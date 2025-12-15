НОВОСТИОбщество

Маленький житель Барнаула вместе с отцом перенес снеговика с улицы в домашнюю морозилку

Теперь снеговик "живет" в морозилке

15 декабря 2025, 10:30, ИА Амител

Перенесенный снеговик / Фото: "В курсе 22"
Перенесенный снеговик / Фото: "В курсе 22"

Необычную историю рассказали подписчики Telegram-канала "В курсе 22". Маленький житель Барнаула так переживал за судьбу своего снеговика, что вместе с папой решил спасти его от капризов погоды самым надежным способом.

По словам отца, мальчик волновался, что из-за перепадов температуры снеговик на улице может растаять. Чтобы не рисковать, семья придумала нестандартное решение – перенести снежного друга в домашнюю морозильную камеру.

Теперь снеговик "живет" в морозилке и, по всей видимости, чувствует себя там вполне комфортно. Такой заботе о снежном творении пользователи соцсетей только улыбнулись – история уже успела поднять настроение многим горожанам.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на площади Свободы подготовка к Новому году выходит на главный этап – здесь начнут возводить большую горку с двумя скатами, которая станет центральным аттракционом зимнего городка.

Барнаул

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

10:42:39 15-12-2025

Что-то пусто в морозилке, даже пачки пельменей не валяется.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:52 15-12-2025

Гость (10:42:39 15-12-2025) Что-то пусто в морозилке, даже пачки пельменей не валяется.... Случайно опустошили, пока сын лепил снеговика во дворе.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
серый

10:56:47 15-12-2025

какая потясающая новость ! надо тоже холодильник снегом набить . жрать не чего зато - красота !

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:58:00 15-12-2025

Очень мило!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:59:08 15-12-2025

брата ему надо

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:15:12 15-12-2025

Musik (10:59:08 15-12-2025) брата ему надо... они над этим работают

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:29:48 15-12-2025

Гость (11:15:12 15-12-2025) они над этим работают... папа с сыном???
вот как дед с бабкой из Снегурочки, блин.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:48:45 15-12-2025

Гость (11:15:12 15-12-2025) они над этим работают... мама пока в отрицательном репродуктивном настрое, папе надо стараться лучше

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:23:43 15-12-2025

Мои мальчишки, помнится, переживали, что снеговика во дворе могут сломать. Тоже притащили домой - аж на пятый этаж пешком волокли! Но тот снеговик был большой - в морозилку не поместился, зато на балконе всю зиму жил.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:43:16 15-12-2025

Гость (11:23:43 15-12-2025) Мои мальчишки, помнится, переживали, что снеговика во дворе ... какие милые еврейчата 8-)))

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
дед мороз

12:20:32 15-12-2025

Гость (11:23:43 15-12-2025) Мои мальчишки, помнится, переживали, что снеговика во дворе ... лукавите вы,

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:30:39 15-12-2025

Гость (11:23:43 15-12-2025) Мои мальчишки, помнится, переживали, что снеговика во дворе ... Особенно этому радовались соседи снизу во время очередной оттепели.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:34:53 16-12-2025

Судя по забитости отсека- на черный день?

  -5 Нравится
Ответить
