Майор полиции из Алтайского края выиграл в лотерею 1,2 млн рублей

Деньги мужчина планирует потратить на покупку нового автомобиля

03 июля 2025, 16:40, ИА Амител

Шарики лототрона / Фото: unsplash.com

Бывший майор полиции из Алтайского края Борис Гавриков приобрел билет на праздничный 631-й тираж "Жилищной лотереи" и выиграл 1,25 млн рублей, сообщает "Столото".

"Я всегда знал, что выиграть крупную сумму в лотерею возможно, ведь люди становятся миллионерами. Но для меня и 150 рублей тоже были очень хорошим подарком. Когда узнал о победе, был обрадован. Это бонус к нашей с супругой размеренной жизни", - рассказал мужчина.

Борис Гавриков сейчас находится на пенсии. Свободное время проводит с супругой и двумя внучками. Выигрыш он планирует потратить на покупку нового автомобиля.

Ранее другой житель Алтайского края купил лотерейный билет за 100 рублей за несколько дней до розыгрыша и стал миллионером.