Маленький житель Барнаула вместе с отцом перенес снеговика с улицы в домашнюю морозилку

Теперь снеговик "живет" в морозилке

15 декабря 2025, 10:30, ИА Амител

Перенесенный снеговик / Фото: "В курсе 22"

Необычную историю рассказали подписчики Telegram-канала "В курсе 22". Маленький житель Барнаула так переживал за судьбу своего снеговика, что вместе с папой решил спасти его от капризов погоды самым надежным способом.

По словам отца, мальчик волновался, что из-за перепадов температуры снеговик на улице может растаять. Чтобы не рисковать, семья придумала нестандартное решение – перенести снежного друга в домашнюю морозильную камеру.

Теперь снеговик "живет" в морозилке и, по всей видимости, чувствует себя там вполне комфортно. Такой заботе о снежном творении пользователи соцсетей только улыбнулись – история уже успела поднять настроение многим горожанам.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на площади Свободы подготовка к Новому году выходит на главный этап – здесь начнут возводить большую горку с двумя скатами, которая станет центральным аттракционом зимнего городка.