Россия вернула с украинской территории 307 военнопленных

Столько же пленных отдали Киеву

24 мая 2025, 18:30, ИА Амител

Солдаты / Источник фото: amic.ru

Россия и Украина провели новый этап обмена пленными, сообщили в Минобороны.

"С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 307 российских военнослужащих. Взамен переданы 307 военнопленных ВСУ", – говорится в сообщении.

Сейчас возвращенные военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их привезут в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Обмен состоялся в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле. Он будет продолжен.

Предыдущий обмен по этим договоренностям состоялся 23 мая.