"Не опускайте руки". Как барнаульский адвокат борется с плохими управляющими компаниями

Анна Викулова начала работу в системе ЖКХ с собственного дома

22 мая 2026, 08:30, ИА Амител

Анна Викулова / Фото: Анна Лукьянова

Amic.ru продолжает спецпроект "Жить по-новому" — о людях из Алтайского края, которые не ждут перемен, а начинают действовать сами. Новая героиня — барнаульский адвокат Анна Викулова. Уже несколько лет она помогает горожанам бороться с недобросовестными управляющими компаниями и председателями ТСЖ. Все началось с ее собственного дома, где люди исправно платили коммунальные платежи, но не видели никакой работы. Сегодня к Викуловой обращаются жители разных районов Барнаула, а сама она уверена: изменить ситуацию сложно, но начинать все равно нужно с себя.

"УК просто ничего не делала"

Анна Викулова более десяти лет работает адвокатом по уголовным делам. До этого служила следователем в МВД, получила звание майора юстиции. Но тема ЖКХ появилась в ее жизни не из профессионального интереса, а из обычной бытовой проблемы.

Все началось с дома на проспекте Ленина в районе Нового рынка, где живет сама Анна.

«У нас управляющая компания просто не работала. Люди исправно платили, но снег не убирали, прозрачности по деньгам никакой не было, любые вопросы приходилось буквально выбивать», — рассказывает она.По словам адвоката, дом был дисциплинированным: жильцы вовремя оплачивали коммунальные услуги, конфликтов почти не возникало. Но даже это не влияло на качество обслуживания.

Анна "подняла" жителей, они вместе отказались от управляющей компании и создали сначала ТСЖ, а затем ТСН. Домом начали управлять самостоятельно и сейчас всем довольны.

"Сарафанное радио сработало быстро"

Постепенно история одного дома превратилась в большую общественную работу. Об Анне Викуловой начали узнавать жители других домов.

«Сначала люди просто звонили посоветоваться. Потом начали приглашать на собрания. Сарафанное радио сработало очень быстро», — говорит она.

Одним из самых громких случаев стал конфликт еще в одном доме на проспекте Ленина, уже в самом центре города. По словам адвоката, жители долгое время пытались сменить руководство ТСЖ, но столкнулись с фальсификацией документов и сопротивлением системы.

«Мы почти год раскачивали эту историю. Через заявления, прокуратуру, полицию. В итоге дошли до уголовных дел и обысков. Такие процессы очень тяжело сдвигаются с места», — объясняет Викулова.

По ее словам, одна из главных сложностей — поддельные протоколы общих собраний. Поймать за руку очень сложно. Еще одна проблема — отсутствие у людей юридических знаний.

«Человек может открыть закон, прочитать его, но не понять. Это разные вещи. Многие жители пытаются писать жалобы, но делают это так, что получают обычные отписки», — говорит адвокат.

Анна Викулова / Фото: Анна Лукьянова

"Люди хотят идеальный дом за 13 рублей"

При этом Анна подчеркивает: нельзя винить только управляющие компании. Часто сами люди не готовы участвовать в жизни дома.

«Очень многие хотят красивый подъезд, чистый двор, цветы, уборку, но при этом платят минимальный тариф на содержание жилья и не хотят даже вникать, как все устроено. А ведь именно эта строка в квитанции — забота собственников. Без участия самих жильцов ничего не изменится», — говорит она.

Главное — не опускать руки, считает адвокат. Да, система сложная. Да, иногда кажется, что ничего невозможно поменять. Но если жители начинают интересоваться документами, требуют прозрачности, объединяются, тогда ситуация постепенно меняется.

"Перестать быть равнодушным"

Сегодня Анна Викулова продолжает заниматься уголовными делами, консультирует жителей по вопросам ЖКХ и занимается общественной работой. Недавно она начала сотрудничать с партией "Новые люди", где, по ее словам, увидела более современный и неформальный подход к решению проблем.

Главным своим принципом она по-прежнему считает простую вещь: любые изменения начинаются с конкретного человека.

«Жить по-новому — это понимать, что дом, двор, подъезд — это тоже твоя ответственность. Если мы сами не будем беречь общее имущество и контролировать, что происходит с нашими деньгами, ничего не изменится», — говорит Викулова.