Мини бабье лето. Синоптик рассказала, когда на Алтае потеплеет до +23 градусов

Короткое бабье лето придет в Алтайский край

18 сентября 2024, 06:40, ИА Амител

Ясную погоду и потепление прогнозируют синоптики в Алтайском крае до выходных. В период с 18 по 21 сентября осадков не предвидится, а температура с каждым днем постепенно будет нарастать. Если в среду столбики термометров покажут от +12 до +17 градусов, то в пятницу воздух прогреется до +18...+23.

"Ночью по краю в период по 20 сентября преимущественно ожидается от 0 до +6 градусов, при этом в ночь на четверг местами вероятны заморозки до -3. Днем погода будет отличной: к концу рабочей недели потеплеет до +23. Можно сказать, мини бабье лето", – рассказала amic.ru ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

21 сентября местами по краю пройдут дожди, но они будут небольшой и умеренной интенсивности. На выходных ночью будет от +5 до +11 градусов, а днем – от +14 до +21.