Россия вернула с украинской территории 307 военнопленных
Столько же пленных отдали Киеву
24 мая 2025, 18:30, ИА Амител
Солдаты / Источник фото: amic.ru
Россия и Украина провели новый этап обмена пленными, сообщили в Минобороны.
"С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 307 российских военнослужащих. Взамен переданы 307 военнопленных ВСУ", – говорится в сообщении.
Сейчас возвращенные военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их привезут в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.
Обмен состоялся в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле. Он будет продолжен.
Предыдущий обмен по этим договоренностям состоялся 23 мая.
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