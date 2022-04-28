Около 100 медиков получили грамоты и благодарности в День работников скорой медицинской помощи в Алтайском крае

28 апреля свой профессиональный праздник отмечают работники скорой помощи. Как сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края, в праздничный день для сотрудников сферы организовали торжественное мероприятие, на котором вручили благодарности и почетные грамоты — награды получили около 100 человек.

«Два предыдущих года показали насколько люди, работающие в экстренной службе, преданы своей профессии, при колоссальной нагрузке в период пандемии они делали все возможное, чтобы помочь своим землякам. Количество обращений в единую диспетчерскую службу СМП в те дни увеличилось более чем в полтора раза и доходило до 3139 в сутки. Огромное вам спасибо, что не опустили руки, а добросовестно исполнили свой долг перед нашими жителями», — заявила замглавы Минздрава региона Наталья Белоцкая.

Как напомнили в министерстве, в Алтайском крае служба скорой медицинской помощи представлена тремя самостоятельными станциями, находящимися в Барнауле, Бийске, Рубцовске и 54 отделениями, сформированными в других городах и районах при центральных районных больницах. На их базах созданы 243 выездные бригады, из них 51 — врачебная, остальные фельдшерские. Служба является передовой линией всей медицины региона.