Глава Алтая внес изменения в антиковидный указ

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин внёс изменения в «антиковидное» распоряжение. Как рассказал пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов в своём Telegram-канале, с 1 декабря отменяется введённый в конце августа обязательный масочный режим для отдельных категорий граждан — работников торговли, общепита, транспорта, МФЦ, банков, почты, служб приёма граждан в органах власти. Теперь он носит рекомендательный характер.

Отмечается, что изменения приняты в связи с ощутимым снижением заболеваемости COVID-19 в Горном Алтае. Так, если в сентябре в регионе выявили 1740 новых случаев заболевания, в октябре их число снизилось до 402, то в ноябре месячный показатель сократился до 138 случаев.

«По сути, можно говорить о снижении заболеваемости более чем в 12 раз. Несколько дней в ноябре не было зафиксировано ни одного заболевшего или выявлялись лишь единичные случаи», — подчеркнул Максимов.

Всего в Республике Алтай с начала пандемии COVID-19 зарегистрировали 39 975 случаев заболевания. 680 пациентов с коронавирусом умерли, выздоровели 39 259 человек.