделать либо гибсокартон, либо натяжной потолок, просто время пришло ей отвалиться.
16:56:54 09-08-2026
Кровавый Сталин, до сих пор нам козни строит!
07:45:40 10-08-2026
Пока штукатурка летит с потолка - надо успеть загадать желание.