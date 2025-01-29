Минимальные требования к отделке квартир разработал Минстрой РФ

Ведомство установило стандарты поклейки обоев, покраски стен, а также штукатурки и укладки ламината

29 января 2025, 12:10, ИА Амител

Квартира / Фото: amic.ru

Минстрой России разработал минимальные стандарты отделки квартир в новостройках. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Об этом сообщает РБК.

Требования разделены на три блока – стены, полы и потолок. При этом в них есть подразделы, подробно разъясняющие минимум, который должен выполнить застройщик.

Так, при отделке стен допускаются полосы, пятна, подтеки и следы от инструмента. Однако это возможно только в том случае, если они не заметны с расстояния двух метров. Неровности плитки разрешены в пределах 3–5 мм в зависимости от ее типа. При поклейке обоев не должно быть воздушных пузырей, замятин и пятен. Не допускаются доклейки и отслоения, которые видно с расстояния более двух метров.

Для пола разрешены зазоры до 0,5 мм при укладке паркета, а при укладке ламината – до 0,2 мм. Зазоров между плинтусами и покрытием пола или стен, видимых с расстояния до двух метров, в квартире быть не должно.

Помимо этого, отклонения от горизонтали допустимы по потолкам. Для натяжных потолков разрешено провисание до 10 мм на один метр диагонали.

До 7 февраля принимаются правки к документу. В силу приказ должен вступить с 1 марта.