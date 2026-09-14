Задания должны объективно отражать уровень освоения федеральных образовательных программ, а не становиться "тестом на стрессоустойчивость"

14 сентября 2026, 13:34, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Министерство просвещения не намерено усложнять задания ЕГЭ в 2027 году, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РИА Новости на Международном фестивале молодежи. Экзамен не претерпит значительных изменений.

"Никаких серьезных изменений в плане усложнения экзамена [в 2027 году] не планируется. Сейчас обсуждаются демоверсии", — сказал Кравцов.

Министр подчеркнул, что до конца сентября продолжается общественное и профессиональное обсуждение предварительных версий контрольных измерительных материалов для ЕГЭ-2027, доступных на сайте Федерального института педагогических измерений. Предполагается, что по результатам этого обсуждения в материалы могут быть внесены коррективы.

"До 10 ноября они будут утверждены, и уже на основании демоверсий будут готовиться сами экзаменационные задания", — заключил Кравцов.

Ранее Фурсенко призвал усложнить ЕГЭ из‑за роста числа стобалльников.