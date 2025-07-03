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Майор полиции из Алтайского края выиграл в лотерею 1,2 млн рублей

Деньги мужчина планирует потратить на покупку нового автомобиля

03 июля 2025, 16:40, ИА Амител

Шарики лототрона / Фото: unsplash.com
Шарики лототрона / Фото: unsplash.com

Бывший майор полиции из Алтайского края Борис Гавриков приобрел билет на праздничный 631-й тираж "Жилищной лотереи" и выиграл 1,25 млн рублей, сообщает "Столото".

"Я всегда знал, что выиграть крупную сумму в лотерею возможно, ведь люди становятся миллионерами. Но для меня и 150 рублей тоже были очень хорошим подарком. Когда узнал о победе, был обрадован. Это бонус к нашей с супругой размеренной жизни", - рассказал мужчина.

Борис Гавриков сейчас находится на пенсии. Свободное время проводит с супругой и двумя внучками. Выигрыш он планирует потратить на покупку нового автомобиля.

Ранее другой житель Алтайского края купил лотерейный билет за 100 рублей за несколько дней до розыгрыша и стал миллионером.

Лотерея / Фото: unsplash.com / dylan nolte

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Комментарии 3

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Гость

16:50:25 03-07-2025

на покупку нового автомобиля --- Поделку автотаза приобрести решил?

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Шинник

17:27:58 03-07-2025

Гость (16:50:25 03-07-2025) Поделку автотаза приобрести... ... как говорится
"Вас это ... "волновать" не должно !!!"

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Russkiy

18:19:32 03-07-2025

Как в фильме "Бриллиантовая рука".
"На полагающуюся мне по закону премию, по совету друзей, я решил приобрести автомашину москвич, новая модель ".
Чувствуете сходство?

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