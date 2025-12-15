Маленький житель Барнаула вместе с отцом перенес снеговика с улицы в домашнюю морозилку
Теперь снеговик "живет" в морозилке
15 декабря 2025, 10:30, ИА Амител
Необычную историю рассказали подписчики Telegram-канала "В курсе 22". Маленький житель Барнаула так переживал за судьбу своего снеговика, что вместе с папой решил спасти его от капризов погоды самым надежным способом.
По словам отца, мальчик волновался, что из-за перепадов температуры снеговик на улице может растаять. Чтобы не рисковать, семья придумала нестандартное решение – перенести снежного друга в домашнюю морозильную камеру.
Теперь снеговик "живет" в морозилке и, по всей видимости, чувствует себя там вполне комфортно. Такой заботе о снежном творении пользователи соцсетей только улыбнулись – история уже успела поднять настроение многим горожанам.
Ранее сообщалось, что в Барнауле на площади Свободы подготовка к Новому году выходит на главный этап – здесь начнут возводить большую горку с двумя скатами, которая станет центральным аттракционом зимнего городка.
10:42:39 15-12-2025
Что-то пусто в морозилке, даже пачки пельменей не валяется.
12:38:52 15-12-2025
Гость (10:42:39 15-12-2025) Что-то пусто в морозилке, даже пачки пельменей не валяется.... Случайно опустошили, пока сын лепил снеговика во дворе.
10:56:47 15-12-2025
какая потясающая новость ! надо тоже холодильник снегом набить . жрать не чего зато - красота !
10:58:00 15-12-2025
Очень мило!
10:59:08 15-12-2025
брата ему надо
11:15:12 15-12-2025
Musik (10:59:08 15-12-2025) брата ему надо... они над этим работают
11:29:48 15-12-2025
Гость (11:15:12 15-12-2025) они над этим работают... папа с сыном???
вот как дед с бабкой из Снегурочки, блин.
12:48:45 15-12-2025
Гость (11:15:12 15-12-2025) они над этим работают... мама пока в отрицательном репродуктивном настрое, папе надо стараться лучше
11:23:43 15-12-2025
Мои мальчишки, помнится, переживали, что снеговика во дворе могут сломать. Тоже притащили домой - аж на пятый этаж пешком волокли! Но тот снеговик был большой - в морозилку не поместился, зато на балконе всю зиму жил.
11:43:16 15-12-2025
Гость (11:23:43 15-12-2025) Мои мальчишки, помнится, переживали, что снеговика во дворе ... какие милые еврейчата 8-)))
12:20:32 15-12-2025
Гость (11:23:43 15-12-2025) Мои мальчишки, помнится, переживали, что снеговика во дворе ... лукавите вы,
12:30:39 15-12-2025
Гость (11:23:43 15-12-2025) Мои мальчишки, помнится, переживали, что снеговика во дворе ... Особенно этому радовались соседи снизу во время очередной оттепели.
07:34:53 16-12-2025
Судя по забитости отсека- на черный день?