В Барнауле на площади Свободы возведут большую горку с двумя скатами
Помимо горки, на площади установят фигуры Деда Мороза и Снегурочки
01 декабря 2025, 11:15, ИА Амител
В Барнауле на площади Свободы подготовка к Новому году выходит на главный этап – здесь начнут возводить большую горку с двумя скатами, которая станет центральным аттракционом зимнего городка. Решение озвучили на оперативном совещании, которое провел глава города Вячеслав Франк.
Как уточнил заместитель главы администрации по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, с 5 декабря на площади частично ограничат движение транспорта. Это необходимо для строительства новогоднего городка и подготовки праздничных мероприятий.
«Помимо горки, на площади установят фигуры Деда Мороза и Снегурочки, около 30 светодинамических инсталляций, интерактивные световые колонны, качели "Колокольчик" и "Балансир", световые стены "Барабаны" и "Движение", а также конструкции "Кубик" и "Домино". Здесь же появится главная городская новогодняя ель», - отметили в пресс-службе городской администрации.
Горка станет центральной точкой притяжения – именно на нее сделан главный акцент в оформлении площади в этом году.
Можно ли строить горки во дворах?
Ранее в одном из домов жилого комплекса "Пломбир" нашлась трогательная записка от ребенка – он мечтает всего лишь о горке во дворе. Простое зимнее желание, которое сегодня выполнить непросто: самодельные горки в Барнауле запрещены, и жители больше не могут оборудовать их своими силами.
В последние несколько лет их практически перестали строить как на площадях, так и во дворах домов, из-за неправильного толкования нормативов. Снежные горки во дворах жилых домов никакими нормативными документами не регламентированы. Зарегистрировать такие конструкции невозможно, поэтому контролю и надзору со стороны ведомства они не подлежат. Следовательно, и штрафовать за их строительство никого не будут.
Напомним, перед тем как начинать возводить снежную горку во дворе многоэтажного дома, необходимо заручиться согласием других жильцов и уведомить об этом ТСЖ. К тому же все-таки нужно, чтобы горка соответствовала определенным требованиям безопасности – это позволит минимизировать риск травм.
Отметим, что в декабре 2025 года в парке "Центральный", который находится возле площади Свободы, также сделаю акцент на горку для детей. В этом году в парке для юных посетителей обновят "старую добрую горку".
11:24:20 01-12-2025
Но на эту горку многим придётся ехать специально. В то время как на горки на Сахарова жители окрестностей могли с детьми просто прийти
11:32:37 01-12-2025
А ЯжеМатери не против ?
12:31:09 01-12-2025
Гость (11:32:37 01-12-2025) А ЯжеМатери не против ?... Там еще чувства оскорбленные могут быть. А также антисоветчина и диссидентство.
13:18:15 01-12-2025
Площадь Сахарова загнали...теперь ютитесь в подворотнях
00:39:43 02-12-2025
"необходимо заручиться согласием других жильцов и уведомить об этом ТСЖ" не хватает ссылки на источник, неправильное толкование не бывает на ровном месте