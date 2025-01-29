Минимальные требования к отделке квартир разработал Минстрой РФ
Ведомство установило стандарты поклейки обоев, покраски стен, а также штукатурки и укладки ламината
29 января 2025, 12:10, ИА Амител
Минстрой России разработал минимальные стандарты отделки квартир в новостройках. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Об этом сообщает РБК.
Требования разделены на три блока – стены, полы и потолок. При этом в них есть подразделы, подробно разъясняющие минимум, который должен выполнить застройщик.
Так, при отделке стен допускаются полосы, пятна, подтеки и следы от инструмента. Однако это возможно только в том случае, если они не заметны с расстояния двух метров. Неровности плитки разрешены в пределах 3–5 мм в зависимости от ее типа. При поклейке обоев не должно быть воздушных пузырей, замятин и пятен. Не допускаются доклейки и отслоения, которые видно с расстояния более двух метров.
Для пола разрешены зазоры до 0,5 мм при укладке паркета, а при укладке ламината – до 0,2 мм. Зазоров между плинтусами и покрытием пола или стен, видимых с расстояния до двух метров, в квартире быть не должно.
Помимо этого, отклонения от горизонтали допустимы по потолкам. Для натяжных потолков разрешено провисание до 10 мм на один метр диагонали.
До 7 февраля принимаются правки к документу. В силу приказ должен вступить с 1 марта.
12:32:20 29-01-2025
Ух заживем теперича
12:37:00 29-01-2025
А как на счёт сдачи квартир без проводки, труб и сантехники? Разрешается?
13:40:54 29-01-2025
В гробу я видал все эти отделочные работы, а также материалы от застройщика... Не зря же существует понятие "объектные" материалы... ну, это как колбаса в Мария Ра - с расстояния 2 метра выглядит как из мяса, значит, можно. И наценку позволяет держать процентов 60-80%.
16:36:00 29-01-2025
Мне Минстрой квартиру купил? Или подарил?((
Можно хоть в своей собственной квартире, за которую я плачу картой, ипотеку, буду сам решать, что и как мне делать...........
23:01:58 29-01-2025
Гость (16:36:00 29-01-2025) Мне Минстрой квартиру купил? Или подарил?((Можно хоть в ... это требования к строителям-отделочникам)). а не к вам)))