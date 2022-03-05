Поликлиника № 14 в Барнауле возобновила плановый приём для взрослых

Взрослое отделение поликлиники № 14 в Барнауле возобновило оказание плановой медпомощи в полном объёме. Об этом в Instagram рассказал главный врач учреждения Дмитрий Денисов.

В январе корпус на Павловском тракте, 281а, перепрофилировали под приём пациентов с ОРВИ. Сейчас там снова начнут работу узкие специалисты: уролог, онколог, хирург и инфекционист. Также открываются физиоотделение и перевязочные.

Травматолог продолжит работу в корпусе на Павловском тракте, 271а, а на Павловском тракте, 281а, будут открыты две регистратуры. На первом этаже — для пациентов с ОРВИ, на втором — для желающих попасть к узким специалистам и терапевтам. На Павловском тракте, 271а, регистратуры больше нет.

Терапевты начинают вести плановый приём на своих участках, стартует выдача талонов.

Напомним, с конца января поликлиника № 14 принимала только больных с ковидом. В детское отделение также могли попасть только пациенты с ОРВИ и ковидом или с острым состоянием. С середины февраля поликлиника начала возобновлять плановый приём после небольшого спада заболеваемости. С 22 февраля можно было взять талоны для детей до одного года, а также записать их на вакцинацию.

Ранее сообщалось, что Змеиногорская ЦРБ постепенно возвращается к плановому приёму, а в Заринской ЦГБ он уже возобновился в полном объёме.