"Мне тоже помогали". Как барнаульская предпринимательница учит молодежь привлекать гранты

Ксения Тукало уверена: бизнес должен делиться опытом с молодым поколением

05 июня 2026, 08:30, ИА Амител

Ксения Тукало / Фото из архива предпринимательницы

Глава строительной компании "Держава", амбассадор "Росмолодежь. Бизнес" Ксения Тукало запускает в Барнауле бесплатную школу молодежи по обучению работы с грантами. Ее цель — показать подросткам и студентам, как превратить идеи в реальные проекты, получить финансирование и найти свое место в жизни. В общем, помочь ребятам, как когда-то помогли ей самой. Ксения — новый герой спецпроекта amic.ru "Жить по-новому", где мы рассказываем о жителях Алтайского края, которые не ждут перемен, а создают их сами.

Когда идеи есть, а знаний не хватает

Сегодня многие молодые люди хотят реализовать проекты — открыть свое дело, организовать социальную инициативу, провести мероприятие или получить поддержку на обучение. Однако между желанием и результатом часто возникает серьезный барьер — отсутствие опыта и понимания, где искать возможности.

«Есть ребята, которые готовы действовать, но просто не знают, с чего начать. У них есть идеи, желание что-то менять, но нет человека, который подскажет и поможет пройти этот путь», — говорит Ксения Тукало.

Чтобы помочь им, предпринимательница запускает в Барнауле бесплатную школу по написанию грантовых заявок.

Ксения Тукало / Фото из архива предпринимательницы

Школа, где учат превращать идеи в проекты

Обучение в школе грантайтинга стартует летом, 5 июля, и займет около трех недель. Участникам расскажут, как искать подходящие грантовые конкурсы, формулировать цели проекта, составлять бюджет и готовить заявки. Отдельный блок посвятят отчетности и сопровождению проектов после получения поддержки.

Вести занятия будут специалисты, которые сами выигрывали гранты и реализовывали проекты на практике. А также действующие предприниматели.

Попасть в школу смогут не только будущие бизнес-стартаперы, но и те, кто хочет развиваться как специалист, пусть даже не в своей компании.

Главное условие участия — наличие идеи или четко сформулированной цели.

«Мы хотим не просто провести несколько лекций. Важно, чтобы ребята получили обратную связь, поддержку и реальную помощь в реализации своих задумок», – отмечает Ксения.

Чтобы стать слушателем школы, нужно будет подать заявку через Молодежный парламент Барнаула (анонс и условия будут в группе во "ВКонтакте" на следующей неделе).

Когда тебе помогли — хочется помочь другим

Сама Ксения хорошо помнит, как сложно бывает делать первые шаги.

Сегодня она руководит компанией "Держава", которая занимается строительством коттеджей, разработкой проектно-сметной документации, газификацией и капитальным ремонтом многоквартирных домов в нескольких регионах России. Кроме того, она развивает консалтинговое агентство "Бизнес по-нашему", возглавляет комитет по развитию молодежного предпринимательства Алтайского краевого отделения "Опоры России", руководит комитетом по проектной деятельности и развитию предпринимательства Молодежного парламента Барнаула и является амбассадором программы "Росмолодежь.Бизнес".

Но предпринимательский путь начинался совсем иначе — первое время Ксения работала в найме и весьма успешно. Но потом решила строить собственное дело. Это было непросто: приходилось заниматься разными направлениями, искать себя и буквально учиться бизнесу на практике.

Важную роль в ее жизни сыграли наставники — один из первых работодателей и его супруга, которые поверили в нее и дали возможность расти профессионально.

«Если бы в свое время мне не помогли опытные люди, мой путь был бы намного длиннее. Сейчас мне хочется стать таким человеком для других», — рассказывает предпринимательница.

По ее словам, молодежи часто не хватает не денег, а поддержки и уверенности в собственных силах.

Ксения Тукало / Фото из архива предпринимательницы

Не только бизнес

Ксения Тукало участвует в проектах по развитию предпринимательства, помогает начинающим бизнесменам как наставник, поддерживает инициативы студентов и школьников. Кроме того, сотрудничает с приютами для бездомных животных и поддерживает благотворительные проекты.

Недавно она также подключилась к разработке инициатив по поддержке молодежи совместно с партией "Новые люди". По ее словам, такое взаимодействие позволяет быстрее продвигать проекты, ориентированные на конкретные запросы жителей.

«Для меня важно, чтобы решения принимались не ради отчетов, а ради людей. Когда есть возможность помочь молодым ребятам реализовать себя, ее нужно использовать», – считает она.

Ксения уверена: перемены начинаются не с больших программ и громких заявлений, а с конкретных действий. Поэтому она помогает молодым людям делать первые шаги к собственным проектам так же, как когда-то помогли ей самой.