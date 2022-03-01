QR-коды отменили в Алтайском крае

В Алтайском крае отменяют ряд коронавирусных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 1 марта в регионе больше не действует требование об обязательной самоизоляции для людей старше 60 лет, а также снимаются ограничения по предельной заполняемости театров, кинотеатров, концертных организаций, клубов, спортивных объектов, цирков. При этом запрет на проведение массовых мероприятий всё ещё действителен.

QR-коды для прохода в общественные места больше не требуются.

Сохраняется масочный режим, а также требование для работодателей по проверке сотрудников и обеззараживанию рабочих помещений.

“Смягчить режим ограничений власти решили на фоне заметного улучшения эпидемиологической обстановки в крае”, — объяснили в правительстве.