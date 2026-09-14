Медведев сделал заявление о реальных угрозах искусственного интеллекта

Ошибка ИИ‑системы может привести к крушению самолетов или аварии на АЭС, считает политик

14 сентября 2026, 17:14, ИА Амител

Дмитрий Медведев. Санниково, Алтайский край / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Председатель "Единой России" и заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что опасения, связанные с бурным развитием искусственного интеллекта, имеют под собой основания, сообщает газета "Ведомости".

При этом, по его словам, создатели генеративного ИИ в первую очередь переживают не о глобальной угрозе человечеству, а о рисках аварий с участием систем на базе ИИ.

Политик обратил внимание на то, что продвинутые ИИ‑решения могут управлять масштабными объектами — например, крупными производствами или транспортными узлами.

По мнению Медведева, сбой в работе такой системы способен обернуться серьезными последствиями: от авиакатастрофы до аварии на атомной электростанции.

В подобных случаях, считает зампред Совбеза, к разработчикам генеративного ИИ могут быть предъявлены претензии — в том числе иски на многомиллиардные суммы.

Снизить риски, как полагает Медведев, помогло бы международное соглашение об общих принципах регулирования ИИ — оно дало бы возможность контролировать развитие технологии. Однако политик оценивает шансы на достижение такой договоренности как невысокие: этому мешают корпоративные интересы и "человеческая жадность".

Медведев также напомнил, что о потенциальных опасностях ИИ ранее говорили многие эксперты — в частности, основатель SpaceX Илон Маск. При этом, подчеркнул политик, пока невозможно предугадать, каким в итоге станет "великий суперинтеллект".