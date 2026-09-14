Медведев сделал заявление о реальных угрозах искусственного интеллекта
Ошибка ИИ‑системы может привести к крушению самолетов или аварии на АЭС, считает политик
14 сентября 2026, 17:14, ИА Амител
Председатель "Единой России" и заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что опасения, связанные с бурным развитием искусственного интеллекта, имеют под собой основания, сообщает газета "Ведомости".
При этом, по его словам, создатели генеративного ИИ в первую очередь переживают не о глобальной угрозе человечеству, а о рисках аварий с участием систем на базе ИИ.
Политик обратил внимание на то, что продвинутые ИИ‑решения могут управлять масштабными объектами — например, крупными производствами или транспортными узлами.
По мнению Медведева, сбой в работе такой системы способен обернуться серьезными последствиями: от авиакатастрофы до аварии на атомной электростанции.
В подобных случаях, считает зампред Совбеза, к разработчикам генеративного ИИ могут быть предъявлены претензии — в том числе иски на многомиллиардные суммы.
Снизить риски, как полагает Медведев, помогло бы международное соглашение об общих принципах регулирования ИИ — оно дало бы возможность контролировать развитие технологии. Однако политик оценивает шансы на достижение такой договоренности как невысокие: этому мешают корпоративные интересы и "человеческая жадность".
Медведев также напомнил, что о потенциальных опасностях ИИ ранее говорили многие эксперты — в частности, основатель SpaceX Илон Маск. При этом, подчеркнул политик, пока невозможно предугадать, каким в итоге станет "великий суперинтеллект".
17:26:15 14-09-2026
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05:46:25 15-09-2026
И что? С ИИ, и без эрогенных зон?Как жить тогда?
10:35:25 15-09-2026
вот с этим то как раз нет проблем
проблема ИИ в том что он позволяет взломать код любой сложности в том числе и у военных и у спецслужб итд итп и держать его и контролировать взломает- не взломает мы не сможем. Никак. Вообще
вторая проблема это то что ИИ способен решать задачи которые ученые решали столетиями. Он уже из шести неразрешимых теорем в мат анализе решил две. Знаете за сколько он решил? За сутки. Поэтому он решит задачу создания ну например абсолютного вируса способного уничтожить человечество
третья проблема общая. Чем человек получает больше комфорта тем его иммунитет слабее. Наш организм генетически настроен на добычу дубину и пещеру а если мы сегодня будем лежать и нам ИИ будет ложку ко рту подносить так от этой жизни мы быстро ласты склеим. И еще одна самая серьезная проблема в том что ИИ учится так же как мы но в миллионы раз интенсивнее. Наше столетие эволюции для него полсекунды и это время уменьшается в геометрической прогрессии. Он превысит намного наш интеллект и мы для него станем домашними животными - так же как для нас например коровы или свиньи. Ну и сами понимаете что он с нами потом сделает - повыращивает а потом ...
10:35:53 15-09-2026
Вот уж кому рассуждать про интеллект, тем более LLM, так это Анатоличу ХД