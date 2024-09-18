Мини бабье лето. Синоптик рассказала, когда на Алтае потеплеет до +23 градусов
Короткое бабье лето придет в Алтайский край
18 сентября 2024, 06:40, ИА Амител
Ясную погоду и потепление прогнозируют синоптики в Алтайском крае до выходных. В период с 18 по 21 сентября осадков не предвидится, а температура с каждым днем постепенно будет нарастать. Если в среду столбики термометров покажут от +12 до +17 градусов, то в пятницу воздух прогреется до +18...+23.
"Ночью по краю в период по 20 сентября преимущественно ожидается от 0 до +6 градусов, при этом в ночь на четверг местами вероятны заморозки до -3. Днем погода будет отличной: к концу рабочей недели потеплеет до +23. Можно сказать, мини бабье лето", – рассказала amic.ru ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.
21 сентября местами по краю пройдут дожди, но они будут небольшой и умеренной интенсивности. На выходных ночью будет от +5 до +11 градусов, а днем – от +14 до +21.
10:36:31 18-09-2024
красота, лето не закончилось.....
11:16:08 18-09-2024
Красота, что отопление дали!
17:07:54 18-09-2024
Гость (11:16:08 18-09-2024) Красота, что отопление дали!...
Где, кому, когда?
18:27:46 18-09-2024
Гость (17:07:54 18-09-2024) Где, кому, когда?... в природе, всем, с 18 по 23))) А в батареи дают постепенно, ожидайте.
19:02:35 18-09-2024
Светлана (18:27:46 18-09-2024) в природе, всем, с 18 по 23))) А в батареи дают пост...
И ночью 0: +2 Вроде взрослая баба... а такая дура.