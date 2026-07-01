Лео Бокерия заявил, что мат и ругань смертельно опасны для сердца и сосудов
В моменты злости и ссор, когда чаще всего прибегают к брани, организм испытывает серьезную нагрузку
01 июля 2026, 12:53, ИА Амител
Академик РАН, главный внештатный специалист по сердечно‑сосудистой хирургии Минздрава России и президент "Лиги здоровья нации" Лео Бокерия в беседе с РИА Новости поделился мнением о том, какой вред здоровью может наносить употребление ненормативной лексики.
По словам эксперта, даже при соблюдении всех базовых принципов здорового образа жизни — правильного питания и полноценного сна — результат будет малоэффективным, если человек не избавится от привычки использовать бранные слова. Бокерия подчеркнул, что говорит об этом совершенно серьезно.
Специалист обратил внимание на то, что к ругательствам люди обычно прибегают в моменты эмоционального напряжения — когда злятся, ссорятся или находятся в подавленном состоянии.
Именно в такие минуты, как отметил кардиолог, происходят особенно опасные изменения в организме: резко страдают сосуды и сильно повышается артериальное давление — настолько, что об этом даже страшно говорить. Поэтому крайне важно не только учиться держать под контролем негативные эмоции, но и следить за тем, какие слова произносятся вслух.
Кроме того, Лео Бокерия затронул и психологическую сторону вопроса. Он убежден, что нельзя никого оскорблять или обижать. Сам врач давно исключил из своего мировоззрения само понятие обиды, не держит зла на других людей и никого не осуждает.
По его мнению, обижаться и брать ответственность за любые неудачи нужно исключительно на себя: если что‑то не получилось — значит, человек сам недоработал, расслабился или проявил лень. Как отметил Бокерия, такой подход заметно облегчает жизнь.
12:58:56 01-07-2026
от возрасти не убежать даже академику
13:02:32 01-07-2026
Стареет))) Наоборот, выплеснул негативные эмоции и забыл. А если копить и носить все в себе, то будет психосоматика и как раз таки проблемы с сосудами, а потом и с сердцем)
13:06:32 01-07-2026
не даром раньше место битвы называлось - поле брани!
это единственное место где это уместно!...
остальное всё, особенно как это звучит сегодня, как или вместо здрасте... особенно от детей...!? это плохо!
13:58:15 01-07-2026
Гость (13:06:32 01-07-2026) не даром раньше место битвы называлось - поле брани!это ... Таки ни разу в своей жизни не были в среде грузчиков или монтажников?
13:20:20 01-07-2026
Вообщем принцип "сами виноваты"
13:29:26 01-07-2026
Согласно исследованиям нейробиологов нецензурная лексика позволяет дольше терпеть физическую боль. При этом чем реже вы ругаетесь в обычной жизни, тем сильнее болеутоляющий эффект от мата в экстремальных ситуациях. К тому же использование обсценной лексики позволяет быстро выпустить пар, успокоиться и вернуть себе чувство контроля над эмоциями и ситуацией, когда вы очень сильно раздражены, злитесь и вам кажется, что нервы на пределе (с)
22:22:56 01-07-2026
Гость (13:29:26 01-07-2026) Согласно исследованиям нейробиологов нецензурная лексика поз... Терпеть физическую боль а мирное время, согласитесь, это не нормально!