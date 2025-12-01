В Барнауле на площади Свободы возведут большую горку с двумя скатами

Помимо горки, на площади установят фигуры Деда Мороза и Снегурочки

01 декабря 2025, 11:15, ИА Амител

Снежная горка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Барнауле на площади Свободы подготовка к Новому году выходит на главный этап – здесь начнут возводить большую горку с двумя скатами, которая станет центральным аттракционом зимнего городка. Решение озвучили на оперативном совещании, которое провел глава города Вячеслав Франк.

Как уточнил заместитель главы администрации по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, с 5 декабря на площади частично ограничат движение транспорта. Это необходимо для строительства новогоднего городка и подготовки праздничных мероприятий.

«Помимо горки, на площади установят фигуры Деда Мороза и Снегурочки, около 30 светодинамических инсталляций, интерактивные световые колонны, качели "Колокольчик" и "Балансир", световые стены "Барабаны" и "Движение", а также конструкции "Кубик" и "Домино". Здесь же появится главная городская новогодняя ель», - отметили в пресс-службе городской администрации.

Горка станет центральной точкой притяжения – именно на нее сделан главный акцент в оформлении площади в этом году.

Можно ли строить горки во дворах?

Ранее в одном из домов жилого комплекса "Пломбир" нашлась трогательная записка от ребенка – он мечтает всего лишь о горке во дворе. Простое зимнее желание, которое сегодня выполнить непросто: самодельные горки в Барнауле запрещены, и жители больше не могут оборудовать их своими силами.

В последние несколько лет их практически перестали строить как на площадях, так и во дворах домов, из-за неправильного толкования нормативов. Снежные горки во дворах жилых домов никакими нормативными документами не регламентированы. Зарегистрировать такие конструкции невозможно, поэтому контролю и надзору со стороны ведомства они не подлежат. Следовательно, и штрафовать за их строительство никого не будут.

Напомним, перед тем как начинать возводить снежную горку во дворе многоэтажного дома, необходимо заручиться согласием других жильцов и уведомить об этом ТСЖ. К тому же все-таки нужно, чтобы горка соответствовала определенным требованиям безопасности – это позволит минимизировать риск травм.

Отметим, что в декабре 2025 года в парке "Центральный", который находится возле площади Свободы, также сделаю акцент на горку для детей. В этом году в парке для юных посетителей обновят "старую добрую горку".