Местами до -13. О погоде в Алтайском крае 26 января

В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах гололедица

26 января 2024, 06:01, ИА Амител

Горная дорога зимним утром / Фото: unsplash.com

От -3 до -8 градусов ожидается в Алтайском крае днем 26 января. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами будет холоднее – до -13 градусов.

День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами по западу порывы до 13 м/с.

В Барнауле от -6 до -8 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.

Напомним, что в Алтайском крае еще на сутки продлили режим "черного неба". Неблагоприятные для рассеивания вредных веществ в воздухе метеорологические условия сохранятся по меньшей мере до 18:00.