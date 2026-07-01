Лео Бокерия заявил, что мат и ругань смертельно опасны для сердца и сосудов

В моменты злости и ссор, когда чаще всего прибегают к брани, организм испытывает серьезную нагрузку

01 июля 2026, 12:53, ИА Амител

Злой мужчина / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Академик РАН, главный внештатный специалист по сердечно‑сосудистой хирургии Минздрава России и президент "Лиги здоровья нации" Лео Бокерия в беседе с РИА Новости поделился мнением о том, какой вред здоровью может наносить употребление ненормативной лексики.

По словам эксперта, даже при соблюдении всех базовых принципов здорового образа жизни — правильного питания и полноценного сна — результат будет малоэффективным, если человек не избавится от привычки использовать бранные слова. Бокерия подчеркнул, что говорит об этом совершенно серьезно.

Специалист обратил внимание на то, что к ругательствам люди обычно прибегают в моменты эмоционального напряжения — когда злятся, ссорятся или находятся в подавленном состоянии.

Именно в такие минуты, как отметил кардиолог, происходят особенно опасные изменения в организме: резко страдают сосуды и сильно повышается артериальное давление — настолько, что об этом даже страшно говорить. Поэтому крайне важно не только учиться держать под контролем негативные эмоции, но и следить за тем, какие слова произносятся вслух.

Кроме того, Лео Бокерия затронул и психологическую сторону вопроса. Он убежден, что нельзя никого оскорблять или обижать. Сам врач давно исключил из своего мировоззрения само понятие обиды, не держит зла на других людей и никого не осуждает.

По его мнению, обижаться и брать ответственность за любые неудачи нужно исключительно на себя: если что‑то не получилось — значит, человек сам недоработал, расслабился или проявил лень. Как отметил Бокерия, такой подход заметно облегчает жизнь.